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    Chery, İspanya'daki ilk otomobil üretimini gerçekleştirdi

    Ebro-EV Motors isimli yerel bir firmayla ortaklaşa faaliyete geçirilen fabrikada banttan inen ilk model Tiggo 7 Pro PHEV oldu. Söz konusu model İspanya'da Ebro markasıyla satılacak.
    Chery, İspanya'daki ilk otomobil üretimini gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin kuzeyinde fabrika kurmaya hazırlandığı belirtilen Chery, Avrupa'daki ilk üretimini gerçekleştirdi. İspanya merkezli Ebro-EV Motors ve Chery ortaklığında faaliyete geçen fabrikada üretilen ilk model Tiggo 7 Pro oldu.

    Daha önce Nissan'a ait olan ve 2021 yılında kapatılan fabrikada şu an sadece montaj yapılıyor yani tüm parçalar Çin'den gelip burada birleştiriliyor. İlerleyen süreçte ise fabrikada kaynak, boya ve montaj bölümleri de devreye girecek. Söz konusu fabrikada yıllık üretimin 2027 itibarıyla 50 bin, 2029 itibarıyla da 150 bin adede çıkarılması planlanıyor.

    1250 kişiye istihdam sağlayacak olan tesiste ilk etapta üç model üretilecek: Omoda 5'in benzinli ve elektrikli versiyonları, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro. Omoda 5'in üretimine 2025'in son çeyreğinde başlanacak. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip diğer iki model ise ülkede Ebro markası altında S700 ve S800 ismiyle pazarlanacak. İki şirketin daha sonra Barselona'da bir Ar-Ge merkezi de kuracağı konuşuluyor.

    Chery, ihracat konusunda Çin'in önde gelen üreticilerinden bir tanesi. Ocak-Eylül döneminde 1.125.774 araç üreten şirketin 829.353 adedini yani yüzde 70'ten fazlasını ihraç ettiği ifade ediliyor. 

    Kaynakça https://cnevpost.com/2024/11/25/chery-jv-plant-spain-sees-1st-car-off-line/ https://carnewschina.com/2024/11/25/chery-jv-in-spain-produces-first-phevs-in-former-nissan-factory/
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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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