    İnsanlar hangi hisseye yatırım yapacağını ChatGPT’ye soruyor

    Yatırımcılar, hisse senedi seçimi ve portföy yönetimi için ChatGPT’ye yöneliyor. Robo-danışmanlıkta AI patlaması yaşanırken, uzmanlar yüksek risk konusunda uyarıyor.

    Yapay zeka, yatırım dünyasında giderek daha fazla rol oynamaya başladı. ChatGPT’nin piyasaya çıkışının üzerinden üç yıl geçmeden, her on perakende yatırımcıdan en az biri artık hangi hisseyi alacağına karar vermek için sohbet robotlarını kullanıyor. Bu ilgi, otomatik ve algoritmik finansal danışmanlık sunan robo-danışmanlık sektöründe büyük bir büyüme dalgası yaratıyor.

    Yatırım kararı da AI’a kalıyor

    Artık bireysel yatırımcılar, eskiden yalnızca büyük bankaların veya kurumsal yatırımcıların erişebildiği analiz ve piyasa verilerine ulaşabiliyor. Robo-danışmanlık, yatırımcılara algoritmalar ve yapay zekakullanarak otomatik finansal tavsiyeler sunan dijital platformları ifade ediyor. Araştırmalara göre, robo-danışmanlık sektörünün gelirinin 2029 yılına kadar yaklaşık 470 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, geçen yılın neredeyse altı katı.

    Anketler, yatırımcıların yapay zekaya ilgisinin hızla arttığını gösteriyor. eToro’nun dünya çapında 11 bin yatırımcıyla yaptığı araştırmaya göre, yatırımcıların yaklaşık yarısı AI araçlarını kullanmayı düşünürken, yüzde 13’ü şimdiden kullanıyor. İngiltere’de ise Finder’ın araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 40’ı finansal tavsiye almak için ChatGPT ve Gemini gibi sohbet robotlarını denemiş.

    Uzmanlar ise temkinli. Üretken yapay zeka modellerinin rakamları yanlış aktarabileceği, geçmiş fiyat hareketlerine fazla güvenebileceği veya geleceği tahmin etmede hataya düşebileceği belirtiliyor.

    Başarılı örnekler de var

    Mart 2023’te Finder, ChatGPT’ye belirli kriterlere göre bir hisse sepeti oluşturmasını istedi. Bu kriterler, borç seviyesi düşük olan şirketler, sürdürülebilir büyüme gösteren ve rekabet avantajına sahip firmalar olarak belirlendi. ChatGPT’nin seçtiği 38 hisse arasında Nvidia, Amazon, Procter & Gamble ve Walmart gibi büyük şirketler bulunuyordu. Bu sepetin şu ana kadar yüzde 55 artış gösterdiği belirtiliyor.

    Bu, Vanguard, Fidelity, HSBC ve Fundsmith tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere İngiltere'nin en popüler 10 fonunun ortalamasından 19 puan daha fazla.

    Yine de uzmanlar, AI ile yatırım yapmanın yüksek risk taşıdığını ve finansal bilgi gerektirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, ChatGPT veya benzerleri kullanılacaksa bile sorulara “Kısa pozisyon analisti gibi düşün” veya “Sadece SEC belgelerine dayalı analiz yap” gibi ek detaylar eklemenin daha iyi olacağını söylüyor.

