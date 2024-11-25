Chery, İspanya'daki ilk otomobil üretimini gerçekleştirdi

Daha önce Nissan'a ait olan ve 2021 yılında kapatılan fabrikada şu an sadece montaj yapılıyor yani tüm parçalar Çin'den gelip burada birleştiriliyor. İlerleyen süreçte ise fabrikada kaynak, boya ve montaj bölümleri de devreye girecek. Söz konusu fabrikada yıllık üretimin 2027 itibarıyla 50 bin, 2029 itibarıyla da 150 bin adede çıkarılması planlanıyor.
1250 kişiye istihdam sağlayacak olan tesiste ilk etapta üç model üretilecek: Omoda 5'in benzinli ve elektrikli versiyonları, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro. Omoda 5'in üretimine 2025'in son çeyreğinde başlanacak. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip diğer iki model ise ülkede Ebro markası altında S700 ve S800 ismiyle pazarlanacak. İki şirketin daha sonra Barselona'da bir Ar-Ge merkezi de kuracağı konuşuluyor.
Chery, ihracat konusunda Çin'in önde gelen üreticilerinden bir tanesi. Ocak-Eylül döneminde 1.125.774 araç üreten şirketin 829.353 adedini yani yüzde 70'ten fazlasını ihraç ettiği ifade ediliyor.Kaynakça https://cnevpost.com/2024/11/25/chery-jv-plant-spain-sees-1st-car-off-line/ https://carnewschina.com/2024/11/25/chery-jv-in-spain-produces-first-phevs-in-former-nissan-factory/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.