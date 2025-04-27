AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (27 Nisan 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

OpenAI, Google, xAI gibi şirketler bu hafta da yapay zekalarını daha da geliştirmek için önemli adımlar atarken, haftanın belki de en kayda değer haberi Microsoft'tan geldi. Microsoft, tepki çektiği için geçtiğimiz yıl kullanımdan çektiği Windows Recall özelliğini bu hafta yeniden kullanıma sundu. Dijital mahremiyetin sonunu getirebilecek bu özelliğin tüm endişelere rağmen kullanıma sunulmuş olması, yapay zeka konusunda ne kadar dikkatsiz davranıldığını bir kez daha idrak etmemizi sağladı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberleri:

Microsoft, Çok Tartışılan Windows Recall Özelliğini Kullanıma Sundu

Yapay zekanın mahremiyetin sonunu getireceğinden endişe edenler için bu hafta kabus gibi bir gelişme yaşandı. Microsoft, ilk olarak geçtiğimiz yaz çıkarıp gelen tepkiler üzerine geri çektiği Windows Recall özelliğini bu hafta yeniden kullanıma sundu. Windows'un yapay zeka asistanı Copilot'a eklenecek bu özellik, her 5 saniyede bir ekranınızın görüntüsünü alarak bilgisayarınızdaki her hareketinizi kayıt altına alıyor. Microsoft bunun aradığınız bir şeyi çok daha kolay bulmanıza yardımcı olacağını söylüyor. Ancak böyle bir uygulamanın yaratabileceği sorunlar endişe yaratmaya devam ediyor. Çünkü Recall ve yapay zekalar yüzünden dijital mahremiyet giderek ortadan kalkıyor. Konuyla ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

ChatGPT'nin Ücretsiz Versiyonuna Deep Research Özelliği Eklendi

OpenAI'ın şimdiye kadar sadece paralı abonelere sunduğu Derin Araştırma (Deep Research) özelliği artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor. Ücretsiz kullanıcılara ayda beş defa kullanma hakkı tanınan bu özellik, yapay zekanın istenen konularda en güncel kaynakları tarayarak derinlemesine bir araştırma yapmasını sağlıyor. ChatGPT bu sayede kullanıcılara kapsamlı cevaplar ve analizler sunabiliyor.

Google, İnteraktif Dünyalar Yaratabilen Yapay Zekası Genie 2'yi Daha Detaylıca Tanıttı

Google, aralık ayında duyurduğu Genie 2 adlı yapay zekasını daha detaylı şekilde tanıttı. Üretken bir difüzyon modeli olan Genie 2, 3D ortamlarda interaktif dünyalar yaratabiliyor. Kullanıcının komutlarını ve sanal dünya içindeki hareketlerini analiz eden yapay zeka, 3D dünyasını gerçek zamanlı olarak şekillendirebiliyor. Üstelik simüle edilmiş bir sahnenin parçalarını kullanıcının görüş alanından çıktıktan sonra da hatırlamaya devam ediyor. Böylece bu ögeler tekrar görünür hâle geldiğinde doğru bir şekilde yeniden oluşturabiliyor. Bu da Genie'nin ileride kapsamlı oyun dünyaları ve simülasyonlar yaratmak için kullanılabileceğini gösteriyor.

OpenAI, ChatGPT Üzerinden Alışveriş Yapmanın Temellerini Atıyor

ChatGPT'yi giderek daha da geliştiren OpenAI, doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapılmasını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Şirket bu amaç doğrultusunda e-ticaret platformu Shopify ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Hatta ChatGPT'ye eklenen yeni kodlar, bu güncellemenin çok yakında yapılabileceğini gösteriyor. Bu sistem devreye alındıktan sonra kullanıcılar harici bir bağlantıya gitmeden doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapabilecekler.

Grok, Artık Etrafını Görebiliyor

OpenAI gibi xAI da kendi yapay zekasını daha da geliştirmek için önemli adımlar atıyor. Şirket bu hafta Grok'a "Vision" olarak adlandırdığı dikkat çekici bir özellik ekledi. Bu özellik, Grok'un telefon kameraları aracılığıyla etrafını görmesini sağlıyor. İsteyen kullanıcılar, telefonlarının kamerasını kullanarak Grok'a bir objeyi ya da mekânı gösterebiliyor. Böylece Grok, artık yalnızca metinle değil, gerçek dünya görüntüleriyle de etkileşime girebiliyor.

Nvidia'nın Çin'e H20 Satması da Yasaklandı; Çin Kendi GPU Üreticilerine Yöneliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekaların eğitiminde kullanılan en gelişmiş GPU'ların Çin'e satılmasını bir süre önce yasaklayan ABD, bu yasağın çerçevesini daha da genişletti. Nvidia, Çinli şirketlerin yapay zekalarını geliştirmek için kullandığı H20 modellerini de artık Çin'e satamayacak.

ABD'nin Çin'e yönelik ambargosunu daha da sertleştirmesi, Çinli şirketlerin kendi gelişmiş GPU'larını bir an önce üretmesini daha da elzem hâle getirdi. Neyse ki Huawei bu konuda epey yol kat etmiş gibi görünüyor. Bu hafta gelen haberlere göre Huawei Technologies, gelişmiş yapay zeka çipi Ascend 910C'nin seri üretimine önümüzdeki ay başlamaya hazır. Diğer yandan Çin bu süreçte stok sorunu da yaşamayacak gibi görünüyor. Çünkü Nikkei’nin haberine göre Alibaba, Tencent, ByteDance gibi Çinli şirketler, bu yasak devreye girmeden hemen önce 12 milyar dolar değerinde H20 sipariş edip stokladılar.

DeepSeek Yeni Modeliyle Çıtayı Daha da Yukarı Çekebilir

Tam Boyutta Gör ABD'nin uyguladığı ambargo Çin'in en güçlü GPU'ları kullanmasına engel oldu olmasına ama bununla birlikte Çinli şirketleri de inovasyona itmiş oldu. Nitekim DeepSeek Batılı rakiplerinden çok daha düşük maliyete dikkat çekici bir yapay zeka geliştirerek epey ses getirdi. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa şirket yakında dengeleri değiştirecek yeni bir model daha çıkarabilir. Çünkü bu hafta gelen haberler, DeepSeek'in yakında çıkaracağı R2 modelinin R1'e kıyasla yüzde 97 daha az maliyete çalışacağını söylüyor. Bu da DeepSeek-R2'yi açık ara en verimli yapay zeka yapacaktır.

Yapay Zeka Uygulamalarını Kullananların Sayısı Giderek Artıyor

ChatGPT, Grok, Gemini gibi yapay zekaları düzenli olarak kullananların sayısı giderek artıyor. Google, bu hafta bir açıklama yaparak Gemini'ın aylık aktif kullanıcı sayısının 350 milyonu geçtiğini duyurdu. Google, AI Overviews olarak adlandırılan yapay zeka destekli arama aracının ise aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Hatırlarsanız OpenAI da kısa süre önce 600 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. Paylaşılan bu veriler, yapay zekanın giderek daha fazla kullanıcıya eriştiğini gösteriyor.

Yapay zeka, gözetim toplumuna geçişi hızlandırıyor 5 gün önce eklendi

Google Chrome Bir Yapay Zeka Şirketinin Eline Geçebilir

Çevrim içi arama alanında tekel oluşturmakla suçlanan Google, şu anda ABD'de devam eden davanın sonucuna göre Chrome'u elinden çıkarmak zorunda kalabilir. Bu dava henüz sonuçlanmamış olsa da Chrome için şimdiden talipler sıralanmaya başladı. Görünen o ki yapay zeka şirketleri de bu tarayıcıya sahip olmak için kayda değer teklifler yapacak. Çünkü bu hafta hem OpenAI hem de Perplexity, Chrome'u almak istediklerini belirten açıklamalar yaptı.

Photoshop'a Yapay Zeka Asistanı Geliyor

Adobe, yapay zeka tarafında dikkat çekici işler imza atmaya devam ediyor. Bu hafta, Firefly adını verdiği yapay zeka uygulamasının yeni bir versiyonunu tanıtan şirket, aynı zamanda Photoshop uygulamasına da yeni bir AI ajanı ekleyeceğini duyurdu. Bu AI ajanı, hem kullanıcılara Photoshop kullanımı konusunda yardımcı olacak, hem de pek çok görevi kendi başına yerine getirebilecek. Kademeli olarak kullanıma sunulacak bu AI ajanına Photoshop'taki Eylemler paneli üzerinden erişilebiliyor.

Bu Hafta Çıkan Görsel Üretme Araçları

Kullanıcıların yapay zeka ile istedikleri gibi avatarlar üretmesini sağlayan üretken yapay zekasıyla tanınan Character.AI, bu hafta yapay zekasına video üretme özelliği de ekledi. Kullanıcılar AvatarFX adlı bu özelliği kullanarak artık videolar da üretebiliyorlar.

Argil AI'ın özellikle reklamcılık alanında epey kullanışlı olacağı düşünülen yeni yapay zekası, yapay zeka ile üretilmiş karakterlerin istenen ürünü elinde tutup tanıtmasına olanak sağlıyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Perplexity, Perplexity Assistant adını taşıyan AI ajanını iOS uygulaması üzerinden kullanıma sundu. Siri'den daha gelişmiş özelliklere sahip bu yapay zeka asistanı, Apple kullanıcıları için belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebiliyor.

adını taşıyan AI ajanını iOS uygulaması üzerinden kullanıma sundu. Siri'den daha gelişmiş özelliklere sahip bu yapay zeka asistanı, Apple kullanıcıları için belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebiliyor. Meta , Ray-Ban akıllı gözlükleri için canlı çeviri özelliğini kullanıma sundu. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

, Ray-Ban akıllı gözlükleri için özelliğini kullanıma sundu. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Google Gemini yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına da gelecek. Böylece giyilebilir cihazlarda ve otomobillerde de Google'ın akıllı asistanı kullanılabilecek.

yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına da gelecek. Böylece giyilebilir cihazlarda ve otomobillerde de Google'ın akıllı asistanı kullanılabilecek. Google'ın tekelcilik davasından elde edilen bilgiler, şirketin yapay zekası Gemini 'ın Samsung telefonlara ön yüklü olarak gelmesi için Samsung'a " yüklü miktarda" para ödediğini ortaya çıkardı.

'ın Samsung telefonlara ön yüklü olarak gelmesi için Samsung'a " ortaya çıkardı. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF), dünyanın AI destekli ilk hava tahmin sistemini kullanıma aldı. Paylaşılan ilk veriler, bu yapay zekanın hava hamini konusunda geleneksel metodlardan daha isabetli sonuçlar verdiğini gösteriyor.

(ECMWF), dünyanın AI destekli ilk hava tahmin sistemini kullanıma aldı. Paylaşılan ilk veriler, bu yapay zekanın hava hamini konusunda geleneksel metodlardan daha isabetli sonuçlar verdiğini gösteriyor. Mülakatlarda ve sınavlarda kopya çekmesini sağlayacak bir yapay zeka asistanı geliştirdiği için Columbia Üniversitesi'nden atılan Chungin Lee , bu teknoloji etrafına kurduğu start-up için 5.3 milyon dolar yatırım aldı.

, bu teknoloji etrafına kurduğu start-up için 5.3 milyon dolar yatırım aldı. Koreli iki öğrenci tarafından kurulan Nari Labs adlı girişim, metinleri seslendiren yapay zekası Dia 'yı tanıttı. Açık kaynak kodlu bu yapay zeka, Eleven Labs gibi sektöre öncülük eden modellerle yarışacak kadar iyi sonuçlar veriyor.

adlı girişim, metinleri seslendiren yapay zekası 'yı tanıttı. Açık kaynak kodlu bu yapay zeka, Eleven Labs gibi sektöre öncülük eden modellerle yarışacak kadar iyi sonuçlar veriyor. Yaşamın olabileceği dış gezegenler keşfetmek için yapay zekayı eğiten İsviçreli bilim insanları, bu tarz gezegenlerin olabileceği 44 yıldız sistemi tespit etti. Bu buluş, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar kullanışlı olabileceğini gösterdi.

İsviçreli bilim insanları, bu tarz gezegenlerin olabileceği 44 yıldız sistemi tespit etti. Bu buluş, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar kullanışlı olabileceğini gösterdi. Meta; Instagram, Facebook ve Messenger gibi uygulamalarındaki kullanıcılarının gerçek yaşlarını tespit etmek için yapay zeka kullanmaya başlayacak.

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