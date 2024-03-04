Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller: Çinlilere yönelik tebliğ işe yaradı mı?

- Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller ⚡(2024)
- Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik düzenleme işe yaradı mı❓
- Yorumlar
Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Togg T10X, elektrikli otomobil satışlarında 2826 adetle lider olsa da şubat ayındaki 1201 adetlik performansın önceki aylara göre düştüğü gözlemleniyor. İkinci sırada ise beklenmedik bir isim olan BMW 5 Serisi yer alıyor. 527 adet satılan elektrikli sedanı 510 adetle pazara yeni giriş yapan SangYong Torres EVX takip ediyor.
|Sıra
|Model
|Şubat 2024
|Ocak-Şubat 2024
|1.
|Togg T10X
|1201
|2826
|2.
|BMW 5 Serisi
|361
|527
|3.
|SsangYong Torres EVX
|510
|510
|4.
|BYD Atto 3
|220
|375
|5.
|MG4
|195
|308
|6.
|Tesla Model Y
|75
|295
|7.
|Mercedes EQB
|143
|279
|8.
|Volvo XC40
|165
|258
|9.
|Hyundai IONIQ 6
|157
|256
|10.
|Jeep Avenger
|129
|219
Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik düzenleme işe yaradı mı❓
Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik en az 20 yetkili servis zorunluluğu getiren tebliğ sonrası BYD ve MG gibi markaların satışlarının düştüğünü görüyoruz. Bu markalar, düzenlemedeki şartları karşılayana kadar ellerindeki stoktan satış yapıyor. Buna rağmen her iki markanın da ilk beşte yer alması dikkat çekici. İlk 10'a giremeyen Skywell ET5 ve Leapmotor T03 ise ilk iki ayda sırasıyla 58 ve 39 adet satılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.