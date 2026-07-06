PlayStation Plus'ta sürpriz indirim! İşte gerekli adımlar

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus abonelerini platformda tutmak için yeni bir kampanya başlattı. Mevcut abonelere sunulan fırsat kapsamında, aboneliğini iptal etmeyi seçen bazı kullanıcılara %60'a varan özel indirim teklifleri sunuluyor.

PlayStation Plus abonelerine yeni indirim

Bu yöntemden yararlanmak için PlayStation konsolunda Ayarlar > Hesap > Abonelikler bölümüne girerek aktif PlayStation Plus üyeliğinin altındaki "İptal Et" seçeneğine tıklamak yeterli oluyor. İptal işlemi tamamlanmadan önce Sony, kullanıcıya aboneliğini sürdürmesi için indirimli bir teklif gösteriyor. Sunulan indirim oranı ise her hesapta aynı değil.

Tam Boyutta Gör Çoğu kullanıcıya yaklaşık %25 indirim teklif edilirken, bazı hesaplarda bu oran %60'a kadar çıkabiliyor. İndirimin hangi kriterlere göre belirlendiği ise Sony tarafından açıklanmış değil. Kampanyanın tüm kullanıcılara sunulup sunulmadığı veya ne zamana kadar devam edeceği de henüz bilinmiyor. Bu nedenle teklifin hesabınızda görünüp görünmediğini yalnızca abonelik iptal ekranına girerek kontrol edebilirsiniz.

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Önemli bir detay ise indirim teklifinin, abonelik iptal işlemi tamamlanmadan önce gösterilmesi. Kullanıcılar isterlerse sunulan teklifi kabul ederek aboneliklerini indirimli fiyatla sürdürebiliyor, istemezlerse iptal işlemine normal şekilde devam edebiliyor.

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