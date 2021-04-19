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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu

    Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl duyurulan ve Netflix'ta yayınlanacak olan Erşan Kuneri isimli dizinin oyuncuları belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Nisan 2021, 15:20 (48 sn.)
    2
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu
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    Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Erşan Kuneri dizisinden yeni detaylar açıklandı.

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    Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz. Uraz Kaygılaroğlu'nun dizide olacağı zaten daha öncesinde açıklanmıştı. Zafer Algöz de şaşırtmadı diyebiliriz.

    Dizinin çekimleri de bu yıl haziran ayında başlayacak. Ne zaman yayınlanacak hala bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığında Netflix'e özel olması bekleniyor. 

    Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda dizinin sit-com tarzında bir şey olacağını ve dizinin sevilmesi durumunda 8 bölüm daha yapacağını açıklamıştı. Erşan Kuneri dizisi 1975 - 1978 yılları arasında Erşan Kuneri'nin sinemadaki maceralarına odaklanacak.



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    ilgimsin 52 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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