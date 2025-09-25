İnsanlar hangi hisseye yatırım yapacağını ChatGPT’ye soruyor

Yatırım kararı da AI’a kalıyor
Artık bireysel yatırımcılar, eskiden yalnızca büyük bankaların veya kurumsal yatırımcıların erişebildiği analiz ve piyasa verilerine ulaşabiliyor. Robo-danışmanlık, yatırımcılara algoritmalar ve yapay zekakullanarak otomatik finansal tavsiyeler sunan dijital platformları ifade ediyor. Araştırmalara göre, robo-danışmanlık sektörünün gelirinin 2029 yılına kadar yaklaşık 470 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, geçen yılın neredeyse altı katı.
Anketler, yatırımcıların yapay zekaya ilgisinin hızla arttığını gösteriyor. eToro’nun dünya çapında 11 bin yatırımcıyla yaptığı araştırmaya göre, yatırımcıların yaklaşık yarısı AI araçlarını kullanmayı düşünürken, yüzde 13’ü şimdiden kullanıyor. İngiltere’de ise Finder’ın araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 40’ı finansal tavsiye almak için ChatGPT ve Gemini gibi sohbet robotlarını denemiş.
Uzmanlar ise temkinli. Üretken yapay zeka modellerinin rakamları yanlış aktarabileceği, geçmiş fiyat hareketlerine fazla güvenebileceği veya geleceği tahmin etmede hataya düşebileceği belirtiliyor.
Başarılı örnekler de var
Bu, Vanguard, Fidelity, HSBC ve Fundsmith tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere İngiltere'nin en popüler 10 fonunun ortalamasından 19 puan daha fazla.
Yine de uzmanlar, AI ile yatırım yapmanın yüksek risk taşıdığını ve finansal bilgi gerektirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, ChatGPT veya benzerleri kullanılacaksa bile sorulara "Kısa pozisyon analisti gibi düşün" veya "Sadece SEC belgelerine dayalı analiz yap" gibi ek detaylar eklemenin daha iyi olacağını söylüyor.