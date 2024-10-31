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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT'ye arama motoru özelliği eklediğini resmen duyurdu. Bugün itibariyle ücretli aboneler için kullanıma sunulan SearchGPT, önümüzdeki haftalarda ücretsiz, kurumsal ve eğitim kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

ChatGPT artık web araması yapabiliyor

Web arama özelliği, ayrı bir ürünü olarak piyasaya sürülmek yerine, ChatGPT'nin arayüzüne entegre edildi. Artık ChatGPT'de yapılan sorgulamalarda, sonuçların referans alındığı veya sonuçlarla ilgili web sitelerine doğrudan erişilebilecek. Böylece ChatGPT, gerçek zamanlı internet erişimi sunan Microsoft Copilot ve Google Gemini gibi rakipleriyle olan önemli bir açığı kapatmış oluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni arama işlevi, iOS, MacOS, Android ve Windows gibi tüm platformlarda kullanılabilir olacak. ChatGPT arama sorumlusu Adam Fry, arama işlevinin Microsoft'un Bing'i de dahil olmak üzere bir dizi arama teknolojisiyle oluşturulduğunu belirtiyor. OpenAI, ara motoru özelliğini Temmuz ayında tanıtmış ve 10 bin kullanıcıyla testini gerçekleştiriyordu.

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Bu güncellemeden önce, ChatGPT'nin bilgisi modele bağlı olarak 2021 ile 2023 arasındaki verilerle sınırlıydı. Dolayısıyla, ChatGPT artık güncel konularda da kullanıcılara bilgiler sunabilecek.

Google arama sonuçlarındaki reklamlardan büyük miktarda para kazanırken, OpenAI'in şu anda ChatGPT'de reklam gösterimi konusunda planları bulunmuyor. Yine de, yapay zeka destekli arama, geleneksel web arama yönteminden pahalı olacağı için OpenAI'nin bunu ücretsiz kullanıcılar için nasıl finanse edeceği henüz belli değil. Şirketin açıklamasına göre, ücretsiz kullanıcılar arama fonksiyonunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.

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ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu