Tam Boyutta Gör OpenAI, geçen ay ChatGPT masaüstü uygulamasını tüm macOS kullanıcıları için kullanıma sundu. ChatGPT Mac uygulaması, kullanıcıların e-posta, ekran görüntüleri, dosyalar ve ekrandaki herhangi bir şeye ilişkin sohbet etmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar geçmiş konuşmalarına da erişebiliyor. Ancak teknoloji meraklısı Pedro José, Mac için ChatGPT'nin tüm kullanıcı konuşmalarını korumasız bir dosya konumunda (~/Library/Application\ Support/com.openai.chat/conve…{uuid}/) düz metin olarak sakladığını ortaya çıkardı.

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Tüm konuşmalar şifresiz saklanıyordu

macOS Mojave 10.14 sürümünde kötü amaçlı yazılım ve uygulamaların diğer uygulamalara ait kişisel verilere erişmesini önlemek için özel kullanıcı verilerine erişimi engelleyen yeni bir güvenlik özelliği içeriyor. Takvim, kişi, mail, fotoğraf gibi özel kullanıcı verilerine erişmesi gereken uygulamalar, açık kullanıcı izni gerektiriyor. Ancak ChatGPT Mac uygulaması, kullanıcı verilerini Apple’ın önerilen sanal alan konumunda saklamıyor. Konuşmalar korumasız bir konumda düz metin olarak saklanıyor. Bu, herhangi bir uygulamanın özel kullanıcı verilerine erişebilmesi anlamına geliyor.

Güncelleme yayınlandı

Bu güvenlik sorununun ortaya çıkartılmasının ardından OpenAI, macOS için ChatGPT uygulamasını güncelledi. Yerel olarak depolanan özel veriler artık şifreleniyor.

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ChatGPT Mac uygulamasındaki güvenlik sorunu çözüldü