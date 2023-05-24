Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria

Opera'ya Aria yapay zekası geldi
Aria, Opera'nın ekranın sol tarafındaki kenar çubuğunda yer alıyor ve simgesine tıkladığınızda onunla etkileşime girebileceğiniz bir panel ortaya çıkıyor. ChatGPT sohbet robotunun standart versiyonundan farklı olarak, Opera'nın tarayıcı yapay zekası web üzerinden güncel bilgiler sunabiliyor. Şirket, Aria'nın kendi veritabanları hakkında bilgili olduğunu söylediği için Opera'nın kendisi hakkındaki soruları da yanıtlayabiliyor.
Opera'nın yeni kenar çubuğu, Microsoft'un Edge'e getirdiği bazı yapay zeka yükseltmelerini eşlemeyi amaçlıyor. Microsoft, tarayıcıya bir Bing AI sohbet robotu kenar çubuğu oluşturmanın yanı sıra, OpenAI'ın DALL-E görüntü oluşturucusunu da entegre ederek, web'de gezinirken her iki araca da kolayca erişmeyi sağladı. Şirket ayrıca yapay zeka destekli Microsoft 365 Copilot'u da tarayıcıya getirdiğini duyurdu.
Şimdilik, Opera'nın yapay zeka kenar çubuğuna yalnızca masaüstünde Opera One'ın en son geliştirici sürümünü indirerek veya Android'de en son Opera beta sürümünü indirerek erişebilirsiniz. Opera One çıkış yaptığından beri sürekli olmasa da arada sırada kullanıyorum. Görsel olarak oldukça göze hoş geliyor. İşlevsel yapay zeka özellikleri de deneyimi artırıyor. Ancak beta olduğundan dolayı arada sırada çökebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.