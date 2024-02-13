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    Anlık Bildirim

    Yeni Kia EV8 ortaya çıktı: 603 beygir güce ve 800 km menzile sahip olacak

    Hyundai Kia Grubu, yeni elektrikli araç platformu üzerinde GT1 kod adlı bir araç geliştiriyor. Kia EV8 ismini taşıması beklenen araç özellikleriyle iddialı olacak.
    Kia EV8 ortaya çıktı: 603 beygir güç ve 800 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Hyundai Kia Grubu, yeni elektrikli araç platformu üzerinde geliştirilen yeni bir model sunmayı planlıyor. Kore medyasına sızan bir döküman sayesinde geliştirildiği öğrenilen GT1 kod adlı araç, benzinli Stinger’ın yerini alacak ve muhtemelen Kia EV8 ismini taşıyacak. Spor sedanın grubun yeni nesil EV mimarisini temel alması bekleniyor.

    Hyundai, 2023'ün ortalarında platformun ön izlemesini Entegre Modüler Platform (IMA) adı altında yaptı, ancak belgelerde eM platformu olarak geçiyor. Yeni platform izerinde geliştirilen Genesis GV90'ın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve ardından Hyundai ve Kia, mimariyi temel alan kendi modellerini piyasaya sürecek.

    Kia EV8 ortaya çıktı: 603 beygir güç ve 800 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Korean Car Blog tarafından sızdırılan belgeye göre otomobil, 603 beygire kadar güç sunabilen çift motora sahip olacak. GT1'in diğer varyantları ise 215 beygir ile 429 beygir arası güce sahip olacak.

    113 kWh batarya ile gelecek

    Bu motorlar, 113,2 kWh'lik devasa bir pil paketiyle beslenecek. Kia EV9'un 99,8 kWh bataryasından önemli bir miktar büyük bir batarya ile gelecek. Bu batarya paketiyle otomobil 700-800 km civarı menzil sunabilecek.

    GT1'in üretiminin 2026 yılında Kia'nın Hwaseong Fabrikası'nda başlaması planlanıyor. Bu lansman, Hyundai Grubunun 2025 yılında Genesis GV90 ile başlayacak ve hem Kia hem de Hyundai markalarından yeni araçları kapsayacak daha geniş bir ürün gamının parçası olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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