Yeni Kia EV8 ortaya çıktı: 603 beygir güce ve 800 km menzile sahip olacak

Hyundai, 2023'ün ortalarında platformun ön izlemesini Entegre Modüler Platform (IMA) adı altında yaptı, ancak belgelerde eM platformu olarak geçiyor. Yeni platform izerinde geliştirilen Genesis GV90'ın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve ardından Hyundai ve Kia, mimariyi temel alan kendi modellerini piyasaya sürecek.
113 kWh batarya ile gelecek
Bu motorlar, 113,2 kWh'lik devasa bir pil paketiyle beslenecek. Kia EV9'un 99,8 kWh bataryasından önemli bir miktar büyük bir batarya ile gelecek. Bu batarya paketiyle otomobil 700-800 km civarı menzil sunabilecek.
GT1'in üretiminin 2026 yılında Kia'nın Hwaseong Fabrikası'nda başlaması planlanıyor. Bu lansman, Hyundai Grubunun 2025 yılında Genesis GV90 ile başlayacak ve hem Kia hem de Hyundai markalarından yeni araçları kapsayacak daha geniş bir ürün gamının parçası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.