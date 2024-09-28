ChatGPT'nin abonelik ücreti daha pahalı hale gelebilir

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka araştırmalarında önemli bir isim olan OpenAI, kişisel ChatGPT abonelikleri için oldukça yüklü bir fiyat artışı düşünüyor. New York Times'ın haberine göre mevcut 20 dolar/aylık ücret bu yıl sonuna kadar 22 dolara çıkarılacak. 2029 yılına kadar ChatGPT Plus için maliyetin ayda 44 dolara çıkması bekleniyor.

OpenAI kar amacı güden bir şirkete geçmeyi planlıyor

Yaklaşan fiyat artışı, OpenAI'nin mali sıkıntılarıyla başa çıkma yöntemi olabilir. Geçtiğimiz ay 300 milyon dolar gelir elde eden şirket bu yıl tam 5 milyar dolarlık zararla karşı karşıya kalacak. İşe alım, ofis alanı ve yapay zeka eğitimi için gereken yüksek maliyetler, şirketlerin karlarını gerçekten tüketiyor.

OpenAI CEO'su: Birkaç yıl içinde “süper zekaya” sahip olacağız 3 gün önce eklendi

Bir ara ChatGPT'yi çalışır durumda tutmak için günde 700.000 dolar harcamak zorunda kalıyorlardı. OpenAI'nin fiyat artırma planı tamamen ters tepebilir. ChatGPT'nin 10 milyon ücretli kullanıcısının çoğu, halihazırdaki 20 $/aylık ücretin çok fazla olduğunu düşünüyor.

Bu yüzden, aniden maliyeti artırırlarsa bu onlara iyi gelmeyebilir. Bu potansiyel tepki, OpenAI'nin para sorunlarını çözmek ve yapay zeka hizmetlerine olan sadık kullanıcı tabanını korumak arasında yürümesi gereken zorlu bir süreci gözler önüne seriyor.

OpenAI ayrıca kar amacı gütmeyen bir şirketten kar amacı güden bir şirkete geçmeyi planlıyor. Bu iş modeli yatırımcılar için getirilerdeki tüm sınırlamaların kaldırılmasına olanak tanıyacak. Bu değişimin bir parçası olarak CEO Sam Altman'ın ilk kez şirkette hisse senedi satın alması muhtemel.

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