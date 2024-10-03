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Tam Boyutta Gör OpenAI, kısa bir süre önce tarihin en büyük yatırım turunu tamamlayarak 157 milyar dolarlık değerleme ile 6,6 milyar dolar finansman topladığını duyurdu. Thrive Capital liderliğindeki bu yatırım turuna Microsoft, Nvidia, SoftBank, Fidelity ve Khosla Ventures, gibi firmalar katıldı. OpenAI ayrıca yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin kullanıcı sayısının haftalık 250 milyona ulaştığını açıkladı.

ChatGPT’te öğrenci etkisi

OpenAI, yatırımı duyurduğu blog gönderisinde her hafta dünya çapında 250 milyondan fazla insanın ChatGPT'yi kullandığını açıkladı. Firma daha önce Ağustos ayında, yani sadece iki ay önce, bu sayının 200 milyon olduğunu aktarmıştı. Dolayısıyla bu kısa süre zarfında yüzde 25’lik keskin bir artış sağlanmış. Bir yıl öncesine göre ise kullanıcı sayısı 2 kat yükselmiş durumda.

OpenAI resmi olarak açıklamasa da 250 milyon aktif haftalık kullanıcı hacminin görece küçük bir kısmı ücretlilerden geliyor. Mevcut bilgilere göre şirketin 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ve 1 milyon ücretli Enterprise abonesi bulunuyor.

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Yapay zekanın öncü şirketi kullanıcı sayısını açıklasa da bu artışın nereden geldiğini söylemedi. Bununla birlikte ilgili dönemde okulların açıldığı ve dünya genelinde çocukların okula geri döndüğü düşünülürse artış buradan kaynaklanıyor olabilir. ChatGPT kullanıcı sayısı önümüzdeki aylarda da sert bir yükseliş görecek ancak bu, Apple’ın hizmeti Apple Intelligence'a dahil etmesiyle gerçekleşecek.

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ChatGPT, haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı