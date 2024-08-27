BYD, gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı: Bir ilk olacak

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Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden BYD'nin alt markası Fang Cheng Bao, teknoloji devi Huawei ile akıllı sürüş teknolojisi konusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Shenzhen'de gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, Fang Cheng Bao ve Huawei, akıllı sürüş alanında derinlemesine ortak Ar-Ge çalışmaları yürüteceklerini duyurdu. Bu anlaşma, iki şirket arasında akıllı sürüş teknolojileri alanında yapılacak ilk iş birliği olarak dikkat çekiyor.

BYD ve Huawei güçlerini birleştirdi

Tam Boyutta Gör Fang Cheng Bao’nun Huawei'nin akıllı sürüş sistemini kullanan ilk modeli, yakında piyasaya sürülecek olan Bao 8 off-road SUV olacak. Bu model, Huawei'nin Nisan ayında tanıttığı Qiankun ADS 3.0 sistemi ile donatılacak. Söz konusu sistem, şehir içi otonom sürüş (Navigate on Autopilot) gibi gelişmiş akıllı sürüş özelliklerini içeriyor. Qiankun ADS 3.0'ın kullanıldığı ilk model, Huawei'nin Beijing Otomotiv Grubu (BAIC Group) ile iş birliği içinde geliştirdiği Stelato S9 sedan modeli olmuştu.

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Fang Cheng Bao'nun açıklamasına göre, Huawei ile birlikte çalışarak dünyada ilk kez sert off-road araçlarına özel akıllı sürüş çözümü geliştirilecek. Her iki şirketin mühendislik ekipleri uzun süredir bu proje üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve Bao 8 modelinin Huawei'nin Qiankun ADS 3.0 sistemi ile donatılmış versiyonu bu yılın üçüncü çeyreğinden sonra piyasaya sunulacak.

Tam Boyutta Gör Qiankun ADS 3.0 sistemi, güvenlik odaklı uçtan uca bir ağ mimarisi kullanarak daha insana benzer, daha güvenli ve daha verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Sistem, araçların bir park yerinden başka bir park yerine otonom olarak sürülmesini sağlarken kapılar ve dar şeritlerde dönüşler gibi karmaşık senaryolarla da başa çıkabiliyor. Bu arada Audi de Çin pazarına yönelik elektrikli araçlarında Huawei'nin ADAS'ını kullanacağını açıklamıştı.

Öte yandan BYD, kârlılığını arttırmak için premium markaları Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang'ın satışlarını arttırmayı amaçlıyor. Bu üç marka şimdilik BYD’nin topal satışlarının yüzde 5’ini oluşturuyor. Şirket geçen yıldan bu yana binlerce mühendisi işe alarak kendi gelişmiş sürücü destek sistemini (ADAS) geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Denza otomobillerinde Momenta ADAS'ı kullanmak da dahil olmak üzere, üst sınıf modellerinde bu tür akıllı özellikler için hala dış tedarikçilere güveniyor.

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BYD gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı: Bir ilk olacak