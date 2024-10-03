ChatGPT, haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı

ChatGPT’te öğrenci etkisi
OpenAI, yatırımı duyurduğu blog gönderisinde her hafta dünya çapında 250 milyondan fazla insanın ChatGPT'yi kullandığını açıkladı. Firma daha önce Ağustos ayında, yani sadece iki ay önce, bu sayının 200 milyon olduğunu aktarmıştı. Dolayısıyla bu kısa süre zarfında yüzde 25’lik keskin bir artış sağlanmış. Bir yıl öncesine göre ise kullanıcı sayısı 2 kat yükselmiş durumda.
OpenAI resmi olarak açıklamasa da 250 milyon aktif haftalık kullanıcı hacminin görece küçük bir kısmı ücretlilerden geliyor. Mevcut bilgilere göre şirketin 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ve 1 milyon ücretli Enterprise abonesi bulunuyor.
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Yapay zekanın öncü şirketi kullanıcı sayısını açıklasa da bu artışın nereden geldiğini söylemedi. Bununla birlikte ilgili dönemde okulların açıldığı ve dünya genelinde çocukların okula geri döndüğü düşünülürse artış buradan kaynaklanıyor olabilir. ChatGPT kullanıcı sayısı önümüzdeki aylarda da sert bir yükseliş görecek ancak bu, Apple’ın hizmeti Apple Intelligence'a dahil etmesiyle gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.