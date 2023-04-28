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    Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası netleşiyor

    Yapay zeka alanındaki çılgın büyüme etkili bir yasal düzenlemeyi gerekli kılıyor. Avrupa Birliği halihazırda üretken yapay zeka için hazırladığı kuralları tartışmaya başlıyor.
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    Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka araçları konusunda OpenAI’ın ChatGPT ile başlattığı yarış tüm teknoloji dünyasına sirayet etmiş durumda. Firmalar devasa veri kümeleri ile modellerini eğitmeye devam ediyorken Avrupa Birliği ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. AB halihazırda bir ön taslak hazırlamış durumda. Bu kurallara göre şirketler yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kullanılan telif hakkıyla korunan materyalleri açıklamak zorunda kalacak.

    AB Yapay Zeka Yasası şekilleniyor

    Avrupa Komisyonu, OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından yatırım ve popülerlik patlaması yaşayan yeni yapay zeka teknolojisini düzenlemek için yaklaşık iki yıl önce Yapay Zeka Yasası'nı hazırlamaya başladı. Avrupa Parlamentosu üyeleri, taslağı bir sonraki aşama olan ve AB milletvekilleri ile üye devletlerin tasarının nihai ayrıntılarını belirleyecekleri üçlü görüşmeye taşımayı kabul etti.

    Yaklaşan Yapay Zeka Yasası’na göre yapay zeka araçları risk düzeylerine göre sınıflandırılacak. Endişe duyulan alanlar arasında biyometrik gözetim, yanlış bilgi yayma veya ayrımcı dil kullanımı gibi şeyler olacak. AB, yüksek risk içeren araçları en azından şimdilik göründüğü kadarıyla yasaklamayı düşünmüyor ancak bunları kullananların operasyonlarında son derece şeffaf olmaları gerekecek.

    ChatGPT veya görüntü oluşturucu Midjourney gibi üretken yapay zeka araçlarını kullanan şirketler, sistemlerini geliştirmek için kullanılan telif hakkıyla korunan materyalleri de açıklamak zorunda kalacak. Bu kuralın son iki hafta içinde hazırlanıp eklendiği belirtiliyor. Aktarılanlara göre, bazı komite üyeleri başlangıçta üretken yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan materyallerin kullanılmasını tamamen yasaklamayı önerdi, ancak şeffaflık gerekliliği lehine bundan vazgeçildi.Yapay Zeka Yasası, görüşmeler sürecinde muhtemelen yeni kurallar ile son haline evrilecektir.

    Avrupa denge kurmaya çalışıyor

    Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlamentosu milletvekili Svenja Hahn’a göre Yapay Zeka Yasası, ne aşırı kurallar ile gelişimi yavaşlatacak ne de aşırı gözetim uygulayacak. Bunun yerine vatandaşların haklarının korunması ve aynı zamanda inovasyonun teşvik edilmesi hedeflenecek. Uzmanlar AB’nin hazırladığı yapay zeka düzenlemelerini öncü olarak görüyor.

    Microsoft’un 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı OpenAI, geçen yılın sonlarında ChatGPT'yi tanıttığında dünya çapında şaşkınlık ve endişe yarattı. Sohbet robotu, birkaç hafta içinde aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması oldu. Teknoloji şirketleri arasında yapay zeka ürünlerini pazara sunma konusunda başlayan yarış, bazı kesimleri endişelendirdi. Elon Musk bu tür sistemlerin geliştirilmesinin altı ay süreyle durdurulması önerisini destekledi. Musk bu talebinden sonra OpenAI'a rakip olmak için kendi girişimini başlatmayı planladığını duyurdu. Bunun anlamı yapay zeka yarışı karşı olanlar da dahil olmak üzere her kesimde kızışmaya devam edecek.

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