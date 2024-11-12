CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine geçiyor: İşte tanıtılan motosikletler

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Tam Boyutta Gör Çinli motosiklet üreticisi CFMoto, yeni nesil 1000cc V4 motorlu supersport motosikletiyle dünya şampiyonlukları için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni amiral gemisi olan V4 motor ve 'Master of Speed' konsepti, geçtiğimiz hafta EICMA’da tanıtıldı.

CFMoto’nun yeni V4 motoru göz doldurdu

CFMoto, son yıllarda dünya çapında hızla yükselen bir marka olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de de artık sıklıkla gördüğümüz firma, 2007 yılında ABD pazarına girmiş, KTM ile yaptığı ortaklık sayesinde kaliteli ve uygun fiyatlı motosikletleriyle Çin’deki üretim algısını dönüştürmeyi başarmıştı. 300cc’den 800cc’ye kadar geniş bir yelpazede model sunan CFMoto, şimdi ise gözünü 1000cc supersport segmentine dikmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Markanın yeni V4 motoru, MotoGP’den ilham alan ters yönlü krank mili tasarımıyla dikkat çekiyor. Krank mili tasarımı, motosikletin sürüş dinamiklerini güçlendiren, jiroskopik kuvvetleri azaltan ve "wheelie" eğilimini düşüren bir yapıya sahip. 90 derece V açısına sahip bu motor, silindir başına çift enjektör ve oval egzoz portları ile donatılmış. Ayrıca, hafif titanyum pistonları sayesinde motorun kuru ağırlığı sadece 61,5 kg.

Tam Boyutta Gör CFMoto’nun V4 motoru, 14.500 devirde 209 beygir gücü ve 12.500 devirde 114 Nm tork üretiyor. Bu güçlü performans değerleri, Suzuki GSX-R1000 ve Kawasaki Ninja ZX-10R gibi Japon devlerini geride bırakırken, Ducati Panigale V4 ve BMW S 1000 RR gibi Avrupa’nın önde gelen modellerine de rakip oluyor.

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Tam Boyutta Gör Tanıtımda kullanılan Master of Speed olarak adlandırılan supersport motosiklet konsepti, bir sanat eseri gibi tasarlanmış. Kapalı tekerlek yapısı ve büyük yan kanatçıklarıyla dikkat çeken bu model, üretim bandına çok yakın görünmese de, bazı tasarım öğeleri üretim modellerinde yer alabilir. Örneğin; çift LED far, ram-air hava girişi, derin diz oyuklarına sahip yakıt tankı ve tek kişilik kuyruk tasarımı firmanın gelecekteki yol haritasında yer alabilir.

Hedef WSBK

CFMoto’nun yeni V4 motorlu supersport motosikleti, markanın Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) gibi üst düzey yarışlara girme arzusunu ortaya koyuyor. WSBK sahnesinde Çinli markaların yükselişi, Kove’un 300cc Supersport modeli ve QJMotor’un SRK 800RR Supersport yarış motosikleti ile başlamıştı. QJMotor’un 2026’da en üst Superbike kategorisinde yarışacağını duyurmasıyla birlikte, CFMoto’nun da 2025 veya 2026 yılında WSBK’de boy göstermesi bekleniyor.

CFMoto 675NK ve 675SS

Tam Boyutta Gör CFMoto, EICMA’da sadece 1000cc V4 motorunu tanıtmakla kalmadı. Triumph’ın popüler orta sınıf modellerinden ilham alan yeni 675cc üç silindirli platformunu da duyurdu. Bu platformun iki modeli olan 675NK ve 675SS, sırasıyla naked ve supersport sınıfında yer alacak. 675SS modelinin ABD fiyatının 7.999 dolar olması, markanın rekabetçi fiyat stratejisini sürdüreceğini gösteriyor. Ayrıca, 800-MTX adında orta ağırlıkta bir adventure motosikleti de tanıtıldı.

Tam Boyutta Gör CFMoto 675NK ve 675SS aynı 675 cm³ hacimli üçlü silindirli motoru kullanıyor. Bu sıvı soğutmalı motor, DOHC valf kontrolü ile 11.000 devirde 90 beygir gücü üretiyor ve 8.250 devirde maksimum 68 Nm tork sağlıyor. Sele yüksekliği 810mm olan motorun ağırlığı ise 189 kg. Her iki model de animasyonlu far tasarımına sahip LED aydınlatma ve 5 inç TFT ekran yer alıyor. CFMoto 675NK aynı zamanda 2025 yılında Türkiye’ye de gelecek. Ancak henüz fiyatlandırma belli değil.

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CFMoto, 1000cc’lik V4 motoruyla devler ligine adım atıyor