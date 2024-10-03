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    Anlık Bildirim

    ChatGPT, haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı

    Okulların açılmasıyla birlikte OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin kullanıcı sayısı kısa sürede 50 milyon artarak haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı.
    ChatGPT, haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, kısa bir süre önce tarihin en büyük yatırım turunu tamamlayarak 157 milyar dolarlık değerleme ile 6,6 milyar dolar finansman topladığını duyurdu. Thrive Capital liderliğindeki bu yatırım turuna Microsoft, Nvidia, SoftBank, Fidelity ve Khosla Ventures, gibi firmalar katıldı. OpenAI ayrıca yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin kullanıcı sayısının haftalık 250 milyona ulaştığını açıkladı.

    ChatGPT’te öğrenci etkisi

    OpenAI, yatırımı duyurduğu blog gönderisinde her hafta dünya çapında 250 milyondan fazla insanın ChatGPT'yi kullandığını açıkladı. Firma daha önce Ağustos ayında, yani sadece iki ay önce, bu sayının 200 milyon olduğunu aktarmıştı. Dolayısıyla bu kısa süre zarfında yüzde 25’lik keskin bir artış sağlanmış. Bir yıl öncesine göre ise kullanıcı sayısı 2 kat yükselmiş durumda.

    OpenAI resmi olarak açıklamasa da 250 milyon aktif haftalık kullanıcı hacminin görece küçük bir kısmı ücretlilerden geliyor. Mevcut bilgilere göre şirketin 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ve 1 milyon ücretli Enterprise abonesi bulunuyor.

    [bkzdh182653]

    Yapay zekanın öncü şirketi kullanıcı sayısını açıklasa da bu artışın nereden geldiğini söylemedi. Bununla birlikte ilgili dönemde okulların açıldığı ve dünya genelinde çocukların okula geri döndüğü düşünülürse artış buradan kaynaklanıyor olabilir. ChatGPT kullanıcı sayısı önümüzdeki aylarda da sert bir yükseliş görecek ancak bu, Apple’ın hizmeti Apple Intelligence'a dahil etmesiyle gerçekleşecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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