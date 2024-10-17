Chery TIGGO 9 PHEV ve ARRIZO 8 PHEV, 1700 km'lik otonom sürüş deneyimini başarıyla tamamladı

Guangzhou'dan başlayan lüks ve teknoloji dolu bu yolculukta hem TIGGO 9 PHEV hem de ARRIZO 8 PHEV ilgi odağı olmayı başararak dikkat çekici tasarımlarıyla öne çıktılar. TIGGO 9 PHEV, sınıf atlatan boyutları, eşsiz performans değerleri ve lüks öğeleriyle övgüler alırken, Chery’nin üçüncü nesil hibrit sistemini kullanan ARRIZO 8 ise verimliliği ve üstün sürüş keyfiyle ilgi çekti.
Ayrıca her iki model de sürücülerin ileri teknoloji gereksinimlerini karşılayacak şekilde güncellendi ve Chery'nin yeni enerji alanındaki yenilikçi çözümlerini gözler önüne sererek, Chery’nin verimlilik konusuna verdiği önemin altını bir kez daha çizmiş oldu.
Bu arada ARRIZO 8 PHEV de AI akıllı iç mekân teknolojileri ve L2.9 sürüş destek sistemlerini gözler önüne serdi. 24,6 inçlik çift ekran ile donatılan iç mekân, sürücülere Chery’nin en üstün teknolojik özelliklerini sunarak Longhu Dağı’nda bile üstün konfor sunmayı başardı.
3 gün süren ve 1700 km yol katedilen bu özel turun ardından konvoy, nihayet Wuhu’daki hedef varış noktasına ulaştı. Kuzey’den Güney’e tüm gün Çin’i boydan boya gezen tur, Chery'nin üstün ürün performansını ve derin kültürel mirasını gözler önüne serdi ve küresel tüketicilerin hayranlığını ve güvenini kazanmayı başardı.
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...