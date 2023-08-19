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    ChatGPT için yolun sonu gelmiş olabilir

    Birbiri ardına içerik üreticilerinin dava açma tehdidi ile karşı karşıya kalan OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT’yi formatlayarak telifsiz içeriklerle eğitmek istiyor.
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ile başlayan sohbet robotu fırtınası bugün yapay zekâ sektörünü bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bununla birlikte aşılamayan bir sorun var ki o da telif hakkı ile korunan içerikler.

    ChatGPT üzerinde kara bulutlar

    ChatGPT robotu yapay zekâ alanında başlattığı fırtına ile çok konuşuldu ancak her yapay zekâ ürünü gibi bir eksiği var. O da eğitim. OpenAI bugüne kadar üretken sohbet robotunu eğitmek için sayısız üçüncü taraf içerik kullandı. Özel olarak hazırladığı veri çekme aracı ile ChatGPT başarılı bir şekilde eğitildi.

    Ne var ki bu içeriklerin hepsi serbest kullanım değil ve telif hakkı ile korunanlar da var. Yakın zamanda izinsiz telif hakkı kullanımı ile ilgili New York Times tarafından OpenAI şirketine açılma ihtimali olan ve parça başına 150 bin dolara kadar tazminat içerecek dava şirketi harekete geçirdi.

    Gelen bilgilere göre ChatGPT robotu formatlanacak ve tamamen yeniden eğitilmeye başlanacak. Böylece telif hakkı ile korunan içeriklerden de arındırılmış olacak. Bununla birlikte tüm veri tabanı yenileneceği için firmanın bugüne kadar yaptığı birikim de boşa gidecek.

    Diğer bir ihtimal ise OpenAI ve New York Times’ın bir lisans anlaşmasına gitmesi. Bu hamle ChatGPT veri tabanını koruyabilir ancak diğer içerik sahiplerinin de benzer lisans ücreti talebinde bulunmasına yol açabilir. Bu da OpenAI için ekstra külfet demek.

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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