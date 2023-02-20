Tam Boyutta Gör ChatGPT fırtınası tüm dünyayı kaspıp kavururken Time dergisi de buna kayıtsız kalamadı. Dünyaca ünlü haber dergisi 27 Şubat - 6 Mart 2023 tarihli sayısının kapağında, OpenAI'nin yapay zeka tabanlı sohbet robotuyla yapılan bir diyaloğa yer verdi.

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Yapay zeka ile sohbet eden Time editörleri sohbet robotuna yapay zeka patlamasını ve yükselişini özetleyen, ayrıca bu trendin bir parçası olmaya çalışan teknoloji şirketlerini ele alan kapsamlı bir makalede kullandıkları başlık hakkındaki fikirlerini sordu.

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Time'ın makalesini değerlendirdi

Kapakta yer alan ekran görüntüsüne bakılırsa ChatGPT söz konusu başlığı "düşündürücü" ve "dikkat çekici" olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda ilgili makalenin yapay zekanın potansiyel riskleri hakkında kamu bilincini artırmaya yardımcı olabileceğini de ekliyor.

Time dergisi 1923 yılında yayın hayatına başladı. İlk kurulduğu günden bu yana güncel olaylar, siyaset, iş dünyası, sağlık, bilim ve eğlence konularında bilgilendirici içeriklere yer veriyor. Time dergisi bugüne kadar hep kapaklarıyla adından söz ettirmiştir.

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ChatGPT sohbet robotu Time dergisine kapak oldu