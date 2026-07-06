PlayStation Plus'ta sürpriz indirim! İşte gerekli adımlar

PlayStation Plus abonelerine yeni indirim
Bu yöntemden yararlanmak için PlayStation konsolunda Ayarlar > Hesap > Abonelikler bölümüne girerek aktif PlayStation Plus üyeliğinin altındaki "İptal Et" seçeneğine tıklamak yeterli oluyor. İptal işlemi tamamlanmadan önce Sony, kullanıcıya aboneliğini sürdürmesi için indirimli bir teklif gösteriyor. Sunulan indirim oranı ise her hesapta aynı değil.
Önemli bir detay ise indirim teklifinin, abonelik iptal işlemi tamamlanmadan önce gösterilmesi. Kullanıcılar isterlerse sunulan teklifi kabul ederek aboneliklerini indirimli fiyatla sürdürebiliyor, istemezlerse iptal işlemine normal şekilde devam edebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: