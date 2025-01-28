Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DeepSeek gerçekten de 6 milyon dolara mı geliştirildi? Görünüşe göre hayır

    Günlerdir tüm dünya Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’in yarattığı depremi konuşuyor. Peki DeepSeek’in iddiaları gerçekten de “gerçek” mi? Yoksa ortada büyük bir aldatma mı var?
    DeepSeek gerçekten de 6 milyon dolara mı geliştirildi? Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, hafta sonu ABD teknoloji sektöründe adeta bir şok etkisi yarattı. Şirket, OpenAI gibi devlerle rekabet edebilecek büyük dil modeli geliştirdiğini duyurdu. Üstelik bunu yalnızca iki ayda ve 6 milyon dolardan daha az bir bütçeyle başardığını iddia ediyor. Peki bu oldukça etkileyici olan iddialar gerçek mi yoksa ortada büyük bir abartı mı var?

    DeepSeek, geliştirdiği yeni R1 modelini (firmanın bir önceki V3 modeli temel alınarak geliştirildi) yalnızca görece az sayıda Nvidia H800 çiplerini kullanarak oluşturduğunu açıkladı. H800 çipleri, ABD'nin ihracat kısıtlamaları doğrultusunda performansı sınırlandırılmış bir ürün olarak biliniyor. Şirket, bu sınırlamalara rağmen Batı’nın en iyi modelleriyle yarışabilecek bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini söylüyor. DeepSeek aynı zamanda iddialarını güçlendirmek adına R1 modelinin maliyetini yalnızca 6 milyon dolar olarak belirtti. Bu rakam, OpenAI’ın yeni nesil modelleri için harcadığı tahmini maliyetlerin sadece %3-5’i kadar.

    Gerçek olmayacak kadar iddialı mı?

    DeepSeek’in iddialarına ilk tepki gösterenlerden biri, yapay zeka alanındaki önemli isimlerden Scale AI CEO'su Alexandr Wang oldu. Wang, DeepSeek’in modeli için ABD ihracat kısıtlamalarını delerek daha güçlü Nvidia H100 çiplerine eriştiğini iddia etti. CNBC’ye konuşan Wang, “Anladığım kadarıyla DeepSeek'in elinde yaklaşık 50.000 adet H100 var. Bu çiplerin varlığını açıkça dile getiremiyorlar, çünkü bu ABD ihracat kontrolüne aykırı olur” dedi.

    Elon Musk da Wang’in açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden yorumlayarak “Kesinlikle” ifadesini kullandı. ABD’li teknoloji analisti Ted Mortonson ise DeepSeek’in H800 çipleriyle bu seviyede bir model geliştirmiş olabileceği iddiasını “abartılı” bulduğunu belirtti.

    Yatırım şirketi Atreides Management’ın başındaki isim Gavin Baker, DeepSeek’in maliyet iddialarının yanıltıcı olduğunu savundu. Baker, DeepSeek’in açıkladığı 6 milyon dolarlık maliyetin, önceden yapılan araştırma ve denemeleri kapsamadığını belirtti. Baker, DeepSeek'in teknik belgesinde bu rakamın “mimariler, algoritmalar ve veriler üzerinde yapılan önceki araştırma ve ablasyon deneyleriyle ilgili maliyetleri” içermediğini belirtti.

    Reuters'a konuşan uzmanlar da benzer bir söylemde bulunuyor. Araştırma makalesinde bu maliyetin özellikle son eğitim çalışmasındaki çip kullanımına atıfta bulunduğu, tüm geliştirme maliyetine atıfta bulunmadığı belirtildi. Genel olarak AI dünyasında kabul edildiği gibi eğitim çalışması, toplam maliyet açısından buzdağının görünen kısmı. Yapay zekada geliştirmenin önceki aşamalarında daha fazla çip kullanıldığı da bir gerçek.

    Maliyet çok mu önemli?

    DeepSeek, R1 ve diğer modellerinin eğitimi ve geliştirilme sürecinde tam olarak ne kadar harcadığını açıklamadan bu modellerin maliyetlerini tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ancak şunu da sormak gerekiyor; maliyetler bu kadar önemli mi?

    Açıkçası elbette herhangi bir ürün için maliyetler oldukça önemli ancak Çin özelinde bunu gözleri kapatarak değerlendirmemek gerek. Bilindiği üzere ABD, Çin’in gelişmiş donanımlara, çiplere ve yarı iletken teknolojilerine erişimini sınırlandırmış durumda. ABD bu sayede Çin’in yapay zekada kendisine yetişmesini sınırlamak istiyor.

    DeepSeek’in V3 ve R1 gibi modelleri gösteriyor ki Çin, bir şekilde ABD’nin en ileri yapay zeka şirketi olan OpenAI’ın modelleriyle açıkça rekabet edebilecek ve bazı alanlarda geçebilecek modeller ortaya koyabiliyor. O halde tekrar soralım, maliyetler sizce de o kadar önemli mi? Veya bu seviyeye nasıl ulaşıldığının pek bir önemi var mı?

    Burada, maliyetler konusundaki açıklamalarına yer verdiğimiz uzmanların hemen hemen hepsinin DeepSeek’in ilerlemesinin takdire şayan olduğunu söylediğini de belirtelim. DeepSeek’in en fazla övgü aldığı nokta ise bu modelleri açık kaynak olarak piyasaya sürmüş olması. Bu, yapay zeka dünyası için çok büyük bir hizmet.

    Kaynakça https://stratechery.com/2025/deepseek-faq/ https://arxiv.org/html/2412.19437v1 https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/american-ai-firms-try-poke-holes-disruptive-deepseek-2025-01-28/ https://fortune.com/2025/01/27/china-deepseek-ai-claims-true/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hitman 3 türkçe yama çipsiz kimlik geçerli mi sattığım evin emlak vergisi borcu mst beko loder kullanıcı yorumları cedrina 25 mg kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum