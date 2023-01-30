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    Tesla, dünyanın en çok satan otomobil listesine iki modelle girdi: Sektör endişelenmeli

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz 2022 yılını ciddi bir başarıyla arkasında bıraktı. Tesla, dünyanın en çok satan otomobilleri listesine iki modelle birlikte girdi.
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    Tesla, dünyanın en çok satan otomobil listesine iki modelle girdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2022'de yalnızca bir değil iki modelle dünyanın en çok satan 10 otomobili arasına girdi. Yüksek hacimli elektrikli araç üretimi arttıkça fiyatlar düşüyor ve tüketiciler yeni elektrikli araçlara geçiyor. Dolayısıyla tüm sektör bu durumdan endişelenmeli.

    Elektrikli otomobiller, çoğu pazarda yavaş ancak istikrarlı bir şekilde artıyor. Ancak halen daha bazı pazarlarda yeni araba satışlarının küçük bir kısmını oluşturuyor olsalar da elektrikli arabalar, insanların düşündüğünden daha hızlı bir şekilde sektörü ele geçiriyor. Norveç gibi bir pazar bu konuda iyi bir örnek olabilir zira ülkede şu anda yeni araç satışlarının yüzde 80’inden fazlası elektrikli otomobillerden oluşuyor.

    Dünyanın en çok satan 10 otomobili

    Öte yandan Focus to Move tarafından derlenen verilere göre elektrikli araçlar dünya genelinde de ciddi talep görüyor. 162 ülkenin aylık verilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan dünyanın en çok satan 10 aracı listesine iki tane Tesla otomobilinin girmesi de bunun bir göstergesi.

    1. Toyota Corolla: 1,12 milyon (geçen yıla göre %2 düşüş)
    2. Toyota RAV4: 870.000 (geçen yıla göre %14 düşüş)
    3. Ford F Serisi: 787.000 (geçen yıla göre %9 düşüş)
    4. Tesla Model Y: 759.000 (geçen yıla göre %88 artış)
    5. Toyota Camry: 675.000 (geçen yıla göre %3 düşüş)
    6. Honda CR-V: 601.000 (geçen yıla göre %18 düşüş)
    7. Tesla Model 3: 596.000 (geçen yıla göre %4 artış)
    8. Chevrolet Silverado: 591.000 (geçen yıla göre %1 artış)
    9. Hyundai Tucson: 565,000 geçen yıla göre %2 artış)
    10. Toyota Hilux: 564.000 geçen yıla göre %15 düşüş)

    Toyota’nın kesin hakimiyeti devam ederken Telsa’nın satışlarını herkesten fazla artırması da dikkat çekici. Hatta ve hatta Tesla Model Y, 15 sıra birden yükselerek bu listeye girmiş durumda. Üstüne üstlük Model Y’nin yılın büyük bölümünde satış fiyatı ortalaması 55.000 dolar seviyesindeydi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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