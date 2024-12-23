OpenAI’ın GPT-5 modeli beklentileri karşılayamıyor

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın bir sonraki yeni yapay zeka modeli olması beklenen GPT-5, programın gerisinde kalıyor ve geliştirilmesi çok paraya mal oluyor. Yeni bir rapora göre GPT-5 olarak adlandırılan ancak kod adı Orion olan proje, 18 aydan uzun süredir firma çatısı altında geliştiriliyor ancak model, geliştiricilerin beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.

GPT-5 planların gerisinde

WSJ’nin raporuna göre OpenAI, modeli iyileştirmek için devasa veri kümeleri üzerinde en az iki büyük eğitim çalışması gerçekleştirdi. Ancak ilk eğitim çalışmasının beklenenden daha yavaş ilerlediği ve bu durumun ikinci, daha büyük çaplı çalışmayı hem zaman hem de maliyet açısından daha da zorlu bir hale getirdiği belirtiliyor.

GPT-5, seleflerine kıyasla belirli alanlarda daha iyi performans sergilese de, sağladığı gelişmelerin mevcut maliyetleri haklı çıkaracak düzeyde olmadığı ifade ediliyor. Bu arada OpenAI, yalnızca halka açık veriler veya lisans anlaşmaları ile yetinmiyor. Şirket, özel olarak veri üretmek için kod yazma ya da matematik problemleri çözme gibi görevlerde çalışan kişilerden faydalanıyor. Ayrıca, başka bir modeli olan "o1" üzerinden üretilen sentetik veriler de GPT-5’in eğitim sürecinde kullanılıyor.

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OpenAI, konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, bu yıl "Orion" kod adlı bir modeli piyasaya sürmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Şirketin bu kararı, geliştirme sürecindeki gecikmeleri ve modelin beklentileri tam olarak karşılayamamasını açıklıyor gibi görünüyor.

Öte yandan OpenAI, GPT-4 sonrasında çok modlu olan GPT-4o, o1 ve o3 modellerini tanıtmıştı. Bu üç yeni model aslında temel olarak GPT-4'e dayanıyor. OpenAI, yapay zekadaki yenilik ilerleyişini farklı yöntemler ile sürdürmeye çalışıyor olsa da bu alan üzerinde "duraksama" yaşanacağı yönündeki iddialar GPT-5'in gecikmesini haklı çıkarır türden. Yapay zeka, inanılmaz bir hızla ilerlemiş olsa da son döneme bakacak olursak devrimsel bir yenilikten ziyade işlevsellik odaklı iyileştirmeler gördük.

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