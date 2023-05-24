Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria

    Opera, Edge ile rekabet edebilmek için kendi yapay zeka yan paneline kavuşuyor. ChatGPT destekli panel soru sormak, özet oluşturmak, kod yazmak ve daha fazlası için kullanılabilecek.
    Oy Ver
    Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria Tam Boyutta Gör
    Opera, bir süredir tarayıcıya eklediği yapay zeka araçlarıyla zengin bir deneyim sunuyor. Opera şimdi ise tarayıcısında bir yapay zeka kenar çubuğunu test ediyor. Opera'nın web sitesindeki blog yazısına göre, Aria adı verilen özellik OpenAI'ın ChatGPT'si tarafından destekleniyor. Opera, yapay zeka yan paneli sayesinde metin oluşturma, kod yazabilme, soruları yanıtlayabilme ve daha fazlasını yapabilme yeteneklerine sahip olacak. Ve evet, Türkçe destekliyor.

    Opera'ya Aria yapay zekası geldi

    Aria, Opera'nın ekranın sol tarafındaki kenar çubuğunda yer alıyor ve simgesine tıkladığınızda onunla etkileşime girebileceğiniz bir panel ortaya çıkıyor. ChatGPT sohbet robotunun standart versiyonundan farklı olarak, Opera'nın tarayıcı yapay zekası web üzerinden güncel bilgiler sunabiliyor. Şirket, Aria'nın kendi veritabanları hakkında bilgili olduğunu söylediği için Opera'nın kendisi hakkındaki soruları da yanıtlayabiliyor.

    Opera tarayıcısına entegre ettiği yapay zekasını tanıttı: Aria Tam Boyutta Gör
    Aria, Opera'nın halihazırda sahip olduğu bazı yapay zeka özelliklerinin üzerine inşa ediliyor. Şubat ayında Opera, ChatGPT'yi kenar çubuğuna ekleyerek ziyaret ettiğiniz web sayfasının veya makalenin özetlerini oluşturmanıza olanak tanımıştı. Tarayıcı ayrıca, bulunduğunuz sayfaya veya vurguladığınız metne bağlı olarak değişen çeşitli AI araçlarına kısayol sunan bir özellik olan AI istemlerini de kullanıma sundu. Bu sayede metni özetlemek, okuduklarınıza göre bir tweet oluşturmak veya belirli bir kavram hakkında açıklama almak gibi şeyler yapabiliyorsunuz.

    Opera'nın yeni kenar çubuğu, Microsoft'un Edge'e getirdiği bazı yapay zeka yükseltmelerini eşlemeyi amaçlıyor. Microsoft, tarayıcıya bir Bing AI sohbet robotu kenar çubuğu oluşturmanın yanı sıra, OpenAI'ın DALL-E görüntü oluşturucusunu da entegre ederek, web'de gezinirken her iki araca da kolayca erişmeyi sağladı. Şirket ayrıca yapay zeka destekli Microsoft 365 Copilot'u da tarayıcıya getirdiğini duyurdu.

    Şimdilik, Opera'nın yapay zeka kenar çubuğuna yalnızca masaüstünde Opera One'ın en son geliştirici sürümünü indirerek veya Android'de en son Opera beta sürümünü indirerek erişebilirsiniz. Opera One çıkış yaptığından beri sürekli olmasa da arada sırada kullanıyorum. Görsel olarak oldukça göze hoş geliyor. İşlevsel yapay zeka özellikleri de deneyimi artırıyor. Ancak beta olduğundan dolayı arada sırada çökebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 4 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 5 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 3 türkçe yama bananazura bira fiyat merkezi sistem uydu sinyal yok ev ıcı kamera sistemleri tavsiye doğalgaz ocağı kırmızı yanıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız