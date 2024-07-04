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    ChatGPT Mac uygulamasındaki güvenlik sorunu çözüldü

    OpenAI, geçen ay Mac kullanıcıları için ChatGPT masaüstü uygulamasını yayınlamıştı. Tüm konuşmaların düz metin olarak saklandığı ortaya çıktı. Neyse ki güvenlik sorunu çözüldü.
    chatgpt mac güvenlik sorunu güncelleme Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçen ay ChatGPT masaüstü uygulamasını tüm macOS kullanıcıları için kullanıma sundu. ChatGPT Mac uygulaması, kullanıcıların e-posta, ekran görüntüleri, dosyalar ve ekrandaki herhangi bir şeye ilişkin sohbet etmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar geçmiş konuşmalarına da erişebiliyor. Ancak teknoloji meraklısı Pedro José, Mac için ChatGPT'nin tüm kullanıcı konuşmalarını korumasız bir dosya konumunda (~/Library/Application\ Support/com.openai.chat/conve…{uuid}/) düz metin olarak sakladığını ortaya çıkardı.

    Tüm konuşmalar şifresiz saklanıyordu

    macOS Mojave 10.14 sürümünde kötü amaçlı yazılım ve uygulamaların diğer uygulamalara ait kişisel verilere erişmesini önlemek için özel kullanıcı verilerine erişimi engelleyen yeni bir güvenlik özelliği içeriyor. Takvim, kişi, mail, fotoğraf gibi özel kullanıcı verilerine erişmesi gereken uygulamalar, açık kullanıcı izni gerektiriyor. Ancak ChatGPT Mac uygulaması, kullanıcı verilerini Apple’ın önerilen sanal alan konumunda saklamıyor. Konuşmalar korumasız bir konumda düz metin olarak saklanıyor. Bu, herhangi bir uygulamanın özel kullanıcı verilerine erişebilmesi anlamına geliyor.

    Güncelleme yayınlandı

    Bu güvenlik sorununun ortaya çıkartılmasının ardından OpenAI, macOS için ChatGPT uygulamasını güncelledi. Yerel olarak depolanan özel veriler artık şifreleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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