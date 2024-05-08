Tam Boyutta Gör OpenAI'nin Google Arama'ya rakip olmak için ChatGPT'ye arama özelliği eklemek için çalıştığı bildiriliyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, sohbet botuna sorulan sorulara verilen cevaplarda, ilgili kaynağın linkini de ekleyecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Örneğin, verilen cevaplar Wikipedia'dan alındığında kaynak olarak belirtilecek.

Sonuçlarda resimler de gösterilecek

Bloomberg, ChatGPT'nin yazılı yanıtların yanı sıra, ilgili olduğunda görseller de gösterebileceğini söylüyor. Örneğin chatbot, "kapı kolu nasıl değiştirilir" veya "klima nasıl temizlenir" gibi sorulara resimli talimatlar ekleyerek cevap verebilecek. ChatGPT hali hazırda ücretli kullanıcılar için arama fonsiyonu sunuyor, ancak hatalı yanıtlar ve alıntılar ekleyebiliyor. Yeni özellik ise bütün kullanıcılara açılabilir.

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Bu ayın başlarında X'teki DataChaz kullanıcısı, OpenAI'nin search.chatgpt.com adresiyle yeni alan adı oluşturduğunu bildirdi. Bu link kısa süreliğine ChatGPT ana sayfasına yönlendirdiği belirtiliyor. Ancak şuan için link çalışmıyor.

OpenAI, bu özelliği resmi olarak henüz doğrulamamış olsa da, rakipleriyle rekabet edebilmek için yapay zeka destekli bir arama fonksiyonu üzerinde çalışıyor olması mantıklı bir adım gibi görünüyor. Google da yapay zeka destekli arama sonuçları üzerinde çalışıyor ve bu özelliği yakın zamanda daha geniş kullanıcı kitlesine açmaya başladı.

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ChatGPT, Google'a rakip oluyor: Web arama özelliği eklenecek