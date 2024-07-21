Tam Boyutta Gör Chery Fulwin T10, 17 - 20 Temmuz tarihleri arasında Çin Şangri-La’dan yola çıkarak Kunming, Baise ve Zhanjiang’dan geçip Zhuhai’ye ulaştı. Toplamda 2100 kilometreden fazla yol kat etti. Önceki rekor olan 300 kilometreyi fark atarak geride bıraktı.

Chery Fulwin T10, 2100 km menziliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Chery Fulwin T10'un 25 Temmuz'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Beş kişilik ve altı kişilik olmak üzere iki koltuk düzeni seçeneğiyle birlikte iki tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunuluyor.

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Araç 4850 mm uzunluğunda, 1930 mm genişliğinde ve 1712 mm yüksekliğinde olacak. 5 koltuklu versiyonun 1935 kg, 6 koltuklu versiyonun ise 2069 kg ağırlığında olması bekleniyor. Ayrıca, Kunpeng Super C-DM hibrit sistemine sahip olan bu araç, 1.5T motor ve elektrik motoru kombinasyonuyla geliyor. Motorun maksimum gücü 115 kW.

Chery Fulwin T10, CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya kullanılıyor. Bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı ama beklentiler yüksek. Jant seçenekleri, ön ızgara tasarımları, ön ve arka tampon tasarımları, arka sırada gizlilik camı gibi birçok opsiyon mevcut.

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Chery'nin hibrit SUV modeli menziliyle Guinness rekoru kırdı