ChatGPT Mac uygulamasındaki güvenlik sorunu çözüldü

Tüm konuşmalar şifresiz saklanıyordu
macOS Mojave 10.14 sürümünde kötü amaçlı yazılım ve uygulamaların diğer uygulamalara ait kişisel verilere erişmesini önlemek için özel kullanıcı verilerine erişimi engelleyen yeni bir güvenlik özelliği içeriyor. Takvim, kişi, mail, fotoğraf gibi özel kullanıcı verilerine erişmesi gereken uygulamalar, açık kullanıcı izni gerektiriyor. Ancak ChatGPT Mac uygulaması, kullanıcı verilerini Apple’ın önerilen sanal alan konumunda saklamıyor. Konuşmalar korumasız bir konumda düz metin olarak saklanıyor. Bu, herhangi bir uygulamanın özel kullanıcı verilerine erişebilmesi anlamına geliyor.
Güncelleme yayınlandı
Bu güvenlik sorununun ortaya çıkartılmasının ardından OpenAI, macOS için ChatGPT uygulamasını güncelledi. Yerel olarak depolanan özel veriler artık şifreleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.