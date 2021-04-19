Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosu belli oldu

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Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Erşan Kuneri dizisinden yeni detaylar açıklandı.

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Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz. Uraz Kaygılaroğlu'nun dizide olacağı zaten daha öncesinde açıklanmıştı. Zafer Algöz de şaşırtmadı diyebiliriz.

Dizinin çekimleri de bu yıl haziran ayında başlayacak. Ne zaman yayınlanacak hala bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığında Netflix'e özel olması bekleniyor.

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda dizinin sit-com tarzında bir şey olacağını ve dizinin sevilmesi durumunda 8 bölüm daha yapacağını açıklamıştı. Erşan Kuneri dizisi 1975 - 1978 yılları arasında Erşan Kuneri'nin sinemadaki maceralarına odaklanacak.

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