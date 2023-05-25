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    ChatGPT yaratıcısı OpenAI, AB’yi tehdit etti: “Bize uymazsa ayrılırız”

    Avrupa Birliği ve Komisyonu halihazırda yapay zeka konusunda kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. ChatGPT yaratıcısı OpenAI CEO’su Sam Altman ise bu konudaki sert fikrini söyledi.
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    ChatGPT yaratıcısı OpenAI’dan AB’ye ültimatom! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu, ChatGPT, yapay zekayı yönetmek için küresel olarak ilk kurallar dizisi olabilecek bir yasa üzerinde çalışıyor. Taslağın bir parçası olarak, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarını kullanan şirketler, sistemlerini geliştirmek için kullandıkları telif hakkıyla korunan materyalleri açıklamak zorunda kalacaklar. Görünüşe göre bu ChatGPT yaratıcısı OpenAI CEO’su Sam Altman’i rahatsız ediyor.

    Sam Altman'dan ültimatom

    ChatGPT yaratıcısı OpenAI’dan AB’ye ültimatom! Tam Boyutta Gör
    Sam Altman yaptığı açıklamada, OpenAI’ın Avrupa Birliği'nin yaklaşan yapay zeka düzenlemelerine “uyamaması” halinde Avrupa'dan ayrılmayı düşünebileceğini söyledi. Altman, OpenAI’ın çekilmeyi düşünmeden önce, Avrupa'daki yönetmelik belirlendiğinde buna uymaya çalışacağını söyledi.

    Sam Altman, Reuters'e verdiği demeçte "AB Yapay Zeka Yasası'nın mevcut taslağı aşırı düzenleyici olacaktı, ancak bunun geri çekileceğini duyduk. Hala bunun hakkında konuşuyorlar." dedi. AB parlamenterleri bu ayın başlarında yasa taslağı üzerinde ortak bir zemine ulaştı. Şimdi tasarının nihai ayrıntılarını belirlemek üzere Parlamento, Konsey ve Komisyon temsilcileri arasında müzakere edilecek.

    Altman, "Genel amaçlı yapay zeka sistemlerinin tanımını değiştirmek gibi yapabilecekleri çok şey var. Yapılabilecek pek çok şey var.” ifadelerini kullanıyor. Öte yandan Altman’ın yapay zeka düzenlemelerine karşı olmadığını da belirtelim. Kendileri, daha önceki açıklamalarında düzenlemelerin şart olduğunu dile getirmişti. Son olarak genel amaçlı yapay zeka sisteminin, Midjourney ve Microsoft destekli ChatGPT gibi üretken yapay zeka modelleri gibi birden fazla uygulamaya sahip AI araçlarını hesaba katmak için yasa yapıcılar tarafından önerilen bir kategori konumunda olduğunu söyleyelim.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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