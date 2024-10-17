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    Chery TIGGO 9 PHEV ve ARRIZO 8 PHEV, 1700 km'lik otonom sürüş deneyimini başarıyla tamamladı

    Chery, Guangzhou'dan Wuhu'ya 1700 kilometrenin üzerinde mesafeyi kapsayan bir test rotasında gerçekleştirdiği yeni bir organizasyonla verimlilik konusundaki iddiasının altını bir kez daha çizdi. 
    Chery'nin PHEV modellerinden 1700 km'lik otonom sürüş başarısı Tam Boyutta Gör
    Chery’nin amiral gemisi şarj edilebilir hibrit modelleri TIGGO 9 PHEV ve ARRIZO 8 PHEV, tek depo ve tek şarjla 1400 km’den fazla menzil sunarak yeni nesil hibrit teknolojisinde Chery’nin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koydu. Bu özel yolculukta yer alan fikir önderi tüketiciler de modellerin performansını ve teknolojilerini deneyimleyerek Chery’nin marka kültürünü daha yakından keşfettiler.

    Guangzhou'dan başlayan lüks ve teknoloji dolu bu yolculukta hem TIGGO 9 PHEV hem de ARRIZO 8 PHEV ilgi odağı olmayı başararak dikkat çekici tasarımlarıyla öne çıktılar. TIGGO 9 PHEV, sınıf atlatan boyutları, eşsiz performans değerleri ve lüks öğeleriyle övgüler alırken, Chery’nin üçüncü nesil hibrit sistemini kullanan ARRIZO 8 ise verimliliği ve üstün sürüş keyfiyle ilgi çekti.

    Ayrıca her iki model de sürücülerin ileri teknoloji gereksinimlerini karşılayacak şekilde güncellendi ve Chery'nin yeni enerji alanındaki yenilikçi çözümlerini gözler önüne sererek, Chery’nin verimlilik konusuna verdiği önemin altını bir kez daha çizmiş oldu.

    Chery'nin PHEV modellerinden 1700 km'lik otonom sürüş başarısı Tam Boyutta Gör
    Konvoy, tüm bu macera dolu yolculuk deneyimini Longhu Dağı’nda ara vererek sürdürmeye devam etti. Zorlu arazi şartları ve dik yokuşlar her iki aracın da üstün performans kabiliyetini kanıtlama şansı sundu. 1.5T motor ve üçüncü nesil DHT hibrit şanzıman sayesinde ARRIZO 9 PHEV, olağanüstü bir performans sergileyerek üstün sürüş kontrolü sağladı.

    Bu arada ARRIZO 8 PHEV de AI akıllı iç mekân teknolojileri ve L2.9 sürüş destek sistemlerini gözler önüne serdi. 24,6 inçlik çift ekran ile donatılan iç mekân, sürücülere Chery’nin en üstün teknolojik özelliklerini sunarak Longhu Dağı’nda bile üstün konfor sunmayı başardı.

    Chery'nin PHEV modellerinden 1700 km'lik otonom sürüş başarısı Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü, nefes kesici bir güzelliğe sahip ve ekolojik korumanın en iyi örneklerinden biri olarak dikkat çekerken, bu olağanüstü yolculukta birçok misafiri de ağırlamış oldu. Fikir önderi tüketicilere büyülü anlar yaşatan Poyang Gölü’ndeki duraklama, TIGGO 9 PHEV ve ARRIZO 8 PHEV modellerinin verimliliklerini bir kez daha ortaya koyma fırsatı sundu. Her iki modelin de düşük enerji tüketimi katılımcılara güvenli ve çevre dostu bir seyahat deneyimi sundu.

    3 gün süren ve 1700 km yol katedilen bu özel turun ardından konvoy, nihayet Wuhu’daki hedef varış noktasına ulaştı. Kuzey’den Güney’e tüm gün Çin’i boydan boya gezen tur, Chery'nin üstün ürün performansını ve derin kültürel mirasını gözler önüne serdi ve küresel tüketicilerin hayranlığını ve güvenini kazanmayı başardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 4 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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