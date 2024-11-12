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    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine geçiyor: İşte tanıtılan motosikletler

    CFMoto, EICMA kapsamında yeni gözdelerini sergiledi. Ancak fuarın yıldızı 1000cc’lik V4 motor ve 'Master of Speed' superbike konsepti oldu. Firmanın gözü artık WSBK şampiyonasında.
    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli motosiklet üreticisi CFMoto, yeni nesil 1000cc V4 motorlu supersport motosikletiyle dünya şampiyonlukları için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni amiral gemisi olan V4 motor ve 'Master of Speed' konsepti, geçtiğimiz hafta EICMA’da tanıtıldı.

    CFMoto’nun yeni V4 motoru göz doldurdu

    CFMoto, son yıllarda dünya çapında hızla yükselen bir marka olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de de artık sıklıkla gördüğümüz firma, 2007 yılında ABD pazarına girmiş, KTM ile yaptığı ortaklık sayesinde kaliteli ve uygun fiyatlı motosikletleriyle Çin’deki üretim algısını dönüştürmeyi başarmıştı. 300cc’den 800cc’ye kadar geniş bir yelpazede model sunan CFMoto, şimdi ise gözünü 1000cc supersport segmentine dikmiş durumda.

    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Markanın yeni V4 motoru, MotoGP’den ilham alan ters yönlü krank mili tasarımıyla dikkat çekiyor. Krank mili tasarımı, motosikletin sürüş dinamiklerini güçlendiren, jiroskopik kuvvetleri azaltan ve "wheelie" eğilimini düşüren bir yapıya sahip. 90 derece V açısına sahip bu motor, silindir başına çift enjektör ve oval egzoz portları ile donatılmış. Ayrıca, hafif titanyum pistonları sayesinde motorun kuru ağırlığı sadece 61,5 kg.
    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    CFMoto’nun V4 motoru, 14.500 devirde 209 beygir gücü ve 12.500 devirde 114 Nm tork üretiyor. Bu güçlü performans değerleri, Suzuki GSX-R1000 ve Kawasaki Ninja ZX-10R gibi Japon devlerini geride bırakırken, Ducati Panigale V4 ve BMW S 1000 RR gibi Avrupa’nın önde gelen modellerine de rakip oluyor.

     

    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Tanıtımda kullanılan Master of Speed olarak adlandırılan supersport motosiklet konsepti, bir sanat eseri gibi tasarlanmış. Kapalı tekerlek yapısı ve büyük yan kanatçıklarıyla dikkat çeken bu model, üretim bandına çok yakın görünmese de, bazı tasarım öğeleri üretim modellerinde yer alabilir. Örneğin; çift LED far, ram-air hava girişi, derin diz oyuklarına sahip yakıt tankı ve tek kişilik kuyruk tasarımı firmanın gelecekteki yol haritasında yer alabilir.

    Hedef WSBK

    CFMoto’nun yeni V4 motorlu supersport motosikleti, markanın Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) gibi üst düzey yarışlara girme arzusunu ortaya koyuyor. WSBK sahnesinde Çinli markaların yükselişi, Kove’un 300cc Supersport modeli ve QJMotor’un SRK 800RR Supersport yarış motosikleti ile başlamıştı. QJMotor’un 2026’da en üst Superbike kategorisinde yarışacağını duyurmasıyla birlikte, CFMoto’nun da 2025 veya 2026 yılında WSBK’de boy göstermesi bekleniyor.

    CFMoto 675NK ve 675SS

    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    CFMoto, EICMA’da sadece 1000cc V4 motorunu tanıtmakla kalmadı. Triumph’ın popüler orta sınıf modellerinden ilham alan yeni 675cc üç silindirli platformunu da duyurdu. Bu platformun iki modeli olan 675NK ve 675SS, sırasıyla naked ve supersport sınıfında yer alacak. 675SS modelinin ABD fiyatının 7.999 dolar olması, markanın rekabetçi fiyat stratejisini sürdüreceğini gösteriyor. Ayrıca, 800-MTX adında orta ağırlıkta bir adventure motosikleti de tanıtıldı.
    CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor Tam Boyutta Gör
    CFMoto 675NK ve 675SS aynı 675 cm³ hacimli üçlü silindirli motoru kullanıyor. Bu sıvı soğutmalı motor, DOHC valf kontrolü ile 11.000 devirde 90 beygir gücü üretiyor ve 8.250 devirde maksimum 68 Nm tork sağlıyor. Sele yüksekliği 810mm olan motorun ağırlığı ise 189 kg. Her iki model de animasyonlu far tasarımına sahip LED aydınlatma ve 5 inç TFT ekran yer alıyor. CFMoto 675NK aynı zamanda 2025 yılında Türkiye’ye de gelecek. Ancak henüz fiyatlandırma belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

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