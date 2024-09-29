Çinli otomotiv devi Chery, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD’nin 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımının ardından bir diğer Çinli üreticisi Chery de Türkiye yatırımını değerlendiriyor. Chery ve Türkiye arasındaki yatırım görüşmeleri bir süredir olumlu bir zeminde devam ediyordu. Son olarak ise Chery International CEO’su Zhang Guibing, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International CEO’su Zhang Guibing'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ederken görüşmelere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağladı. Yapılan görüşmenin detaylarına dair bir açıklama yapılmadı.

Chery, Samsun veya Manisa’yı hedefliyor

Hatırlanacağı üzere daha önce Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya yatırımı 1 yıl ertelendi

Çinli Chery, bir süredir elektrikli araç üretimini Avrupa’ya taşımaya çalışıyor. Bu bağlamda firma İspanya’da bir fabrika yatırımı ile üretim yapmak istiyordu. Chery, İspanya’daki eski Nissan fabrikasını yenileyip 1.000 kişilik istihdam oluşturarak Omoda 5’i bu yıl üretime geçirmeyi planlıyordu ancak gelen son bilgiler bu planın 1 yıl ertelendiğine işaret ediyor.

Yeni Peugeot E-408, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 12 sa. önce eklendi

Bu yatırım ile firma, Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar için hazırladığı ek gümrük vergilerinden kurtulmuş olacaktı. Mevcut bilgilere göre fabrika, bu yıl açılacak olsa da Ekim 2025’e kadar araç üretimine başlamayacak. Chery bu tesis için aynı zamanda İspanyol Ebro-EV Motors ile ortaklık yapıyor. Şirketler, 2029 yılına kadar İspanya'da 150.000 araç üretmeyi hedefliyor. Chery’nin İspanya yatırımını neden ertelediği henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli otomotiv devi Chery, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü