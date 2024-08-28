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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticilerinin farklı pazarlarda güç kazanma politikası hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin en büyük üreticilerinden Geely, Chery ve JAC'ın Cezayir'de otomobil üretimi için düğmeye bastığı bildirildi. Çin'in Cezayir Büyükelçisi Li Jian tarafından açıklanan bu adımın Çinli markaların Kuzey Afrika'daki varlığını sağlamlaştırmak adına atıldığı belirtiliyor.

Son yıllarda ekonomisi kötü giden Cezayir, yerel sektörü korumak adına otomobil ithalatında kısıtlamaya gitmişti. Bu kapsamda, otomotiv şirketlerini ülkede üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla katı kurallar uygulanmaya başlandı. Görünen o ki bu plan işe yaradı çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi Çin'in Cezayir Büyükelçisi sözünü ettiğimiz üç markanın ülkede üretim yapacağını doğruladı. JAC'ın ülkede ticari araç üreten mevcut bir fabrikası olduğunu belirtelim. Diğer iki şirketin Cezayir'de bir fabrikası bulunmuyor.

JAC'ın planları hakkında net bir bilgi yok fakat Chery, Bordj Bou Arreridji şehrinde 24 bin adetlik ön üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracaklarını açıklamıştı. Önümüzdeki üç yıl içerisinde buradaki üretimini yıllık 100 bin adede çıkarmayı hedefleyen şirket buradan diğer Kuzey Afrika ülkelerine de otomobil ihraç edecek.

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Geely'nin planları ise ülkedeki yerel ortağı Sovidem tarafından açıklandı. 200 milyon dolar yatırımla bir fabrika kurmayı planlayan şirket ilk etapta yıllık 50 bin adet üretim planlıyor. 2026'da faaliyete geçirilmesi planlanan fabrikadan çıkan ilk model Geely GX3 Pro olacak.

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Chery, Geely ve JAC, Cezayir'de otomobil fabrikası kuracak