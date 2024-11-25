Chery, İspanya'daki ilk otomobil üretimini gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin kuzeyinde fabrika kurmaya hazırlandığı belirtilen Chery, Avrupa'daki ilk üretimini gerçekleştirdi. İspanya merkezli Ebro-EV Motors ve Chery ortaklığında faaliyete geçen fabrikada üretilen ilk model Tiggo 7 Pro oldu.

Daha önce Nissan'a ait olan ve 2021 yılında kapatılan fabrikada şu an sadece montaj yapılıyor yani tüm parçalar Çin'den gelip burada birleştiriliyor. İlerleyen süreçte ise fabrikada kaynak, boya ve montaj bölümleri de devreye girecek. Söz konusu fabrikada yıllık üretimin 2027 itibarıyla 50 bin, 2029 itibarıyla da 150 bin adede çıkarılması planlanıyor.

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1250 kişiye istihdam sağlayacak olan tesiste ilk etapta üç model üretilecek: Omoda 5'in benzinli ve elektrikli versiyonları, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro. Omoda 5'in üretimine 2025'in son çeyreğinde başlanacak. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip diğer iki model ise ülkede Ebro markası altında S700 ve S800 ismiyle pazarlanacak. İki şirketin daha sonra Barselona'da bir Ar-Ge merkezi de kuracağı konuşuluyor.

Chery, ihracat konusunda Çin'in önde gelen üreticilerinden bir tanesi. Ocak-Eylül döneminde 1.125.774 araç üreten şirketin 829.353 adedini yani yüzde 70'ten fazlasını ihraç ettiği ifade ediliyor.

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