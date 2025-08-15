GPT-5'in GPT-4'ten 8 kat fazla güç tükettiği tahmin ediliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’nin yeni yapay zeka modeli GPT-5, seleflerine kıyasla çok daha yetenekli olsa da, Rhode Island Üniversitesi’nin yapay zeka laboratuvarının tahminlerine göre önceki sürüm GPT-4’e kıyasla yaklaşık 8,6 kat daha fazla enerji tüketiyor. Ancak bu rakamlar yalnızca tahminlerden oluşuyor, çünkü OpenAI en son modelinin enerji kullanımını resmi olarak açıklamıyor.

Laboratuvar, GPT-5’in ortalama olarak bir sorgu başına 18 Wh’in biraz üzerinde enerji tükettiğini tahmin ediyor. ChatGPT’nin günde bildirilen 2,5 milyar isteğinin tamamının bu modelden geçtiğini varsayarsak, günlük enerji tüketimi 45 GWh’a kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Küçük bir ülkenin elektrik tüketimine eşdeğer

Modern bir nükleer reaktör, saatte 1 ila 1,6 GW elektrik üretebiliyor. Dolayısıyla GPT-5’in 18 Wh’lik ortalama tüketimiyle çalışan veri merkezleri, iki ila üç nükleer reaktöre denk bir enerjiye ihtiyaç duyabilir; bu da küçük bir ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

Üniversite, raporunu şu tahminlere dayandırdı: Orta uzunlukta, 1.000 token’lık bir GPT-5 yanıtı üretmek en fazla 40 Wh elektrik tüketimine sebep oluyor, ortalama tüketim ise 18,35 Wh’nin biraz üzerinde. Bu değer, GPT-4’ün 2,12 Wh’lik tüketiminden oldukça yüksek. Test edilen modeller arasında yalnızca OpenAI’nin o3 modeli (25,35 Wh) ile Deepseek’in R1 modeli (20,90 Wh) bu ortalamayı aşıyor.

Ancak bu test yönteminin kusurları da var. Araştırmacılar, GPT-5’in güç tüketimini ölçerken iki faktörü birleştirdi: modelin yanıt verme süresi ve bu sürede çalıştığı donanımın ortalama güç tüketimi. OpenAI’nin tam donanım altyapısını açıklamaması nedeniyle ekip, sistemin Microsoft Azure üzerinde Nvidia DGX H100 veya H200 sunucularında çalıştığını varsaydı.

GPT-5, “mixture-of-experts” adı verilen bir mimari kullandığından, her sorguda tüm parametreler aktif olmuyor, bu da kısa veya basit sorularda tüketimi azaltıyor. Ancak modelin akıl yürütme modu çok daha uzun süre işlem yapıyor ve enerji tüketimini 5 ila 10 kat artırabiliyor, böylece 40 Wh’nin de üzerine çıkabiliyor.

Sonuç olarak Rhode Island Üniversitesi’nin tahminleri, GPT-5’in önceki nesil modellere göre enerji tüketimindeki artışı anlamamıza yardımcı olsa da, rakamlar kesin olarak doğru olmayabilir. Yine de kesin olan şu ki, yapay zeka yaygınlaştıkça artan veri merkezleriyle beraber güç tüketimi hızla artmaya devam edecek.

