Chery'nin hibrit SUV modeli menziliyle Guinness rekoru kırdı

Chery Fulwin T10, 2100 km menziliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Chery Fulwin T10'un 25 Temmuz'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Beş kişilik ve altı kişilik olmak üzere iki koltuk düzeni seçeneğiyle birlikte iki tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunuluyor.
Araç 4850 mm uzunluğunda, 1930 mm genişliğinde ve 1712 mm yüksekliğinde olacak. 5 koltuklu versiyonun 1935 kg, 6 koltuklu versiyonun ise 2069 kg ağırlığında olması bekleniyor. Ayrıca, Kunpeng Super C-DM hibrit sistemine sahip olan bu araç, 1.5T motor ve elektrik motoru kombinasyonuyla geliyor. Motorun maksimum gücü 115 kW.
Chery Fulwin T10, CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya kullanılıyor. Bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı ama beklentiler yüksek. Jant seçenekleri, ön ızgara tasarımları, ön ve arka tampon tasarımları, arka sırada gizlilik camı gibi birçok opsiyon mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.