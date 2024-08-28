Chery, Geely ve JAC, Cezayir'de otomobil fabrikası kuracak

Son yıllarda ekonomisi kötü giden Cezayir, yerel sektörü korumak adına otomobil ithalatında kısıtlamaya gitmişti. Bu kapsamda, otomotiv şirketlerini ülkede üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla katı kurallar uygulanmaya başlandı. Görünen o ki bu plan işe yaradı çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi Çin'in Cezayir Büyükelçisi sözünü ettiğimiz üç markanın ülkede üretim yapacağını doğruladı. JAC'ın ülkede ticari araç üreten mevcut bir fabrikası olduğunu belirtelim. Diğer iki şirketin Cezayir'de bir fabrikası bulunmuyor.
JAC'ın planları hakkında net bir bilgi yok fakat Chery, Bordj Bou Arreridji şehrinde 24 bin adetlik ön üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracaklarını açıklamıştı. Önümüzdeki üç yıl içerisinde buradaki üretimini yıllık 100 bin adede çıkarmayı hedefleyen şirket buradan diğer Kuzey Afrika ülkelerine de otomobil ihraç edecek.
Geely'nin planları ise ülkedeki yerel ortağı Sovidem tarafından açıklandı. 200 milyon dolar yatırımla bir fabrika kurmayı planlayan şirket ilk etapta yıllık 50 bin adet üretim planlıyor. 2026'da faaliyete geçirilmesi planlanan fabrikadan çıkan ilk model Geely GX3 Pro olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.