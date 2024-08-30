iOS 18 ile iPhone'lara entegre edilen ChatGPT'nin aktif kullanıcı sayısı hızla artıyor

ChatGPT haftalık 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti!
OpenAI sözcüsü, haftalık aktif ChatGPT kullanıcı sayısının geçen yılın Kasım ayından bu yana iki kat atarak 200 milyona ulaştığını doğruladı. Fortune 500 şirketlerinin neredeyse hepsinin OpenAI ürünlerini kullandığı da açıklandı.
ChatGPT API'sinin kullanımı da Temmuz ayında GPT-4o Mini'nin piyasaya sürülmesinden bu yana iki katına çıktı.
Bu model, önceki GPT-3.5'ten önemli ölçüde daha ucuz ve daha yetenekli. CEO Sam Altman, Axios'a yaptığı açıklamada, “İster rutin görevlerde yardımcı olmak, ister zor sorunları çözmek, ister yaratıcılığı açığa çıkarmak olsun, insanlar artık günlük hayatlarının bir parçası olarak araçlarımızı kullanıyor ve sağlık, eğitim gibi alanlarda gerçek bir fark yaratıyorlar.” diyor.
ChatGPT entegrasyonunun gelecek bir iOS 18 sürümüyle tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.