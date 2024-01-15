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    Chery 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Chery Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Chery otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Chery 2024 fiyat listesi:                    
    Chery 2024 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları Tam Boyutta Gör
    Chery, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Chery otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar Omoda 5 ile birlikte 1.183.000 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Chery araç fiyatları kaç TL? 2024 Chery fiyatları ne kadar oldu? İşte Chery Ocak 2024 fiyat listesi:

    İşte Ocak 2024 Chery fiyat listesi 🔽

    Chery Omoda 5 fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    Comfort 1.183.000 TL
    Luxury 1.303.000 TL
    Excellent 1.403.000 TL

    Chery 2024 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları Tam Boyutta Gör

    Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    Comfort 1.198.100 TL
    Luxury 1.353.000 TL
    Excellent 1.453.000 TL

    Chery 2024 fiyat listesi: Sıfır Chery fiyatları Tam Boyutta Gör

    Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Ocak 2024
    Luxury 1.493.000 TL
    Excellent 1.643.000 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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