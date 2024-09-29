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    Çinli otomotiv devi Chery, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

    Chery, bir süredir Türkiye yatırımı için fizibilite çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chery International CEO’su Zhang Guibing'i kabul etti.
    Çinli otomotiv devi Chery, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD’nin 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımının ardından bir diğer Çinli üreticisi Chery de Türkiye yatırımını değerlendiriyor. Chery ve Türkiye arasındaki yatırım görüşmeleri bir süredir olumlu bir zeminde devam ediyordu. Son olarak ise Chery International CEO’su Zhang Guibing, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International CEO’su Zhang Guibing'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ederken görüşmelere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağladı. Yapılan görüşmenin detaylarına dair bir açıklama yapılmadı.

    Chery, Samsun veya Manisa’yı hedefliyor

    Hatırlanacağı üzere daha önce Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve artık imzaya çok yakın oldukları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Chery yetkilisi ise Türkiye yatırımı için ortak girişim (joint venture) modelinin de masada olduğunu belirtti: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

    İspanya yatırımı 1 yıl ertelendi

    Çinli Chery, bir süredir elektrikli araç üretimini Avrupa’ya taşımaya çalışıyor. Bu bağlamda firma İspanya’da bir fabrika yatırımı ile üretim yapmak istiyordu. Chery, İspanya’daki eski Nissan fabrikasını yenileyip 1.000 kişilik istihdam oluşturarak Omoda 5’i bu yıl üretime geçirmeyi planlıyordu ancak gelen son bilgiler bu planın 1 yıl ertelendiğine işaret ediyor.

    Bu yatırım ile firma, Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlar için hazırladığı ek gümrük vergilerinden kurtulmuş olacaktı. Mevcut bilgilere göre fabrika, bu yıl açılacak olsa da Ekim 2025’e kadar araç üretimine başlamayacak. Chery bu tesis için aynı zamanda İspanyol Ebro-EV Motors ile ortaklık yapıyor. Şirketler, 2029 yılına kadar İspanya'da 150.000 araç üretmeyi hedefliyor. Chery’nin İspanya yatırımını neden ertelediği henüz belli değil.

    Kaynakça https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/president-erdogan-receives-chery-international-president-zhang-guibing https://www.bnnbloomberg.ca/business/international/2024/09/27/chinas-chery-delays-plan-to-build-evs-in-spain-on-eu-tariffs/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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