    Türkiye'de yapay zeka uygulamalarını indirme sayısı yüzde 142 arttı

    Türkiye'de yapay zeka uygulamalarını indirme sayısı büyük sıçrama yaşadı. 2024'te AI uygulamalarını indirme miktarı yüzde 142,5 oranında artış gösterdi.         

    Türkiye'de AI uygulamalarını indirme sayısı yüzde 142 arttı Tam Boyutta Gör
    Ölçümleme ve analiz şirketi Adjust, Türkiye’nin mobil uygulama pazarı hakkında detaylı verilerin yer aldığı Türkiye Mobil Uygulama Trendleri 2025 Raporu’nu yayınladı. Türkiye’de son bir yılda yapay zeka uygulamalarının indirme sayısındaki artış dikkat çekiyor.

    Türkiye, 2024’te 3,66 milyar mobil uygulama indirme ve 101,5 milyar saat uygulama içinde harcanan zaman (oturum) ile dünyada 8’inci sırada yer aldı. Bunda Türkiye nüfusunun yüzde 50,9’unun 34 yaş altında olmasının büyük etkisi var.

    Mobil oyunların 2025'te 427,53 milyon dolar ciro elde etmesi bekleniyor ve bu rakam, toplam oyun cirosunun neredeyse yarısına denk geliyor. Türk stüdyoları yurt içinde 30 milyondan fazla oyuncuya ve yurt dışında ise yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor.

    Yapay zeka uygulamalarında büyük artış

    Türkiye, yapay zekaya büyük ilgi gösteriyor. Sensor Tower verilerine göre yapay zeka mobil uygulamalarının indirme sayısı 2023’te 11,3 milyon iken 2024’te yüzde 142,5’lik artışla 27,4 milyona yükseldi. Yapay zeka, en hızlı büyüyen kategori haline geldi. ChatGPT gibi AI chatbot uygulamaları ve yapay zeka ile görsel oluşturma uygulamaları bu büyümeyi ateşledi.

    2024’te Türkiye’de en fazla indirilen mobil yapay zeka uygulamalarındada ChatGPT, Google Gemini ve Chatbot AI & Smart Assistant ilk 3’te yer aldı. Önceden hyper casual oyunlar geliştiren stüdyolar artık daha az kaynak gerektiren, daha kısa ürün döngülerine sahip ve monetizasyonunu ağırlıklı olarak abonelik ya da uygulama içi alışverişlerle sağlayan yapay zeka odaklı ürünlere yöneliyor.

    Adjust’a göre Türkiye'deki AI uygulama sektörü, yetenekli iş gücü, aktif startup ekosistemi, gelişmiş altyapı ve yatırım ortamı sayesinde küresel ölçekte büyümeye son derece uygun bir konumda ve geliştiricilere rekabetçi, ihracata hazır ürünler sunma olanağının yanı sıra, mobil pazarlama ekiplerine yüksek değerli kitleleri hedefleme fırsatları sağlıyor.

    Mobil oyun indirmeleri yüzde 12 arttı

    Türkiye'de AI uygulamalarını indirme sayısı yüzde 142 arttı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de oyun indirmeleri 2024’te yıllık bazda %12, oturumlar ise %8 arttı. 2024’ün ilk yarısına kıyasla 2025’’in ikinci yarısında macera kategorisindeki oyunların indirme sayısı yüzde 89 artarak en hızlı büyüten kategori oldu.

    Türkiye'de AI uygulamalarını indirme sayısı yüzde 142 arttı Tam Boyutta Gör

    2025'in ilk yarısında Türkiye'deki mobil oyunlarda ortalama oturum süresi 32,8 dakikaya yükseldi. Bu süre, 29,9 dakikalık dünya ortalamasından yüksek.

    Türkiye'de AI uygulamalarını indirme sayısı yüzde 142 arttı Tam Boyutta Gör

    2024 yılında Türkiye'de e-ticaret uygulamaları, yıllık bazda %6'lık kurulum ve %10'luk oturum artışı kaydetti. Türkiye'de finans uygulamalarının kurulumları 2024'te yıllık bazda %1 artış gösterdi. Halkın %85'i mobil bankacılığı kullanıyor ve mobil finans hızla gelişiyor. Gömülü finans, açık bankacılık API'ları, RegTech ve son derece özelleştirilmiş servislerin yanı sıra dijital cüzdanlar, ön ödemeli kartlar ve şubesiz bankacılık gibi uygulamalar da ilgi çekiyor.

