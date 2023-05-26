ChatGPT yaratıcısı OpenAI, toplam 1 milyon dolarlık yeni hibe programı başlattı

Yapay zeka kuralları için çoğulcu katılım
OpenAI, somut biçimde yapay zeka için güvenlik önlemleri hakkındaki soruları yanıtlayabilecek "demokratik bir süreç" için kavram kanıtları geliştirmek üzere bireylere, ekiplere ve kuruluşlara fon sağlamayı amaçladığını söylüyor. Şirket bu deneylerden bir şeyler öğrenmek ve bunları ileride daha küresel - ve daha iddialı - bir sürecin temeli olarak kullanmak istiyor.
Şirket bugün yayınladığı bir blog yazısında, "Bu ilk deneylerin (en azından şimdilik) kararlar için bağlayıcı olması amaçlanmasa da, kararlarla ilgili soruları keşfetmelerini ve gelecekte kararları daha doğrudan bilgilendirebilecek yeni demokratik araçlar oluşturmalarını umuyoruz. Bu hibe, süper zekânın denetlenmesi için demokratik süreçlerin oluşturulmasına yönelik bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.
"Ültimatom" sonrası ilginç adım
Duyuru yazısında OpenAI, hibe programının ticari çıkarlarından tamamen ayrı olduğunu ima ediyor. Ancak CEO Sam Altman'ın AB'de önerilen yapay zeka düzenlemesine yönelik son eleştirileri göz önüne alındığında ortada bir tezat oluşmuş durumda. Altman, kısa bir süre önce düzenlemeler hakkında AB’ye adeta bir “ültimatom” vermişti.
Bu arada, OpenAI’ın “Demokratik AI” hibe programına bugünden itibaren 24 Haziran saat 07:00’ye (TSİ) kadar başvurulabilir. Başvuru süresi sona erdiğinde, OpenAI on başarılı katılımcı seçecek. Alıcıların en az 500 katılımcıyı içeren bir konsept sergilemeleri, 20 Ekim'e kadar bulguları hakkında kamuya açık bir rapor yayınlamaları ve çalışmalarının arkasındaki kodu açık kaynak olarak sunmaları gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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