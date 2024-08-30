iOS 18 ile iPhone'lara entegre edilen ChatGPT'nin aktif kullanıcı sayısı hızla artıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın ChatGPT’si 2022’de çıktığından beri çok fazla ilgi görüyor. Şu anda en popüler üretken yapay zeka araçlarından biri. Sayıları merak edenler için, ChatGPT’nin haftalık 200 milyon aktif kullanıcı sınırını geçtiği açıklandı. Apple’ın iOS 18 ile ChatGPT’yi Siri’ye entegre etmesi bu sayıyı daha da artıracak.

iOS 18'in ChatGPT entegrasyonu bu yıl sonuna kadar hazır olacak 3 hf. önce eklendi

ChatGPT haftalık 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti!

OpenAI sözcüsü, haftalık aktif ChatGPT kullanıcı sayısının geçen yılın Kasım ayından bu yana iki kat atarak 200 milyona ulaştığını doğruladı. Fortune 500 şirketlerinin neredeyse hepsinin OpenAI ürünlerini kullandığı da açıklandı.

ChatGPT API'sinin kullanımı da Temmuz ayında GPT-4o Mini'nin piyasaya sürülmesinden bu yana iki katına çıktı.

Bu model, önceki GPT-3.5'ten önemli ölçüde daha ucuz ve daha yetenekli. CEO Sam Altman, Axios'a yaptığı açıklamada, “İster rutin görevlerde yardımcı olmak, ister zor sorunları çözmek, ister yaratıcılığı açığa çıkarmak olsun, insanlar artık günlük hayatlarının bir parçası olarak araçlarımızı kullanıyor ve sağlık, eğitim gibi alanlarda gerçek bir fark yaratıyorlar.” diyor.

ChatGPT entegrasyonunun gelecek bir iOS 18 sürümüyle tanıtılması bekleniyor.

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iOS 18 ile ChatGPT'nin aktif kullanıcısı rekor seviyeye ulaşacak!