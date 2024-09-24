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    OpenAI CEO'su: Birkaç yıl içinde “süper zekaya” sahip olacağız

    OpenAI CEO'su Sam Altman, kısa bir süre önce bir blog paylaştı. Altman, yapay zekanın ilerlemelerine odaklanırken süper zeki yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde ortaya çıkacağını söyledi.
    OpenAI CEO'su: Birkaç yıl içinde “süper zekaya” sahip olacağız Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, kısa bir süre önce yayımladığı kişisel blog yazısında yapay zekanın geleceği ve küresel refah üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Zeka Çağı" başlıklı yazısında, insanlığın yapay zeka ile hızla ilerleyeceğini belirten Altman, süper zeka seviyesindeki yapay zekanın önümüzdeki “birkaç bin gün” içinde ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

    Süper zeka için “birkaç bin gün”

    Altman, süper zeka olarak da bilinen yapay süper zekanın (ASI- artificial superintelligence), insan zekasını aşarak tüm entelektüel görevlerde insanlardan çok daha üstün bir performans göstereceğini belirtiyor. Altman’a göre, bu seviyeye ulaşmak "birkaç bin gün" gibi bir zaman alabilir: “Birkaç bin gün içinde süper zekaya sahip olmamız mümkün (!); daha uzun sürebilir ama oraya ulaşacağımızdan eminim.

    Altman'ın bu tahmini, yapay genel zekayı (AGI) hedefleyen OpenAI’ın vizyonuyla uyumlu. AGI, belirli bir eğitime ihtiyaç duymadan insan zekasına eşdeğer yeteneklere sahip bir teknolojiyi ifade ederken, süper zeka bu seviyenin ötesine geçerek çok daha karmaşık görevleri bile rahatlıkla yerine getirebilecek bir teknoloji olarak tanımlanıyor.

    Ancak hem AGI hem de ASI şuan için tamamıyla varsayımsal tanımlamalardan ibaret. Bizden daha zeki bir şeye yapay demek veya bizden “şu kadar daha zeki” gibi tanıma sığdırmak felsefi açıdan sorgulanabilir.

    Neden “birkaç bin gün” ?

    OpenAI CEO'su: Birkaç yıl içinde “süper zekaya” sahip olacağız Tam Boyutta Gör
    Peki Altman’ın “birkaç bin gün” gibi bir söylemde bulunmasının arkasında ne yatıyor? Bu tanımlamadan elbette ilk anlaşılan şey ASI’nin birkaç yıl içinde geliştirilebileceği. Ancak esasında Altman’ın söylemi doğrudan bir belirsizliğe işaret ediyor. Örneğin 2.000 gün yaklaşık 5,5 yıl, 3.000 gün yaklaşık 8,2 yıl ve 4.000 gün neredeyse 11 yıl yapıyor.

    Normalde böylesi tahminlerin genelde tutmadığını görüyoruz ancak yapay zeka konusunun tam göbeğinde olan ve ilgili araştırma tekniklerini bilen birisinden böyle bir tahmin gelmesi önemli. Öte yandan Altman'ın bu cesur öngörüsü, yapay zeka topluluğunda farklı tepkilere yol açtı. Eleştirmenlerden biri olan ünlü bilgisayar bilimcisi Grady Booch, Altman’ın bu tahminini eleştirerek, yapay zeka hakkındaki bu tür tahminlerin abartılı olduğunu ve kamuoyunu yanıltarak asıl çalışmaların önüne geçtiğini savundu.

    Bu arada Altman, süper zeka hedeflerine ulaşmak için büyük ölçekli altyapı yatırımlarının şart olduğuna dikkat çekiyor. AI teknolojilerinin herkesin kullanımına sunulabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ve bunun da büyük miktarda enerji ve çip üretimi gerektirdiğini vurguluyor. Eğer yeterli altyapı kurulmazsa, Altman’a göre yapay zeka yalnızca zenginlerin elinde bir güç aracı haline gelebilir ve bu da büyük çatışmalara yol açabilir.

    Kaynakça https://arstechnica.com/information-technology/2024/09/ai-superintelligence-looms-in-sam-altmans-new-essay-on-the-intelligence-age/ https://ia.samaltman.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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