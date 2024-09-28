ChatGPT'nin abonelik ücreti daha pahalı hale gelebilir

OpenAI kar amacı güden bir şirkete geçmeyi planlıyor
Yaklaşan fiyat artışı, OpenAI'nin mali sıkıntılarıyla başa çıkma yöntemi olabilir. Geçtiğimiz ay 300 milyon dolar gelir elde eden şirket bu yıl tam 5 milyar dolarlık zararla karşı karşıya kalacak. İşe alım, ofis alanı ve yapay zeka eğitimi için gereken yüksek maliyetler, şirketlerin karlarını gerçekten tüketiyor.
Bir ara ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak için günde 700.000 dolar harcamak zorunda kalıyorlardı. OpenAI'nin fiyat artırma planı tamamen ters tepebilir. ChatGPT'nin 10 milyon ücretli kullanıcısının çoğu, halihazırdaki 20 $/aylık ücretin çok fazla olduğunu düşünüyor.
Bu yüzden, aniden maliyeti artırırlarsa bu onlara iyi gelmeyebilir. Bu potansiyel tepki, OpenAI'nin para sorunlarını çözmek ve yapay zeka hizmetlerine olan sadık kullanıcı tabanını korumak arasında yürümesi gereken zorlu bir süreci gözler önüne seriyor.
OpenAI ayrıca kar amacı gütmeyen bir şirketten kar amacı güden bir şirkete geçmeyi planlıyor. Bu iş modeli yatırımcılar için getirilerdeki tüm sınırlamaların kaldırılmasına olanak tanıyacak. Bu değişimin bir parçası olarak CEO Sam Altman'ın ilk kez şirkette hisse senedi satın alması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu