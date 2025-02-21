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    Anlık Bildirim

    Nothing, Apple ile dalga geçti, sonra özür diledi

    Nothing, zaman zaman Apple ve Samsung gibi sektörün önde gelen isimleriyle dalga geçiyor. Bu sefer, iPhone 16 Pro Max'in kamerası üzerinden Apple ile alay etti ancak video yanıltıcı çıktı.
    Nothing Phone 3(a) vs iPhone 16 Pro Max kamera karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Nothing, Phone 3(a)'nın kamera yeteneklerini Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone 16 Pro Max ile karşılaştıran bir video yükledi. Videoda ilginç şekilde Nothing’in gelecek telefonunun video sabitlemede 16 Pro Max’i geçtiği görülüyor. Ancak, her şey göründüğü gibi değil.

    Nothing Phone 3(a) kamerası iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı

    Video dikkatli bir şekilde izlendiğinde, video sabitleme testinde Nothing’in kendi telefonunda ana kamerayı kullanırken iPhone’da ultra geniş kamerayı kullandığı görülüyor.

    Nothing: Düzenleme sırasında hata oldu!

    Nothing, testler sırasında bunun kasıtlı olarak yapılmadığını, düzenleme sırasında bir hata olduğunu, şirketin asla kullanıcıları yanıltmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Nothing, gelecek karşılaştırmalarda daha dikkatli olacaklarını belirterek teşekkür etti.

    Nothing Phone (3a), 4 Mart'ta Barcelona'da düzenlenecek MWC 2025 etkinliği sırasında tanıtılacak. Orta segmente konumlandırılacak telefon, önceki Nothing modellerine göre kamera iyileştirmeleri, telefoto lens ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelecek.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 7 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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