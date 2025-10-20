ChatGPT’nin tekeli yıkılıyor: Google Gemini trafiğini ikiye katladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın fitilini ateşleyen ChatGPT, ilk olmanın da avantajıyla bugün bu alanda açık ara lider konumda yer alıyor. Ancak Gemini, Grok, Claude gibi rakiplerin giderek daha fazla kişiye ulaşması, bir dönem bu alanda mutlak bir hakimiyete sahip olan ChatGPT'nin pazar payını parça parça eritiyor. Bu alanda ChatGPT'nin pazar payından en büyük lokmayı alan ise Gemini olacak gibi duruyor.

SimilarWeb tarafından paylaşılan son trafik analizlerine göre Google Gemini, bir yıl içinde dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakalayarak pazar payını iki katına çıkarmayı başardı.

Verilere göre Gemini, geçen yıl üretken yapay zekâlara giden trafiğin yalnızca %6,4’üne sahipken, bugün bu oranı %12,9’a yükseltti. Buna karşılık ChatGPT’nin payı aynı dönemde %87,1’den %74,1 seviyesine geriledi. OpenAI’ın aracı haftalık 700 ila 800 milyon kullanıcı ile hâlâ sektörün zirvesinde yer alıyor; ancak farkın ilk kez bu kadar hızlı kapanması dikkat çekiyor. Yatırımcı Chamath Palihapitiya da bu tabloyu değerlendirirken, dağıtım gücüne sahip teknoloji devlerinin bu yarışta belirleyici olacağını, Google gibi şirketlerin mevcut ekosistem avantajıyla uzun vadede daha agresif büyüme gösterebileceğini savunuyor.

Nano Banana'nın Çıkışı Gemini'yı Yukarı Çekti

ChatGPT ve Gemini gibi büyük dil modelleri daha çok sohbet botları olarak hayatımıza girmiş olsalar da resim ya da video üretme konusundaki yetenekleri kullanıcı çekme konusunda önemli rol oynuyor. Nitekim Gemini'ın son dönemdeki bu yükselişinin arkasında da Nano Banana adlı görsel düzenleme aracı yer alıyor. Nano Banana olarak bilinen bu özellik, kullanıcıların görsel oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlıyor. Çıktığı ilk dönemde sosyal medyada epey ses getiren bu araç, Gemini'ın pek çok yeni kullanıcıya ulaşmasını sağladı.

Ağustos ayında Nano Banana çıktıktan sonra Gemini uygulama indirmelerinde Temmuz sonuna göre %331’lik bir artış yakalarken, ABD pazarında Eylül-Ekim arasındaki artış tek başına %88 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Adobe Firefly’ın indirme sayıları ise %68 ile %82 arasında düşüş gösterdi. Bu yükselişin ardından Gemini, iOS’ta en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinde ChatGPT’nin önüne geçmeyi de başardı.

Pazarın genel görünümü ise yalnızca iki oyuncunun rekabetinden çok daha karmaşık bir tabloya işaret ediyor. Son trafik raporları, üretken yapay zekâ pazarının hızla parçalandığını gösteriyor. Perplexity %6,6’lık payıyla üçüncü sıraya yükselirken, Anthropic tarafından geliştirilen Claude ise %3,6 seviyesine ulaşmış durumda. Analistlere göre bu parçalanma, kullanıcı alışkanlıklarının değiştiğinin göstergesi. Kullanıcılar artık sadece ChatGPT kullanmak yerine, farklı ihtiyaçlara göre farklı modeller kullanmayı tercih ediyor.

Yarış hâlâ ChatGPT’nin öncülüğünde sürse de “tek taraflı üstünlük dönemi”nin geride kaldığı artık açıkça görülüyor. Üretken yapay zekâ pazarının önümüzdeki dönemde daha da agresif ve çok daha sıkı bir rekabete sahne olması bekleniyor.

