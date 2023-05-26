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    ChatGPT yaratıcısı OpenAI, toplam 1 milyon dolarlık yeni hibe programı başlattı

    OpenAI, yeni hibe programı ile yapay zeka düzenlemelerine çoğulcu bir katılımı hedefliyor. ChatGPT’nin arkasında firma tarafından başlatılan yeni programda 1 milyon dolar hibe edilecek.
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    ChatGPT yaratıcısı OpenAI 1 milyon dolarlık yeni program başlattı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT yaratacısı OpenAI, yapay zeka sistemlerinin "yasalar tarafından tanımlanan sınırlar dahilinde" hangi kurallara uyması gerektiğine karar vermek için demokratik bir süreç oluşturmaya yönelik deneyleri finanse etmek üzere 10 adet 100.000 dolar hibe verecek bir program başlattığını duyurdu.

    Yapay zeka kuralları için çoğulcu katılım

    OpenAI, somut biçimde yapay zeka için güvenlik önlemleri hakkındaki soruları yanıtlayabilecek "demokratik bir süreç" için kavram kanıtları geliştirmek üzere bireylere, ekiplere ve kuruluşlara fon sağlamayı amaçladığını söylüyor. Şirket bu deneylerden bir şeyler öğrenmek ve bunları ileride daha küresel - ve daha iddialı - bir sürecin temeli olarak kullanmak istiyor.

    Şirket bugün yayınladığı bir blog yazısında, "Bu ilk deneylerin (en azından şimdilik) kararlar için bağlayıcı olması amaçlanmasa da, kararlarla ilgili soruları keşfetmelerini ve gelecekte kararları daha doğrudan bilgilendirebilecek yeni demokratik araçlar oluşturmalarını umuyoruz. Bu hibe, süper zekânın denetlenmesi için demokratik süreçlerin oluşturulmasına yönelik bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

    "Ültimatom" sonrası ilginç adım

    ChatGPT yaratıcısı OpenAI 1 milyon dolarlık yeni program başlattı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, "Bu hibenin birincil amacı, yapay zeka davranışını yönetmek için gelişmiş demokratik yöntemlere ihtiyaç duyduğumuz süreçlerde yeniliği teşvik etmektir" diye belirtiyor. Şirket, yapay zekanın nasıl davranacağına ilişkin kararların kamu yararını yansıtan farklı bakış açılarıyla şekillendirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çiziyor.

    Duyuru yazısında OpenAI, hibe programının ticari çıkarlarından tamamen ayrı olduğunu ima ediyor. Ancak CEO Sam Altman'ın AB'de önerilen yapay zeka düzenlemesine yönelik son eleştirileri göz önüne alındığında ortada bir tezat oluşmuş durumda. Altman, kısa bir süre önce düzenlemeler hakkında AB’ye adeta bir “ültimatom” vermişti.

    Bu arada, OpenAI’ın “Demokratik AI” hibe programına bugünden itibaren 24 Haziran saat 07:00’ye (TSİ) kadar başvurulabilir. Başvuru süresi sona erdiğinde, OpenAI on başarılı katılımcı seçecek. Alıcıların en az 500 katılımcıyı içeren bir konsept sergilemeleri, 20 Ekim'e kadar bulguları hakkında kamuya açık bir rapor yayınlamaları ve çalışmalarının arkasındaki kodu açık kaynak olarak sunmaları gerekecek.

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