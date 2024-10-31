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    ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu

    OpenAI, ChatGPT'ye arama motoru özelliği eklediğini resmen duyurdu. Bugün itibariyle ücretli aboneler için kullanıma sunulan SearchGPT, önümüzdeki haftalarda ücretsiz kullanıcılara sunulacak.
    ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT'ye arama motoru özelliği eklediğini resmen duyurdu. Bugün itibariyle ücretli aboneler için kullanıma sunulan SearchGPT, önümüzdeki haftalarda ücretsiz, kurumsal ve eğitim kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

    ChatGPT artık web araması yapabiliyor

    Web arama özelliği, ayrı bir ürünü olarak piyasaya sürülmek yerine, ChatGPT'nin arayüzüne entegre edildi. Artık ChatGPT'de yapılan sorgulamalarda, sonuçların referans alındığı veya sonuçlarla ilgili web sitelerine doğrudan erişilebilecek. Böylece ChatGPT, gerçek zamanlı internet erişimi sunan Microsoft Copilot ve Google Gemini gibi rakipleriyle olan önemli bir açığı kapatmış oluyor.

    ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Yeni arama işlevi, iOS, MacOS, Android ve Windows gibi tüm platformlarda kullanılabilir olacak. ChatGPT arama sorumlusu Adam Fry, arama işlevinin Microsoft'un Bing'i de dahil olmak üzere bir dizi arama teknolojisiyle oluşturulduğunu belirtiyor. OpenAI, ara motoru özelliğini Temmuz ayında tanıtmış ve 10 bin kullanıcıyla testini gerçekleştiriyordu.

    Bu güncellemeden önce, ChatGPT'nin bilgisi modele bağlı olarak 2021 ile 2023 arasındaki verilerle sınırlıydı. Dolayısıyla, ChatGPT artık güncel konularda da kullanıcılara bilgiler sunabilecek.

    Google arama sonuçlarındaki reklamlardan büyük miktarda para kazanırken, OpenAI'in şu anda ChatGPT'de reklam gösterimi konusunda planları bulunmuyor. Yine de, yapay zeka destekli arama, geleneksel web arama yönteminden pahalı olacağı için OpenAI'nin bunu ücretsiz kullanıcılar için nasıl finanse edeceği henüz belli değil. Şirketin açıklamasına göre, ücretsiz kullanıcılar arama fonksiyonunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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