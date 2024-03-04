Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller: Çinlilere yönelik tebliğ işe yaradı mı?

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan şubat ayı verilerine göre geçen ay 105.990 adetlik satışla yeni bir rekor kırıldı. Geçen ay elektrikli otomobil satışları 5 bine yaklaşırken toplam satışlardan yüzde 5,7 pay aldı.

Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Togg T10X, elektrikli otomobil satışlarında 2826 adetle lider olsa da şubat ayındaki 1201 adetlik performansın önceki aylara göre düştüğü gözlemleniyor. İkinci sırada ise beklenmedik bir isim olan BMW 5 Serisi yer alıyor. 527 adet satılan elektrikli sedanı 510 adetle pazara yeni giriş yapan SangYong Torres EVX takip ediyor.

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller ⚡(2024) Sıra Model Şubat 2024 Ocak-Şubat 2024 1. Togg T10X 1201 2826 2. BMW 5 Serisi 361 527 3. SsangYong Torres EVX 510 510 4. BYD Atto 3 220 375 5. MG4 195 308 6. Tesla Model Y 75 295 7. Mercedes EQB 143 279 8. Volvo XC40 165 258 9. Hyundai IONIQ 6 157 256 10. Jeep Avenger 129 219

Otomotiv satışları tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı 7 sa. önce eklendi

Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik düzenleme işe yaradı mı❓

Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik en az 20 yetkili servis zorunluluğu getiren tebliğ sonrası BYD ve MG gibi markaların satışlarının düştüğünü görüyoruz. Bu markalar, düzenlemedeki şartları karşılayana kadar ellerindeki stoktan satış yapıyor. Buna rağmen her iki markanın da ilk beşte yer alması dikkat çekici. İlk 10'a giremeyen Skywell ET5 ve Leapmotor T03 ise ilk iki ayda sırasıyla 58 ve 39 adet satılmış.

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