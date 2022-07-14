Dünyanın en büyük kripto kredi şirketi Celsius iflas başvurusunda bulundu

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Kripto para piyasasında yaşanan krizden en fazla etkilenen kripto kredi şirketi Celsius Network, yaklaşık bir ay önce para çekme işlemlerini dondurmuş, ardından da yönetim kurulunda değişikliğe gitmişti. Celsius şimdi de iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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New Jersey merkezli girişim, kripto para piyasasının agresifliğine yenik düştü. Firma, New York'taki federal mahkemeye Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Buna göre firmanın yükümlülüklerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Şirket ayrıca 100.000'den fazla alacaklıya sahip olduklarını da açıkladı. Firma bu başvurunun istikrar için gerekli olduğunu aktarıyor.

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Celsius Network, kasasında 167 milyon dolar nakit ile işlemlerine devam etmeyi ve toparlanmayı umuyor. Firma geçtiğimiz yıl 3.25 milyar dolar değerleyemeye ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 milyar dolar değerinde varlığı yöneten şirket, para çekme işlemlerini durdurmasından sonra varlıklarının yarısından çoğunu kaybetmişti.

Müşterilerin parası tehlikede!

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre firmanın en büyük alacaklıları 20 milyon ile 80 milyon dolar değerinde varlığı elinde tutuyor. Şirket her ne kadar tüm müşterilerin alacaklarının verileceğini söyse de iflas işlemlerinde sonuçlar beklenmedik olabilir. Celsius Network'un hüküm ve koşullarında yer alan bilgilere göre kripto teminatlarının iflas sonucunda geri alınamayabilir.

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En büyük kripto kredi şirketi Celsius iflas başvurusunda bulundu