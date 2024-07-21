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    Chery'nin hibrit SUV modeli menziliyle Guinness rekoru kırdı

    Chery , 20 Temmuz'da plug-in hibrit SUV modeli Fulwin T10'un yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdığını duyurdu. Tam dolu yakıt deposu ve batarya ile şarj edilmeden en uzun mesafeye ulaşmayı başardı.
    Chery'nin hibrit SUV modeli menziliyle Guinness rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Chery Fulwin T10, 17 - 20 Temmuz tarihleri arasında Çin Şangri-La’dan yola çıkarak Kunming, Baise ve Zhanjiang’dan geçip Zhuhai’ye ulaştı. Toplamda 2100 kilometreden fazla yol kat etti. Önceki rekor olan 300 kilometreyi fark atarak geride bıraktı.

    Chery Fulwin T10, 2100 km menziliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Chery Fulwin T10'un 25 Temmuz'da resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Beş kişilik ve altı kişilik olmak üzere iki koltuk düzeni seçeneğiyle birlikte iki tekerlekten çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunuluyor.

    Araç 4850 mm uzunluğunda, 1930 mm genişliğinde ve 1712 mm yüksekliğinde olacak. 5 koltuklu versiyonun 1935 kg, 6 koltuklu versiyonun ise 2069 kg ağırlığında olması bekleniyor. Ayrıca, Kunpeng Super C-DM hibrit sistemine sahip olan bu araç, 1.5T motor ve elektrik motoru kombinasyonuyla geliyor. Motorun maksimum gücü 115 kW.

    Chery Fulwin T10, CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya kullanılıyor. Bataryanın kapasitesi henüz açıklanmadı ama beklentiler yüksek. Jant seçenekleri, ön ızgara tasarımları, ön ve arka tampon tasarımları, arka sırada gizlilik camı gibi birçok opsiyon mevcut.

    Chery'nin hibrit SUV modeli menziliyle Guinness rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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