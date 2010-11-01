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Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid
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Daha önceki haberimizde Cayenne S Hybrid ile bilgiler vermiş ve Cayenne S Hybrid modelinin Amerika baz fiyatının 67.700 dolardan başladığını belirtmiştik. Görünen o ki, Volkswagen Group (VAG) çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Özellikle Cayenne S Hybrid'in fiyatından şikayetçi olan müşteriler için grubun diğer markası Volkswagen'den çok dişli bir rakip, iddialı (!) fiyatıyla geldi: Touareg Hybrid!

Bir çoğunuz marka imaj farkından dolayı Cayenne ile Touareg niye kıyaslanıyor diyebilirsiniz ancak superşarj destekli 3.0 litre hacmindeki motorlarının, 8 ileri otomatik şanzımanlarının ve 4 tekerlekten çekiş sistemlerinin tamamen aynı olduğu düşünülürse karşılaştırmanın nedeni anlaşılabilir. Bütün özellikleri ve donanım seviyeleri aynı olan Touareg Hybrid ile Cayenne S Hybrid'in arasındaki fiyat farkı ise yaklaşık 7.000 dolar! Touareg Hybrid Amerika baz fiyatının 60.500 dolar olduğu açıklandı. Cayenne S Hybrid gibi standart versiyonuna göre yakıt tüketimi daha başarılı olan Touareg Hybrid; 100 kilometrede şehir içinde 11.8 otoyolda ise 9.4 litre yakıt tüketiyor. 45.000 dolar etiketli TDI Tourareg göz önüne alınırsa Touareg Hybrid çok pahalı olsa da, kararlılıkla hybrid bir SUV almak isteyen müşteriler 7.000 dolar daha ucuza Touareg tercih edebilirler. Touareg Hybrid ve Cayenne S Hybrid modelleri ülkemizde satışa çıkarılırsa, bu tarz bir karşılaştırmayı tekrar yapabileceğiz.

Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid
Tam Boyutta Gör
Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid
Tam Boyutta Gör
Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid
Tam Boyutta Gör
Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid
Tam Boyutta Gör
Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid
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TEKİN 1881 5 yıl
7000 dolar için cayenne den vazgeçilir mi?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar jeeplerde audimi volsvagenmi land rovermi bmv mi sizce hangisi
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The Interval 8 yıl
Aynı sınıftaki bir çok araçtan çok daha rahat koltukları var. Sırf o koltuk rahatlığı için bile alınır.
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the enemy 9 yıl
volkswagen hakikaten tasarım özürlü olduğunu kanıtlamaya devam ediyor
tasarım ekibini falan mı değiştirdi bunlar, tarihin en berbat golf'ün den sonra bunuda batırmışlar
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bortecinenumu 9 yıl
Bu araç süper olmuş.Hibridler tutulacakmı acaba? Satışları rakamları görsek de değerlendirsek
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Eskiler 9 yıl
Resimlermi yanıltıyor bilmiyorum ama dış görünüş 90 lı yıllardan kalma.
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M0rbid Desire 9 yıl
LsR arkadaşıma katılıyorum
Fotoğraflarda kötü çıkmış olabilir en yakın bir Volkswagen'e gidin bir bakın gerçekten müthiş yapmışlar aracı aşık oldum resmen yani nasıl bir duygu olduğunu anlatamam :D
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hunter87 9 yıl
Yukarıda sayılan aynı ortak ekipmanları kullanarak ford mondeo ve jaguar üretildi. O zaman mondeo ve jaguar da birbirine rakip :)
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ay61n 9 yıl
cayenne e rakip degil kardes araclarin %90i ortak uretim marka porsche olunca dogal olarak fiyati cikiyo
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korsanzeki168 9 yıl
amrika fiyetları carpı 3 eşittir türkiye fiyatı
bizi aşar ancak kodamanlar alır
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-Dominic- 9 yıl
Vay vay vay...


Çok hoşuma gitti...VW'nin adam gibi SUV yaptığı günleride görecektik...
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ogkasa 9 yıl
tasarım şahanee...
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LsR 9 yıl
Toureg fotoğraflarda kötü çıkmış olabilir.. En yakın bi Volkswagen'e gidin ve bakın..

2011 Toureg müthiş olmuş..
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