ChatGPT yaratıcısı OpenAI, AB’yi tehdit etti: “Bize uymazsa ayrılırız”

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu, ChatGPT, yapay zekayı yönetmek için küresel olarak ilk kurallar dizisi olabilecek bir yasa üzerinde çalışıyor. Taslağın bir parçası olarak, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarını kullanan şirketler, sistemlerini geliştirmek için kullandıkları telif hakkıyla korunan materyalleri açıklamak zorunda kalacaklar. Görünüşe göre bu ChatGPT yaratıcısı OpenAI CEO’su Sam Altman’i rahatsız ediyor.

Sam Altman'dan ültimatom

Tam Boyutta Gör Sam Altman yaptığı açıklamada, OpenAI’ın Avrupa Birliği'nin yaklaşan yapay zeka düzenlemelerine “uyamaması” halinde Avrupa'dan ayrılmayı düşünebileceğini söyledi. Altman, OpenAI’ın çekilmeyi düşünmeden önce, Avrupa'daki yönetmelik belirlendiğinde buna uymaya çalışacağını söyledi.

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Sam Altman, Reuters'e verdiği demeçte "AB Yapay Zeka Yasası'nın mevcut taslağı aşırı düzenleyici olacaktı, ancak bunun geri çekileceğini duyduk. Hala bunun hakkında konuşuyorlar." dedi. AB parlamenterleri bu ayın başlarında yasa taslağı üzerinde ortak bir zemine ulaştı. Şimdi tasarının nihai ayrıntılarını belirlemek üzere Parlamento, Konsey ve Komisyon temsilcileri arasında müzakere edilecek.

Altman, "Genel amaçlı yapay zeka sistemlerinin tanımını değiştirmek gibi yapabilecekleri çok şey var. Yapılabilecek pek çok şey var.” ifadelerini kullanıyor. Öte yandan Altman’ın yapay zeka düzenlemelerine karşı olmadığını da belirtelim. Kendileri, daha önceki açıklamalarında düzenlemelerin şart olduğunu dile getirmişti. Son olarak genel amaçlı yapay zeka sisteminin, Midjourney ve Microsoft destekli ChatGPT gibi üretken yapay zeka modelleri gibi birden fazla uygulamaya sahip AI araçlarını hesaba katmak için yasa yapıcılar tarafından önerilen bir kategori konumunda olduğunu söyleyelim.

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