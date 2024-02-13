Yeni Kia EV8 ortaya çıktı: 603 beygir güce ve 800 km menzile sahip olacak

Tam Boyutta Gör Hyundai Kia Grubu, yeni elektrikli araç platformu üzerinde geliştirilen yeni bir model sunmayı planlıyor. Kore medyasına sızan bir döküman sayesinde geliştirildiği öğrenilen GT1 kod adlı araç, benzinli Stinger’ın yerini alacak ve muhtemelen Kia EV8 ismini taşıyacak. Spor sedanın grubun yeni nesil EV mimarisini temel alması bekleniyor.

Hyundai, 2023'ün ortalarında platformun ön izlemesini Entegre Modüler Platform (IMA) adı altında yaptı, ancak belgelerde eM platformu olarak geçiyor. Yeni platform izerinde geliştirilen Genesis GV90'ın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve ardından Hyundai ve Kia, mimariyi temel alan kendi modellerini piyasaya sürecek.

Tam Boyutta Gör Korean Car Blog tarafından sızdırılan belgeye göre otomobil, 603 beygire kadar güç sunabilen çift motora sahip olacak. GT1'in diğer varyantları ise 215 beygir ile 429 beygir arası güce sahip olacak.

Hyundai Ioniq 6, yeni Advance donanımıyla artık daha ucuz 7 sa. önce eklendi

113 kWh batarya ile gelecek

Bu motorlar, 113,2 kWh'lik devasa bir pil paketiyle beslenecek. Kia EV9'un 99,8 kWh bataryasından önemli bir miktar büyük bir batarya ile gelecek. Bu batarya paketiyle otomobil 700-800 km civarı menzil sunabilecek.

GT1'in üretiminin 2026 yılında Kia'nın Hwaseong Fabrikası'nda başlaması planlanıyor. Bu lansman, Hyundai Grubunun 2025 yılında Genesis GV90 ile başlayacak ve hem Kia hem de Hyundai markalarından yeni araçları kapsayacak daha geniş bir ürün gamının parçası olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Kia EV8 ortaya çıktı: 603 beygir güç ve 800 km menzil sunacak