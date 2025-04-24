Chery'den yeni pickup model: Chery Himla

Yeni pikcup model, 2024 yılında tanıtılan KP11 prototipine büyük oranda benziyor ancak farklı gövde rengine, farklı jantlara ve daha az aksesuara sahip. Yüksek burun kısmıyla heybetli bir görünüm sunan aracın önündeki panjurda büyük bir Chery yazısı bulunuyor. Buna ek olarak aracın bölünmüş far tasarımına sahip olduğunu görüyoruz.
Himla pickup'ın çift kabinli yaşam alanında ise otomobilleri aratmayan bir görüntü bizleri karşılıyor. Üç kollu direksiyon simidinin arkasında konsola gömülü bir dijital gösterge ekranı yer alırken merkezde büyük bir dokunmatik tablet ekran bulunuyor. Piyano tuşu şeklindeki fiziksel kontroller, deri döşeme, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve arka yolcular için sunulan havalandırma menfezleri de bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında.
Himla pickup, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika gibi pazarlara ihraç edilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP