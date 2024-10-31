ChatGPT'nin arama motoru özelliği kullanıma sunuldu

ChatGPT artık web araması yapabiliyor
Web arama özelliği, ayrı bir ürünü olarak piyasaya sürülmek yerine, ChatGPT'nin arayüzüne entegre edildi. Artık ChatGPT'de yapılan sorgulamalarda, sonuçların referans alındığı veya sonuçlarla ilgili web sitelerine doğrudan erişilebilecek. Böylece ChatGPT, gerçek zamanlı internet erişimi sunan Microsoft Copilot ve Google Gemini gibi rakipleriyle olan önemli bir açığı kapatmış oluyor.
Bu güncellemeden önce, ChatGPT'nin bilgisi modele bağlı olarak 2021 ile 2023 arasındaki verilerle sınırlıydı. Dolayısıyla, ChatGPT artık güncel konularda da kullanıcılara bilgiler sunabilecek.
Google arama sonuçlarındaki reklamlardan büyük miktarda para kazanırken, OpenAI'in şu anda ChatGPT'de reklam gösterimi konusunda planları bulunmuyor. Yine de, yapay zeka destekli arama, geleneksel web arama yönteminden pahalı olacağı için OpenAI'nin bunu ücretsiz kullanıcılar için nasıl finanse edeceği henüz belli değil. Şirketin açıklamasına göre, ücretsiz kullanıcılar arama fonksiyonunda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D