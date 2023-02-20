ChatGPT sohbet robotu Time dergisine kapak oldu

Yapay zeka ile sohbet eden Time editörleri sohbet robotuna yapay zeka patlamasını ve yükselişini özetleyen, ayrıca bu trendin bir parçası olmaya çalışan teknoloji şirketlerini ele alan kapsamlı bir makalede kullandıkları başlık hakkındaki fikirlerini sordu.
Time'ın makalesini değerlendirdi
Kapakta yer alan ekran görüntüsüne bakılırsa ChatGPT söz konusu başlığı "düşündürücü" ve "dikkat çekici" olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda ilgili makalenin yapay zekanın potansiyel riskleri hakkında kamu bilincini artırmaya yardımcı olabileceğini de ekliyor.
Time dergisi 1923 yılında yayın hayatına başladı. İlk kurulduğu günden bu yana güncel olaylar, siyaset, iş dünyası, sağlık, bilim ve eğlence konularında bilgilendirici içeriklere yer veriyor. Time dergisi bugüne kadar hep kapaklarıyla adından söz ettirmiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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