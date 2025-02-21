Nothing, Apple ile dalga geçti, sonra özür diledi

Tam Boyutta Gör Nothing, Phone 3(a)'nın kamera yeteneklerini Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone 16 Pro Max ile karşılaştıran bir video yükledi. Videoda ilginç şekilde Nothing’in gelecek telefonunun video sabitlemede 16 Pro Max’i geçtiği görülüyor. Ancak, her şey göründüğü gibi değil.

Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro'nun tasarımları sızdırıldı 4 sa. önce eklendi

Nothing Phone 3(a) kamerası iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı

Video dikkatli bir şekilde izlendiğinde, video sabitleme testinde Nothing’in kendi telefonunda ana kamerayı kullanırken iPhone’da ultra geniş kamerayı kullandığı görülüyor.

Nothing: Düzenleme sırasında hata oldu!

Nothing, testler sırasında bunun kasıtlı olarak yapılmadığını, düzenleme sırasında bir hata olduğunu, şirketin asla kullanıcıları yanıltmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Nothing, gelecek karşılaştırmalarda daha dikkatli olacaklarını belirterek teşekkür etti.

Nothing Phone (3a), 4 Mart'ta Barcelona'da düzenlenecek MWC 2025 etkinliği sırasında tanıtılacak. Orta segmente konumlandırılacak telefon, önceki Nothing modellerine göre kamera iyileştirmeleri, telefoto lens ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelecek.

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