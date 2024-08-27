BYD, gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı: Bir ilk olacak

Fang Cheng Bao'nun açıklamasına göre, Huawei ile birlikte çalışarak dünyada ilk kez sert off-road araçlarına özel akıllı sürüş çözümü geliştirilecek. Her iki şirketin mühendislik ekipleri uzun süredir bu proje üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve Bao 8 modelinin Huawei'nin Qiankun ADS 3.0 sistemi ile donatılmış versiyonu bu yılın üçüncü çeyreğinden sonra piyasaya sunulacak.
Öte yandan BYD, kârlılığını arttırmak için premium markaları Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang'ın satışlarını arttırmayı amaçlıyor. Bu üç marka şimdilik BYD’nin topal satışlarının yüzde 5’ini oluşturuyor. Şirket geçen yıldan bu yana binlerce mühendisi işe alarak kendi gelişmiş sürücü destek sistemini (ADAS) geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Denza otomobillerinde Momenta ADAS'ı kullanmak da dahil olmak üzere, üst sınıf modellerinde bu tür akıllı özellikler için hala dış tedarikçilere güveniyor.
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.