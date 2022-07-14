Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük kripto kredi şirketi Celsius iflas başvurusunda bulundu

    Kripto kredi şirketi Celsius Network tarafında sular durulmuyor. Yaşanan derin sorunları bir türlü aşamayan firma, para çekme işlemlerini askıya almasından bir ay sonra iflas başvurusunda bulundu.
    Oy Ver

    En büyük kripto kredi şirketi Celsius iflas başvurusunda bulundu
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasasında yaşanan krizden en fazla etkilenen kripto kredi şirketi Celsius Network, yaklaşık bir ay önce para çekme işlemlerini dondurmuş, ardından da yönetim kurulunda değişikliğe gitmişti. Celsius şimdi de iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

    New Jersey merkezli girişim, kripto para piyasasının agresifliğine yenik düştü. Firma, New York'taki federal mahkemeye Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Buna göre firmanın yükümlülüklerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirket ayrıca 100.000'den fazla alacaklıya sahip olduklarını da açıkladı. Firma bu başvurunun istikrar için gerekli olduğunu aktarıyor.

    En büyük kripto kredi şirketi Celsius iflas başvurusunda bulundu
    Tam Boyutta Gör

    Celsius Network, kasasında 167 milyon dolar nakit ile işlemlerine devam etmeyi ve toparlanmayı umuyor. Firma geçtiğimiz yıl 3.25 milyar dolar değerleyemeye ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 milyar dolar değerinde varlığı yöneten şirket, para çekme işlemlerini durdurmasından sonra varlıklarının yarısından çoğunu kaybetmişti.

    Müşterilerin parası tehlikede!

    Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre firmanın en büyük alacaklıları 20 milyon ile 80 milyon dolar değerinde varlığı elinde tutuyor. Şirket her ne kadar tüm müşterilerin alacaklarının verileceğini söyse de iflas işlemlerinde sonuçlar beklenmedik olabilir. Celsius Network'un hüküm ve koşullarında yer alan bilgilere göre kripto teminatlarının iflas sonucunda geri alınamayabilir.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2022/07/13/celsius-one-of-cryptos-biggest-lenders-files-for-bankruptcy/ https://fortune.com/2022/07/14/celsius-chapter-11-bankruptcy-crypto-customer-withdrawals-reddit-money-back/#:~:text=Customers%20using%20Celsius's%20%E2%80%9CCustody%E2%80%9D%20accounts,the%20event%20of%20a%20bankruptcy.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 3 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A54
    OPPO A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Pavilion Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar 54T16EA
    HP Pavilion Gaming Dizüstü Bilgisayar 54T16EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız