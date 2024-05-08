ChatGPT, Google'a rakip oluyor: Web arama özelliği eklenecek

Sonuçlarda resimler de gösterilecek
Bloomberg, ChatGPT'nin yazılı yanıtların yanı sıra, ilgili olduğunda görseller de gösterebileceğini söylüyor. Örneğin chatbot, "kapı kolu nasıl değiştirilir" veya "klima nasıl temizlenir" gibi sorulara resimli talimatlar ekleyerek cevap verebilecek. ChatGPT hali hazırda ücretli kullanıcılar için arama fonsiyonu sunuyor, ancak hatalı yanıtlar ve alıntılar ekleyebiliyor. Yeni özellik ise bütün kullanıcılara açılabilir.
Bu ayın başlarında X'teki DataChaz kullanıcısı, OpenAI'nin search.chatgpt.com adresiyle yeni alan adı oluşturduğunu bildirdi. Bu link kısa süreliğine ChatGPT ana sayfasına yönlendirdiği belirtiliyor. Ancak şuan için link çalışmıyor.
OpenAI, bu özelliği resmi olarak henüz doğrulamamış olsa da, rakipleriyle rekabet edebilmek için yapay zeka destekli bir arama fonksiyonu üzerinde çalışıyor olması mantıklı bir adım gibi görünüyor. Google da yapay zeka destekli arama sonuçları üzerinde çalışıyor ve bu özelliği yakın zamanda daha geniş kullanıcı kitlesine açmaya başladı.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-07/openai-is-readying-an-ai-search-product-to-rival-google-perplexity?sref=10lNAhZ9 https://www.engadget.com/openai-is-reportedly-working-on-a-search-feature-for-chatgpt-101118170.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.