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    Changan Hunter: Dünyanın ilk uzatılmış menzilli (EREV) pickup'ı

    Ülkemizde de var olan uzatılmış menzilli otomobillerde elektrik motoru tekerleklere güç verirken benzinli motor ise bir jeneratör gibi bataryayı şarj ediyor.     
    Changan Hunter: Dünyanın ilk uzatılmış menzilli (EREV) pickup'ı Tam Boyutta Gör
    Çinli Changan, yeni pickup modeli Hunter'ı satışa sundu. İlk kez geçen yıl Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan Hunter'ın en dikkat çekici yanı, EREV olarak tanımlanan menzil uzatıcı sisteme sahip olması. 8 farklı donanım seviyesi bulunan aracın fiyatları 19.450 dolardan başlıyor.

    Changan Hunter'ın 4x2 versiyonlarında arka aks üzerine yerleştirilmiş 130 kW'lık motor görev yapıyor. 4x4 versiyonlarda ise ön tarafa 70 kW'lık ek bir motor dahil oluyor. Tüm versiyonlarda 31 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya görev yapıyor. Bu batarya, Hunter'ın Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 180 km saf elektrikli sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

    Bu menzil birçok kişiye düşük gelebilir. EREV yani uzatılmış menzil özelliği de burada devreye giriyor. Pickup modelde tekerleklere güç vermek yerine jeneratör olarak çalışan 190 beygirlik 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. Teknik olarak hibrit olarak da adlandırabileceğimiz model bu sayede tam dolu batarya ve depo ile toplamda 1031 kilometre yol kat edebiliyor.

    Changan Hunter: Dünyanın ilk uzatılmış menzilli (EREV) pickup'ı Tam Boyutta Gör
    Changan Hunter'ın oldukça şık bir tasarımı var. Öndeki yüksek burun kısmı pickup'a heybetli bir görünüm kazandırmış. Çift kabinli olması da pratik bir kullanım sunuyor. Standart versiyonlarda 1600 mm, uzun aks mesafeli versiyonlarda ise 1850 mm uzunluğunda kasa bulunuyor. Kasada bulunan 3,3 kW'lık güç çıkışı farklı elektronik cihazlara güç vermek açısından kullanışlı bir özellik olarak öne çıkarken, 495 kg'lık çok düşük yük kapasitesi ise Hunter'ın yumuşak karnı olarak karşımıza çıkıyor.

    İç mekanda 7,5 inç dijital gösterge ekranı ve 12 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Satın alınan versiyona göre hız sabitleyici, navigasyon, viraj aydınlatma, otomatik silecekler, sesli kontrol, deri direksiyon, 40W kablosuz şarj ünitesi, deri koltuklar, 4 veya 6 hoparlörlü ses sistemi ve arka havalandırma menfezleri gibi standart donanımlar da bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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