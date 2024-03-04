Changan Hunter: Dünyanın ilk uzatılmış menzilli (EREV) pickup'ı

Tam Boyutta Gör Çinli Changan, yeni pickup modeli Hunter'ı satışa sundu. İlk kez geçen yıl Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan Hunter'ın en dikkat çekici yanı, EREV olarak tanımlanan menzil uzatıcı sisteme sahip olması. 8 farklı donanım seviyesi bulunan aracın fiyatları 19.450 dolardan başlıyor.

Changan Hunter'ın 4x2 versiyonlarında arka aks üzerine yerleştirilmiş 130 kW'lık motor görev yapıyor. 4x4 versiyonlarda ise ön tarafa 70 kW'lık ek bir motor dahil oluyor. Tüm versiyonlarda 31 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya görev yapıyor. Bu batarya, Hunter'ın Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 180 km saf elektrikli sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

Bu menzil birçok kişiye düşük gelebilir. EREV yani uzatılmış menzil özelliği de burada devreye giriyor. Pickup modelde tekerleklere güç vermek yerine jeneratör olarak çalışan 190 beygirlik 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. Teknik olarak hibrit olarak da adlandırabileceğimiz model bu sayede tam dolu batarya ve depo ile toplamda 1031 kilometre yol kat edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Changan Hunter'ın oldukça şık bir tasarımı var. Öndeki yüksek burun kısmı pickup'a heybetli bir görünüm kazandırmış. Çift kabinli olması da pratik bir kullanım sunuyor. Standart versiyonlarda 1600 mm, uzun aks mesafeli versiyonlarda ise 1850 mm uzunluğunda kasa bulunuyor. Kasada bulunan 3,3 kW'lık güç çıkışı farklı elektronik cihazlara güç vermek açısından kullanışlı bir özellik olarak öne çıkarken, 495 kg'lık çok düşük yük kapasitesi ise Hunter'ın yumuşak karnı olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller 3 sa. önce eklendi

İç mekanda 7,5 inç dijital gösterge ekranı ve 12 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Satın alınan versiyona göre hız sabitleyici, navigasyon, viraj aydınlatma, otomatik silecekler, sesli kontrol, deri direksiyon, 40W kablosuz şarj ünitesi, deri koltuklar, 4 veya 6 hoparlörlü ses sistemi ve arka havalandırma menfezleri gibi standart donanımlar da bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Changan Hunter: Dünyanın ilk uzatılmış menzilli (EREV) pickup'ı