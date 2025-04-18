Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery, AIMOGA robotuyla akıllı yaşamın kapılarını aralıyor

    41 serbestlik derecesi ve el başına 12 serbestlik derecesiyle dikkat çeken akıllı robot, yüzde 95 doğruluk oranıyla 10 dilde doğal diyaloğu destekliyor.         

    Chery, AIMOGA robotuyla akıllı yaşamın kapılarını aralıyor Tam Boyutta Gör
    Büyük ölçekli verileri akıllı algoritmalar ve yinelemeli işlemleme ile birleştirerek hayata geçirilmiş yeniliklerden beslenen yapay zekâ teknolojisi, son yıllarda benzersiz bir büyüme kaydetti. Chery de bu kapsamda akıllı kabin, otonom sürüş ve robotik alanlara odaklanan kapsamlı bir teknoloji sistemi kurarak 2010 yılının başında akıllı bağlantı sektörüne stratejik bir giriş yaptı. Huawei, NVIDIA ve Horizon Robotics gibi küresel teknoloji devleriyle iş birliği yapan Chery, açık akıllı bir ekosistem geliştirmenin yanı sıra, çift yönlü "teknoloji + senaryolar" yaklaşımıyla akıllı mobilitenin evrimini de hızlandırdı.

    Markanın yapay zekâ ekosisteminin önemli bir parçası olan AIMOGA Robotu, en son düzenlenen Chery Küresel Akıllı Strateji Konferansı'nda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akıllı robot, biyonik hareket, çok modlu etkileşim ve senaryo tabanlı hizmet işlevlerini entegre edebiliyor. 41 serbestlik derecesi ve fazlasıyla becerikli bir ele (el başına 12 serbestlik derecesi) sahip olan bu robot, insana özgü karmaşık hareketleri kusursuza yakın bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

    Robot, insansı bir hızla saniyede bir metre yürüyebiliyor. Beş yönlü sensör altyapısı, karmaşık ortamlarda engellerden santimetrelerle kaçınmaya ve dinamik şekilde yol planlamaya olanak tanıyor. Robotun silikon ve biyonik bir yüzü, insansı hareket seti ile birleşerek etkileşimi artırıyor ve kullanıcılara daha doğal ve ilgi çekici bir deneyim sunuyor.

    Chery, AIMOGA robotuyla akıllı yaşamın kapılarını aralıyor Tam Boyutta Gör
    AIMOGA Robotu, çok modlu çevresel algı, hassas mesleki bilgi ve soru-cevaplara erişmek üzere CheryGPT ve Deepseek'ten yararlanan çift çekirdekli akıllı bir beyinle donatıldı. Robot, etkileşim bağlamında, yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla 10 dilde doğal diyaloğu destekleyerek dil engellerini ortadan kaldırıyor ve dünya çapındaki kullanıcılara akıllı hizmetler sunuyor.

    Bulut tabanlı yapılandırma araçları sayesinde, sadece bir saat içinde sektörel uzmanlığa hâkim olabiliyor ve kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırarak çeşitli senaryolarda kişisel ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, konferansta, "Chery'nin akıllı Ar-Ge ekibinde 5500'den fazla uzman var. Yeni kurduğumuz AIMOGA Robot şirketi, gelecekte insansı robotların gelişimini ve ticaret sahasında kullanımını hızlandıracak” dedi.

    Chery'nin akılcılaştırma vizyonu, yapay zekâ hizmetlerini günlük hayata sorunsuzca entegre etmeyi amaçlıyor. Otomotiv satış alanında kısa zamanda gelişme gösteren AIMOGA Robotu Malezya'daki Chery 4S mağazalarında hizmet sunuyor ve iç pazarda kullanımı hızlı şekilde yaygınlaşıyor. Gelecekteki uygulamalar, alışveriş merkezi kılavuzları, sinema hizmetleri ve akıllı ev asistanlarını içerecek şekilde genişleyecek ve yapay zekâ destekli akıllı entegre hizmetlerin tamamını sağlayarak kullanıcılara yeni bir akıllı yaşam deneyimi sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anime indir pubg boykot mu titan os uygulama yükleme erkekliği bitiren ilaçlar vostok saat nereden alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum