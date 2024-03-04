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    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller: Çinlilere yönelik tebliğ işe yaradı mı?

    Yeni düzenlemeye rağmen Çinli markaların hala ilk 10 sırada yer aldığı listede SsangYong Torrex EVX'in de pazara güçlü bir giriş yaptığı görülüyor. İşte detaylar:
    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan şubat ayı verilerine göre geçen ay 105.990 adetlik satışla yeni bir rekor kırıldı. Geçen ay elektrikli otomobil satışları 5 bine yaklaşırken toplam satışlardan yüzde 5,7 pay aldı.

    Peki 2024 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Togg T10X, elektrikli otomobil satışlarında 2826 adetle lider olsa da şubat ayındaki 1201 adetlik performansın önceki aylara göre düştüğü gözlemleniyor. İkinci sırada ise beklenmedik bir isim olan BMW 5 Serisi yer alıyor. 527 adet satılan elektrikli sedanı 510 adetle pazara yeni giriş yapan SangYong Torres EVX takip ediyor.

    Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller ⚡(2024)
    Sıra Model Şubat 2024 Ocak-Şubat 2024
    1. Togg T10X 1201 2826
    2. BMW 5 Serisi 361 527
    3. SsangYong Torres EVX 510 510
    4. BYD Atto 3 220 375
    5. MG4 195 308
    6. Tesla Model Y 75 295
    7. Mercedes EQB 143 279
    8. Volvo XC40 165 258
    9. Hyundai IONIQ 6 157 256
    10. Jeep Avenger 129 219

    Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik düzenleme işe yaradı mı❓

    Çinli elektrikli otomobillerin ithalatına yönelik en az 20 yetkili servis zorunluluğu getiren tebliğ sonrası BYD ve MG gibi markaların satışlarının düştüğünü görüyoruz. Bu markalar, düzenlemedeki şartları karşılayana kadar ellerindeki stoktan satış yapıyor. Buna rağmen her iki markanın da ilk beşte yer alması dikkat çekici. İlk 10'a giremeyen Skywell ET5 ve Leapmotor T03 ise ilk iki ayda sırasıyla 58 ve 39 adet satılmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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