Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria

Tam Boyutta Gör Opera, bir süredir tarayıcıya eklediği yapay zeka araçlarıyla zengin bir deneyim sunuyor. Opera şimdi ise tarayıcısında bir yapay zeka kenar çubuğunu test ediyor. Opera'nın web sitesindeki blog yazısına göre, Aria adı verilen özellik OpenAI'ın ChatGPT'si tarafından destekleniyor. Opera, yapay zeka yan paneli sayesinde metin oluşturma, kod yazabilme, soruları yanıtlayabilme ve daha fazlasını yapabilme yeteneklerine sahip olacak. Ve evet, Türkçe destekliyor.

Opera'ya Aria yapay zekası geldi

Aria, Opera'nın ekranın sol tarafındaki kenar çubuğunda yer alıyor ve simgesine tıkladığınızda onunla etkileşime girebileceğiniz bir panel ortaya çıkıyor. ChatGPT sohbet robotunun standart versiyonundan farklı olarak, Opera'nın tarayıcı yapay zekası web üzerinden güncel bilgiler sunabiliyor. Şirket, Aria'nın kendi veritabanları hakkında bilgili olduğunu söylediği için Opera'nın kendisi hakkındaki soruları da yanıtlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Aria, Opera'nın halihazırda sahip olduğu bazı yapay zeka özelliklerinin üzerine inşa ediliyor. Şubat ayında Opera, ChatGPT'yi kenar çubuğuna ekleyerek ziyaret ettiğiniz web sayfasının veya makalenin özetlerini oluşturmanıza olanak tanımıştı. Tarayıcı ayrıca, bulunduğunuz sayfaya veya vurguladığınız metne bağlı olarak değişen çeşitli AI araçlarına kısayol sunan bir özellik olan AI istemlerini de kullanıma sundu. Bu sayede metni özetlemek, okuduklarınıza göre bir tweet oluşturmak veya belirli bir kavram hakkında açıklama almak gibi şeyler yapabiliyorsunuz.

Opera’dan yeni nesil tarayıcı: Opera One çıktı! 4 hf. önce eklendi

Opera'nın yeni kenar çubuğu, Microsoft'un Edge'e getirdiği bazı yapay zeka yükseltmelerini eşlemeyi amaçlıyor. Microsoft, tarayıcıya bir Bing AI sohbet robotu kenar çubuğu oluşturmanın yanı sıra, OpenAI'ın DALL-E görüntü oluşturucusunu da entegre ederek, web'de gezinirken her iki araca da kolayca erişmeyi sağladı. Şirket ayrıca yapay zeka destekli Microsoft 365 Copilot'u da tarayıcıya getirdiğini duyurdu.

Şimdilik, Opera'nın yapay zeka kenar çubuğuna yalnızca masaüstünde Opera One'ın en son geliştirici sürümünü indirerek veya Android'de en son Opera beta sürümünü indirerek erişebilirsiniz. Opera One çıkış yaptığından beri sürekli olmasa da arada sırada kullanıyorum. Görsel olarak oldukça göze hoş geliyor. İşlevsel yapay zeka özellikleri de deneyimi artırıyor. Ancak beta olduğundan dolayı arada sırada çökebiliyor.

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Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria