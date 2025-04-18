Chery, AIMOGA robotuyla akıllı yaşamın kapılarını aralıyor

Markanın yapay zekâ ekosisteminin önemli bir parçası olan AIMOGA Robotu, en son düzenlenen Chery Küresel Akıllı Strateji Konferansı'nda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu akıllı robot, biyonik hareket, çok modlu etkileşim ve senaryo tabanlı hizmet işlevlerini entegre edebiliyor. 41 serbestlik derecesi ve fazlasıyla becerikli bir ele (el başına 12 serbestlik derecesi) sahip olan bu robot, insana özgü karmaşık hareketleri kusursuza yakın bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Robot, insansı bir hızla saniyede bir metre yürüyebiliyor. Beş yönlü sensör altyapısı, karmaşık ortamlarda engellerden santimetrelerle kaçınmaya ve dinamik şekilde yol planlamaya olanak tanıyor. Robotun silikon ve biyonik bir yüzü, insansı hareket seti ile birleşerek etkileşimi artırıyor ve kullanıcılara daha doğal ve ilgi çekici bir deneyim sunuyor.
Bulut tabanlı yapılandırma araçları sayesinde, sadece bir saat içinde sektörel uzmanlığa hâkim olabiliyor ve kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırarak çeşitli senaryolarda kişisel ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, konferansta, "Chery'nin akıllı Ar-Ge ekibinde 5500'den fazla uzman var. Yeni kurduğumuz AIMOGA Robot şirketi, gelecekte insansı robotların gelişimini ve ticaret sahasında kullanımını hızlandıracak” dedi.
Chery'nin akılcılaştırma vizyonu, yapay zekâ hizmetlerini günlük hayata sorunsuzca entegre etmeyi amaçlıyor. Otomotiv satış alanında kısa zamanda gelişme gösteren AIMOGA Robotu Malezya'daki Chery 4S mağazalarında hizmet sunuyor ve iç pazarda kullanımı hızlı şekilde yaygınlaşıyor. Gelecekteki uygulamalar, alışveriş merkezi kılavuzları, sinema hizmetleri ve akıllı ev asistanlarını içerecek şekilde genişleyecek ve yapay zekâ destekli akıllı entegre hizmetlerin tamamını sağlayarak kullanıcılara yeni bir akıllı yaşam deneyimi sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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