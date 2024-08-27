Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı: Bir ilk olacak

    BYD'nin alt markası olan Fang Cheng Bao, teknoloji devi Huawei ile sürücü destek sistemini kullanmak üzere bir anlaşma imzaladı. Huawei, otonom sürüş desteği sağlayacak.
    BYD gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı: Bir ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden BYD'nin alt markası Fang Cheng Bao, teknoloji devi Huawei ile akıllı sürüş teknolojisi konusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Shenzhen'de gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, Fang Cheng Bao ve Huawei, akıllı sürüş alanında derinlemesine ortak Ar-Ge çalışmaları yürüteceklerini duyurdu. Bu anlaşma, iki şirket arasında akıllı sürüş teknolojileri alanında yapılacak ilk iş birliği olarak dikkat çekiyor.

    BYD ve Huawei güçlerini birleştirdi

    Qiankun ADS 3.0 Tam Boyutta Gör
    Fang Cheng Bao’nun Huawei'nin akıllı sürüş sistemini kullanan ilk modeli, yakında piyasaya sürülecek olan Bao 8 off-road SUV olacak. Bu model, Huawei'nin Nisan ayında tanıttığı Qiankun ADS 3.0 sistemi ile donatılacak. Söz konusu sistem, şehir içi otonom sürüş (Navigate on Autopilot) gibi gelişmiş akıllı sürüş özelliklerini içeriyor. Qiankun ADS 3.0'ın kullanıldığı ilk model, Huawei'nin Beijing Otomotiv Grubu (BAIC Group) ile iş birliği içinde geliştirdiği Stelato S9 sedan modeli olmuştu.

    Fang Cheng Bao'nun açıklamasına göre, Huawei ile birlikte çalışarak dünyada ilk kez sert off-road araçlarına özel akıllı sürüş çözümü geliştirilecek. Her iki şirketin mühendislik ekipleri uzun süredir bu proje üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve Bao 8 modelinin Huawei'nin Qiankun ADS 3.0 sistemi ile donatılmış versiyonu bu yılın üçüncü çeyreğinden sonra piyasaya sunulacak.

    BYD gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı: Bir ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Qiankun ADS 3.0 sistemi, güvenlik odaklı uçtan uca bir ağ mimarisi kullanarak daha insana benzer, daha güvenli ve daha verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Sistem, araçların bir park yerinden başka bir park yerine otonom olarak sürülmesini sağlarken kapılar ve dar şeritlerde dönüşler gibi karmaşık senaryolarla da başa çıkabiliyor. Bu arada Audi de Çin pazarına yönelik elektrikli araçlarında Huawei'nin ADAS'ını kullanacağını açıklamıştı.

    Öte yandan BYD, kârlılığını arttırmak için premium markaları Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang'ın satışlarını arttırmayı amaçlıyor. Bu üç marka şimdilik BYD’nin topal satışlarının yüzde 5’ini oluşturuyor. Şirket geçen yıldan bu yana binlerce mühendisi işe alarak kendi gelişmiş sürücü destek sistemini (ADAS) geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Denza otomobillerinde Momenta ADAS'ı kullanmak da dahil olmak üzere, üst sınıf modellerinde bu tür akıllı özellikler için hala dış tedarikçilere güveniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-byd-use-huaweis-advanced-autonomous-driving-system-off-road-evs-2024-08-27/ https://cnevpost.com/2024/08/27/byd-fang-cheng-bao-ties-huawei-driver-assist-system/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dp j4 erkek hangi parfüm muadili antenli zıplayan böcek fake hesaptan rahatsız etmenin cezası kredi kartındaki artı bakiyeyi hesaba aktarma 18+ ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Spark 20 PRO
    TECNO Spark 20 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız