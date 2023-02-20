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    ChatGPT sohbet robotu Time dergisine kapak oldu

    Time dergisinin 27 Şubat - 6 Mart 2023 haftasına ait son sayısının kapağında ChatGPT yer alacak. Dönemin en önemli gelişmelerini kapağına taşıyan dergi yapay zekalı sohbet robotunu es geçmedi.
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    ChatGPT sohbet robotu Time dergisine kapak oldu Tam Boyutta Gör
    ChatGPT fırtınası tüm dünyayı kaspıp kavururken Time dergisi de buna kayıtsız kalamadı. Dünyaca ünlü haber dergisi 27 Şubat - 6 Mart 2023 tarihli sayısının kapağında, OpenAI'nin yapay zeka tabanlı sohbet robotuyla yapılan bir diyaloğa yer verdi.

    Yapay zeka ile sohbet eden Time editörleri sohbet robotuna yapay zeka patlamasını ve yükselişini özetleyen, ayrıca bu trendin bir parçası olmaya çalışan teknoloji şirketlerini ele alan kapsamlı bir makalede kullandıkları başlık hakkındaki fikirlerini sordu.

    ChatGPT sohbet robotu Time dergisine kapak oldu Tam Boyutta Gör

    Time'ın makalesini değerlendirdi

    Kapakta yer alan ekran görüntüsüne bakılırsa ChatGPT söz konusu başlığı "düşündürücü" ve "dikkat çekici" olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda ilgili makalenin yapay zekanın potansiyel riskleri hakkında kamu bilincini artırmaya yardımcı olabileceğini de ekliyor.

    Time dergisi 1923 yılında yayın hayatına başladı. İlk kurulduğu günden bu yana güncel olaylar, siyaset, iş dünyası, sağlık, bilim ve eğlence konularında bilgilendirici içeriklere yer veriyor. Time dergisi bugüne kadar hep kapaklarıyla adından söz ettirmiştir.

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