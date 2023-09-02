Çelikten daha yoğun tuhaf bir gezegen keşfedildi

Yapılan resmi basın açıklamasında, Neptün büyüklüğünde böylesine büyük bir gezegenin keşfedilmesinin oldukça sıra dışı olduğu belirtiliyor. Çalışmanın yazarları, yeni bulunan gezegenin bileşiminin iki göksel gezegen arasındaki katastrofik bir çarpışmanın sonucu olabileceğini öne sürüyor. Esasında bu tür çarpışmalara çok yabancı değiliz. Zira bize en yakın gök cismi olan Ay’ın Dünya ile çarpışan başka bir gezegen sayesinde oluştuğuna inanılıyor.
Gezegen çarpışması
Öte yandan gezegenin nasıl oluşuğu hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, gezegenin katastrofik bir gezegen çarpışması sonucu oluştuğunu gösteren bir bilgisayar modeli oluşturabildiler. Bu güçlü kozmik çarpışma geride devasa kaya parçaları bırakırken çarpışmadan önce var olan atmosferi ve suyun yok olmasına neden olmuş olabilir. Ekip, bu gezegenin başlangıçta su zengini bir dünya olduğunu tahmin ediyor.
Çalışmanın ortak yazarı Jingyao Dou, “Bu gezegen çok şaşırtıcı! Normalde bu kadar çok kayadan oluşan gezegenlerin Jüpiter gibi suya benzer yoğunluğa sahip gaz devlerine dönüşmesini bekleriz. TOI-1853b, Neptün büyüklüğünde ancak çelikten daha yüksek bir yoğunluğa sahip.” ifadelerini kullanıyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-06499-2 https://interestingengineering.com/science/neptune-sized-planet-denser-than-steel Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.