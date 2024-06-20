OpenAI’ın eski kurucu ortağı Ilya Sutskever, yeni yapay zeka şirketi kurdu

Ilya Sutskever’dan yeni yapay zeka şirketi
Ilya Sutskever, 2023’te OpenAI yönetim kurulunun Sam Altman'ı kovmasının ardından rotasını değiştirmiş ve Altman'ın geri dönmesine yardımcı olmuştu. Bu noktadan sonra Sutskever sessizliğe bürünmüş ve hatta GPT-4o’nun lansmanında yer almamıştı. OpenAI’da şirketin güvenlik odaklı Superalignment ekibini, mayıs ayında ayrılan Jan Leike ile birlikte yönetiyordu. Sessizliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayı ortasında Sutskever, OpenAI’dan ayrıldığını duyurarak bir sonraki projesini "zamanı geldiğinde" açıklayacağını belirtmişti. Ve şimdi o zaman geldi.
Sutskever, yaptığı açıklamada "Tek bir odak, tek bir hedef ve tek bir ürünle güvenli süper zekanın peşinden gideceğiz." dedi. Bu hedefler için ise Sutskever, Safe Superintelligence Inc. (SSI) adlı yeni bir şirket kurdu. Yapılan açıklamalara göre SSI, hizmet satma odağı olmayan saf bir araştırma organizasyonu olarak güvenli, güçlü bir yapay zeka sistemi yaratmayı amaçlayacak. Sutskever'in yanı sıra SSI’ın kurucuları arasında Apple'ın eski yapay zeka liderlerinden Daniel Gross ve daha önce OpenAI'da teknik personel olarak çalışan Daniel Levy bulunuyor.
Yapılan duyuruda şirketin iş modelinin “kısa vadeli ticari baskılardan yalıtılmış” olduğu söyleniyor. Sutskever, Safe Superintelligence'ın finansal destekçilerini veya finansman için ne kadar para topladığını açıklamadı. Bununla birlikte “güvenli yapay zeka” ifadeleri de tam olarak açıklanmadı. Buradaki güvenliğin tam olarak neyi kastettiği belirsiz ancak yapılan açıklamalara göre atılacak adımlar mevcut yapay zeka sistemlerinden farklı olacak. Muhtemelen Ilya ve ekibi, korkuluklarla çevrili yapay zeka sistemleri yerinde doğrudan sistemin içerisine, inşa düzeyinde yerleştirilmiş güvenlik mekanizmalarına odaklanacak.
SSI için kısa vadeli ticari hedeflerin olmadığını belirtilse de uzun vadeli finansal hedeflerin kapısı açık tutuluyor. Ancak SSI, vaat ettiklerini gerçekleştirebilirse günümüz yapay zeka dünyasının en önemli sorunlarından birine çözüm bulmuş olacak. Firmanın şimdiki tek amacının güvenli süper zeka olacağı belirtilirken o zamana kadar başka hiçbir şey yapmayacağının altı çiziliyor. Tek ürün vurgusu da zaten bunu gösteriyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/19/24181870/openai-former-chief-scientist-ilya-sutskever-ssi-safe-superintelligence https://ssi.inc/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.