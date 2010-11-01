Cayenne S Hybrid'e dişli rakip: 2011 Volkswagen Touareg Hybrid

Daha önceki haberimizde Cayenne S Hybrid ile bilgiler vermiş ve Cayenne S Hybrid modelinin Amerika baz fiyatının 67.700 dolardan başladığını belirtmiştik. Görünen o ki, Volkswagen Group (VAG) çalışmalarına hiç ara vermeden devam ediyor. Özellikle Cayenne S Hybrid'in fiyatından şikayetçi olan müşteriler için grubun diğer markası Volkswagen'den çok dişli bir rakip, iddialı (!) fiyatıyla geldi: Touareg Hybrid!

Bir çoğunuz marka imaj farkından dolayı Cayenne ile Touareg niye kıyaslanıyor diyebilirsiniz ancak superşarj destekli 3.0 litre hacmindeki motorlarının, 8 ileri otomatik şanzımanlarının ve 4 tekerlekten çekiş sistemlerinin tamamen aynı olduğu düşünülürse karşılaştırmanın nedeni anlaşılabilir. Bütün özellikleri ve donanım seviyeleri aynı olan Touareg Hybrid ile Cayenne S Hybrid'in arasındaki fiyat farkı ise yaklaşık 7.000 dolar! Touareg Hybrid Amerika baz fiyatının 60.500 dolar olduğu açıklandı. Cayenne S Hybrid gibi standart versiyonuna göre yakıt tüketimi daha başarılı olan Touareg Hybrid; 100 kilometrede şehir içinde 11.8 otoyolda ise 9.4 litre yakıt tüketiyor. 45.000 dolar etiketli TDI Tourareg göz önüne alınırsa Touareg Hybrid çok pahalı olsa da, kararlılıkla hybrid bir SUV almak isteyen müşteriler 7.000 dolar daha ucuza Touareg tercih edebilirler. Touareg Hybrid ve Cayenne S Hybrid modelleri ülkemizde satışa çıkarılırsa, bu tarz bir karşılaştırmayı tekrar yapabileceğiz.