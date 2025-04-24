Chery'nin AiMOGA robotları birlikte çalışmayı öğreniyor

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Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, bir yandan 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda büyük yatırımlar gerçekleştirdiği robotik teknolojide önemli gelişmelere imza atıyor. Bu kapsamda şirketin 3 adet AiMOGA’yla gerçekleştirdiği testlerde robotlar, ses etkileşimi, çoklu ajan koordinasyonu ve engel aşma gibi görevleri yerine getiriyor. Mühendisler, her ayrıntının sahada mükemmel şekilde çalışmasını sağlamak üzere her uygulama mantığını dikkatlice inceliyor.

Tek komutla birçok robotun senkronizasyonu

Tam Boyutta Gör Chery ve AiMOGA Robot ekibi tarafından ortaklaşa geliştirilen AiMOGA Robot, net bir misyona sahip: araçların akıllı becerilerini gövdeli robotik alanına aktarmak. AiMOGA robotu bu yılki otomobil fuarında, çoklu robot formasyonunda ilk kez görücüye çıkıyor ve laboratuvar prototipinden gerçek dünyada uygulamasına kadar olan gelişimine yönelik kapsamlı bir bakış açısı sunuluyor.

AiMOGA Akıllı Sistemler Ekip Sorumlusu uygulamayı şöyle özetliyor: “Geçmişte bir robot sesli bir komut alır ve ona göre hareket ederdi. Artık tek bir robot talimatlarınızı anlıyor ve ardından görevi birlikte tamamlamak üzere diğerlerini harekete geçiriyor.”

Bu yıl Şanghay Otomobil Fuarı’nda ziyaretçiler ilk kez, büyük modellerin birleşik dil anlayışı ve merkezi görev planlamasıyla desteklenen, misafirleri karşılama, su taşıma ve rehberli navigasyon gibi görevleri gerçekleştiren üç robot arasındaki iş birliğine tanık oluyor. Bu tür bir “çoklu robot, tek beyin” koordinasyonunu başarmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem yöneticisi görüşlerini şu sözlerle aktardı: “Asıl zorluk, bir grup robotun bir model dâhilinde görev kararları almasını ve eylemleri eşzamanlı olarak gerçekleştirmesini sağlamak. Büyük modeller için, robotların bir ekip sohbet grubu gibi çalışmasını sağlayan, tutarlı talimatlar alan ve sorumlulukları dinamik olarak bölen bir planlama algoritması ve entegrasyon çerçevesi geliştirdik. Bu atılım, Chery'nin 4S Yetkili Satıcıları, ticari servis alanları ve hatta ev asistanları gibi yüksek etkileşimli ortamlarda insansı robotların gelecekte kullanılması için teknik temelleri atıyor."

Robotlar için bir komutu anlamak sadece ilk adım. Bir robotun zekasını gerçekten test eden şey, harekete geçme yeteneği. AiMOGA Planlama ve Kontrol Algoritmaları Başkanı bunu şu sözlerle açıklıyor: “Bir kullanıcı ‘Su istiyorum’ dediğinde, büyük modelimiz sadece anlamı anlamakla kalmamalı, aynı zamanda bunu kesin, yürütülebilir eylemlere de dönüştürmeli: Hangi nesneyi alması gerekiyor? Hangi engelleri aşması gerekiyor? Hedefe ulaşmak için en uygun yol ne?”

Günümüzde Chery’nin AiMOGA Robotu, hassas hareket planlama ve yürütme olanağı sağlayan tutarlı bir kontrol çerçevesiyle donatılmış durumda. Bu yılki otomobil fuarında tanıtılan su getirme senaryosunda robot, doğru şişeyi belirlemek için çok modlu algıyı kullanıyor ve ardından tek bir sürekli dizi halinde engellerden kaçınma, kavrama, dökme ve uzatma gibi kesintisiz bir eylem dizisi gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Burada özellikle dikkat çeken nokta ise şu: Mornine, görsel, işitsel ve mekânsal verileri birleştirerek, “Siyah şişeyi istiyorum” gibi doğal dildeki karmaşık talimatları anlayıp uygulayabiliyor, belirtilen nesneyi doğru bir şekilde tanımlayabiliyor ve görevi bağımsız olarak tamamlayabiliyor. Bu, Chery’nin akıllı inovasyon ve derinlemesine kullanıcı öngörüleri alanındaki beceriye olan bağlılığını ve “bir robotun küçük adımını yapay zekâ teknolojisi için dev bir sıçramaya” dönüştürme yaklaşımını gösteriyor.

