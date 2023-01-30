ChatGPT’yi tespit eden yapay zeka geliştirildi: DetectGPT

DetectGPT, ChatGPT'yi tespit ediyor
DetectGPT yöntemi bir yapay zekayı eğitmeye veya metni karşılaştırmak için büyük veri kümelerini toplamaya dayanmıyor. "Sıfır atış" adı verilen bu yöntem, DetectGPT'nin makine tarafından yazılan metni, onu oluşturmak için kullanılan yapay zeka hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadan algılamasına olanak tanıyor. Dolayısıyla bu yöntem doğrudan yapay zeka tarafından üretilen metnin karakteristiğiyle ilgili.
Yapay zekayı tespit eden sistemlere ihtiyaç var
Herhangi bir ek veri veya eğitim gerektirmeyen DetectGPT ve benzer sistemler günümüzün zorunluluklarından olmaya başladı diyebiliriz. Büyük dil modellerinin kullanımı artmaya devam ettikçe makine tarafından oluşturulan metinleri algılamak için ilgili sistemlerin önemi giderek daha kritik hale gelecek. DetectGPT, birçok alanda önemli bir etkiye sahip olabilecek umut verici bir yaklaşım olsa da kapsamı biraz sınırlı. Zira yapay zeka ürünleriyle sadece metin olarak değil görsel ve işitsel olarak da karşılaşmaya başladık. Elbette bu teknolojiler kötü bir amaç için geliştirilmiyor fakat her zaman onları bu doğrultuda kullanmak isteyenler olacaktır. DetectGPT gibi sistemler bu konuda fayda sağlayabilir.Kaynakça https://ericmitchell.ai/detectgpt/ https://www.neowin.net/news/stanford-introduces-detectgpt-to-help-educators-fight-back-against-chatgpt-generated-papers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?