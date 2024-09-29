Çinli otomotiv devi Chery, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International CEO’su Zhang Guibing'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ederken görüşmelere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağladı. Yapılan görüşmenin detaylarına dair bir açıklama yapılmadı.
Chery, Samsun veya Manisa’yı hedefliyor
Hatırlanacağı üzere daha önce Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.
İspanya yatırımı 1 yıl ertelendi
Çinli Chery, bir süredir elektrikli araç üretimini Avrupa’ya taşımaya çalışıyor. Bu bağlamda firma İspanya’da bir fabrika yatırımı ile üretim yapmak istiyordu. Chery, İspanya’daki eski Nissan fabrikasını yenileyip 1.000 kişilik istihdam oluşturarak Omoda 5’i bu yıl üretime geçirmeyi planlıyordu ancak gelen son bilgiler bu planın 1 yıl ertelendiğine işaret ediyor.
Bu yatırım ile firma, Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar için hazırladığı ek gümrük vergilerinden kurtulmuş olacaktı. Mevcut bilgilere göre fabrika, bu yıl açılacak olsa da Ekim 2025’e kadar araç üretimine başlamayacak. Chery bu tesis için aynı zamanda İspanyol Ebro-EV Motors ile ortaklık yapıyor. Şirketler, 2029 yılına kadar İspanya'da 150.000 araç üretmeyi hedefliyor. Chery’nin İspanya yatırımını neden ertelediği henüz belli değil.Kaynakça https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/president-erdogan-receives-chery-international-president-zhang-guibing https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/09/27/chinas-chery-delays-plan-to-build-evs-in-spain-on-eu-tariffs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu