OpenAI CEO'su: Birkaç yıl içinde “süper zekaya” sahip olacağız

Süper zeka için “birkaç bin gün”
Altman, süper zeka olarak da bilinen yapay süper zekanın (ASI- artificial superintelligence), insan zekasını aşarak tüm entelektüel görevlerde insanlardan çok daha üstün bir performans göstereceğini belirtiyor. Altman’a göre, bu seviyeye ulaşmak "birkaç bin gün" gibi bir zaman alabilir: “Birkaç bin gün içinde süper zekaya sahip olmamız mümkün (!); daha uzun sürebilir ama oraya ulaşacağımızdan eminim.”
Altman'ın bu tahmini, yapay genel zekayı (AGI) hedefleyen OpenAI’ın vizyonuyla uyumlu. AGI, belirli bir eğitime ihtiyaç duymadan insan zekasına eşdeğer yeteneklere sahip bir teknolojiyi ifade ederken, süper zeka bu seviyenin ötesine geçerek çok daha karmaşık görevleri bile rahatlıkla yerine getirebilecek bir teknoloji olarak tanımlanıyor.
Ancak hem AGI hem de ASI şuan için tamamıyla varsayımsal tanımlamalardan ibaret. Bizden daha zeki bir şeye yapay demek veya bizden “şu kadar daha zeki” gibi tanıma sığdırmak felsefi açıdan sorgulanabilir.
Neden “birkaç bin gün” ?
Normalde böylesi tahminlerin genelde tutmadığını görüyoruz ancak yapay zeka konusunun tam göbeğinde olan ve ilgili araştırma tekniklerini bilen birisinden böyle bir tahmin gelmesi önemli. Öte yandan Altman'ın bu cesur öngörüsü, yapay zeka topluluğunda farklı tepkilere yol açtı. Eleştirmenlerden biri olan ünlü bilgisayar bilimcisi Grady Booch, Altman’ın bu tahminini eleştirerek, yapay zeka hakkındaki bu tür tahminlerin abartılı olduğunu ve kamuoyunu yanıltarak asıl çalışmaların önüne geçtiğini savundu.
Bu arada Altman, süper zeka hedeflerine ulaşmak için büyük ölçekli altyapı yatırımlarının şart olduğuna dikkat çekiyor. AI teknolojilerinin herkesin kullanımına sunulabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ve bunun da büyük miktarda enerji ve çip üretimi gerektirdiğini vurguluyor. Eğer yeterli altyapı kurulmazsa, Altman’a göre yapay zeka yalnızca zenginlerin elinde bir güç aracı haline gelebilir ve bu da büyük çatışmalara yol açabilir.Kaynakça https://arstechnica.com/information-technology/2024/09/ai-superintelligence-looms-in-sam-altmans-new-essay-on-the-intelligence-age/ https://ia.samaltman.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)