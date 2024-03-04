Changan Hunter: Dünyanın ilk uzatılmış menzilli (EREV) pickup'ı

Changan Hunter'ın 4x2 versiyonlarında arka aks üzerine yerleştirilmiş 130 kW'lık motor görev yapıyor. 4x4 versiyonlarda ise ön tarafa 70 kW'lık ek bir motor dahil oluyor. Tüm versiyonlarda 31 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya görev yapıyor. Bu batarya, Hunter'ın Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 180 km saf elektrikli sürüş menzili sunmasını sağlıyor.
Bu menzil birçok kişiye düşük gelebilir. EREV yani uzatılmış menzil özelliği de burada devreye giriyor. Pickup modelde tekerleklere güç vermek yerine jeneratör olarak çalışan 190 beygirlik 2.0 litre benzinli motor bulunuyor. Teknik olarak hibrit olarak da adlandırabileceğimiz model bu sayede tam dolu batarya ve depo ile toplamda 1031 kilometre yol kat edebiliyor.
İç mekanda 7,5 inç dijital gösterge ekranı ve 12 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Satın alınan versiyona göre hız sabitleyici, navigasyon, viraj aydınlatma, otomatik silecekler, sesli kontrol, deri direksiyon, 40W kablosuz şarj ünitesi, deri koltuklar, 4 veya 6 hoparlörlü ses sistemi ve arka havalandırma menfezleri gibi standart donanımlar da bulunuyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.