ChatGPT yaratıcısı OpenAI, AB’yi tehdit etti: “Bize uymazsa ayrılırız”

Sam Altman'dan ültimatom
Sam Altman, Reuters'e verdiği demeçte "AB Yapay Zeka Yasası'nın mevcut taslağı aşırı düzenleyici olacaktı, ancak bunun geri çekileceğini duyduk. Hala bunun hakkında konuşuyorlar." dedi. AB parlamenterleri bu ayın başlarında yasa taslağı üzerinde ortak bir zemine ulaştı. Şimdi tasarının nihai ayrıntılarını belirlemek üzere Parlamento, Konsey ve Komisyon temsilcileri arasında müzakere edilecek.
Altman, "Genel amaçlı yapay zeka sistemlerinin tanımını değiştirmek gibi yapabilecekleri çok şey var. Yapılabilecek pek çok şey var.” ifadelerini kullanıyor. Öte yandan Altman’ın yapay zeka düzenlemelerine karşı olmadığını da belirtelim. Kendileri, daha önceki açıklamalarında düzenlemelerin şart olduğunu dile getirmişti. Son olarak genel amaçlı yapay zeka sisteminin, Midjourney ve Microsoft destekli ChatGPT gibi üretken yapay zeka modelleri gibi birden fazla uygulamaya sahip AI araçlarını hesaba katmak için yasa yapıcılar tarafından önerilen bir kategori konumunda olduğunu söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.