5 cm’lik navigasyon doğruluğu sunuyor

Sektör genelindeki sözde özerklik olarak adlandırılan sorunu geride bırakmak istediklerini ifade eden AiMOGA Navigasyon ve Algı Sorumlusu, “Bugün gördüğünüz robot gösterilerinin çoğu sahnenin arkasında uzaktan kumandayla veya önceden ayarlanmış yörüngelerle gerçekleştiriliyor” dedi. AiMOGA ekibi, Chery'nin otonom sürüş teknolojisi platformunu temel alarak, son bir yılda navigasyon ve kontrol algoritmalarını sürekli olarak geliştirdi. Böylece robot; engellerden otonom bir şekilde kaçınabiliyor, gerçek zamanlı haritalama yapabiliyor ve karmaşık ortamlarda dinamik yol planlaması sağlıyor.

Chery'nin AiMOGA Robotu bugün ±5 cm'lik bir navigasyon doğruluğuna ulaşmış durumda; bu, tipik bir ölçüt olan ±20 cm'ye göre önemli bir iyileştirme. Bu hassasiyet, robotun doğrudan bir araca doğru yürümesini, kalabalıktan kaçınmasını ve araç hakkında net açıklamalar yapmak için yerinde durmasını sağlıyor. Ve bu da otomobil fuarını ziyaret edenlere güvenilir bir akıllı deneyim sunuyor. Daha da önemlisi, alışveriş merkezleri, ofis binaları ve perakende mağazaları gibi daha zorlu ortamlarda kullanım olanağı sağlıyor.

Otomobilleri bilen ve satan bir yapay zekâ çalışanı geliştirme aşaması

Tam Boyutta Gör AiMOGA Robotu, temel etkileşim ve fiziksel becerilerin ötesinde, Şangay Otomobil Fuarı'ndaki Chery sergi alanında “Akıllı Ürün Danışmanı” olarak ilk kez görücüye çıkıyor. Büyük modellere ilişkin semantik anlayışı sayesinde, sadece “Bu standın öne çıkan özellikleri neler?” gibi genel soruları akıcı bir şekilde yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda Chery'nin kendi ürün bilgisi veri tabanına dayanarak akıllı araç önerileri de sunuyor.

Otomotiv endüstrisine özgü bilgi içeriği ile donatılan bir robot geliştirdiklerini vurgulayan AiMOGA Akıllı Sistemler Sorumlusu, “Bu robot, doğal dil sorularını ürün öneri stratejilerine dönüştürebiliyor” değerlendirmesini yaptı. Otomobiller hakkında bilgi sahibi olan ve onları nasıl satacağını bilen bir yapay zekâ çalışanı vizyonu, Chery'nin küresel bir akıllı ekosistem yaratma çabalarının önemli bir bileşeni haline geliyor.

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AiMOGA Robotu, OEM bilgi sistemlerine kapsamlı entegrasyon sayesinde endüstriyel düzeyde akıllı bir asistana dönüşüyor. Konu hakkında bilgi veren teknik sorumlu, “En gösterişli özelliklerle ilgilenmiyoruz. Gerçek dünyada kullanıma hazır, uygun maliyetli, ölçeklenebilir akıllı bir robot geliştirmeye odaklanıyoruz” diye konuştu.

Otomobil fuarında AiMOGA Robotu, Chery’nin yapay zekâ robotik markasının teknolojik derinliğini ve endüstriyel potansiyelini sergileyen, koordineli bir şekilde birkaç robotun bir araya geldiği bir formasyonda sahne alıyor. Chery, “bilimsel inovasyon” felsefesine sadık kalacak ve kullanıcı deneyimini ön planda tutarak ürün ekosistemini sürekli geliştirecek. “In somewhere, For somewhere” küresel vizyonundan yola çıkan Chery, AiMOGA robotlarını uluslararası pazarlara sunmaya ve bunları bir marka fikri mülkiyetinden, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için güvenilir bir yapay zekâ arkadaşına dönüştürmeye kararlı.

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Chery'nin AiMOGA robotları birlikte çalışmayı öğreniyor