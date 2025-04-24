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    Chery'den yeni pickup model: Chery Himla

    Bu yıl Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika başta olmak üzere global pazarda satışa sunulacak olan yeni Chery Himla, benzinli ve hibrit motorlarla tercih edilebilecek.

    Yeni Chery Himla pickup tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Chery, kendi bünyesinde bulunan birçok alt markaya sahip. Ancak bu durum şirketin yeni alt markalar oluşturmasını engellemiyor. Chery, Çin'de düzenlenen 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni Himla markasını ve onun ilk ürünü olan pickup modelini tanıttı.

    Yeni pikcup model, 2024 yılında tanıtılan KP11 prototipine büyük oranda benziyor ancak farklı gövde rengine, farklı jantlara ve daha az aksesuara sahip. Yüksek burun kısmıyla heybetli bir görünüm sunan aracın önündeki panjurda büyük bir Chery yazısı bulunuyor. Buna ek olarak aracın bölünmüş far tasarımına sahip olduğunu görüyoruz.

    Himla pickup'ın çift kabinli yaşam alanında ise otomobilleri aratmayan bir görüntü bizleri karşılıyor. Üç kollu direksiyon simidinin arkasında konsola gömülü bir dijital gösterge ekranı yer alırken merkezde büyük bir dokunmatik tablet ekran bulunuyor. Piyano tuşu şeklindeki fiziksel kontroller, deri döşeme, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve arka yolcular için sunulan havalandırma menfezleri de bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Yeni Chery Himla pickup tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Pickup modelin teknik detayları henüz açıklanmadı ancak rakiplerinin yük taşıma ve çekme kapasitesiyle boy ölçüşebilmek adına merdiven şasi üzerine inşa edilmiş olması muhtemel. Kaputun altında ise benzinli, menzil uzatıcı (EREV) ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleri bulunacak. Yerel medyadan gelen haberlere göre ilerleyen süreçte %100 elektrikli bir versiyon da düşünülüyor.

    Himla pickup, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika gibi pazarlara ihraç edilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    S
    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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