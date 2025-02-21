Nothing, Apple ile dalga geçti, sonra özür diledi

- Nothing Phone 3(a) kamerası iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı
- Nothing: Düzenleme sırasında hata oldu!
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Nothing Phone 3(a) kamerası iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı
Video dikkatli bir şekilde izlendiğinde, video sabitleme testinde Nothing’in kendi telefonunda ana kamerayı kullanırken iPhone’da ultra geniş kamerayı kullandığı görülüyor.
Nothing: Düzenleme sırasında hata oldu!
Nothing, testler sırasında bunun kasıtlı olarak yapılmadığını, düzenleme sırasında bir hata olduğunu, şirketin asla kullanıcıları yanıltmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Nothing, gelecek karşılaştırmalarda daha dikkatli olacaklarını belirterek teşekkür etti.
Nothing Phone (3a), 4 Mart'ta Barcelona'da düzenlenecek MWC 2025 etkinliği sırasında tanıtılacak. Orta segmente konumlandırılacak telefon, önceki Nothing modellerine göre kamera iyileştirmeleri, telefoto lens ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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