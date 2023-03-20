Hyundai Ioniq 6 Avrupa'da satışa sunuldu: Türkiye ise yılın ikinci yarısında

Hyundai, tamamen elektrikli araçlara adanmış Ioniq markası altında ikinci modelini de Avrupa'da satışa sundu. E-GMP platformuyla üretilen ikinci model olan Hyundai Ioniq 6'nın Almanya fiyatı 43.600 eurodan başlıyor ancak çevre teşvikiyle birlikte fiyat 36.722 euroya kadar düşüyor. Fiyat Ioniq 5 ile aynı tutulmuş. Hyundai Ioniq 6, çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında Türk tüketicisiyle de buluşacak.

Hyundai Ioniq 6, özellikleriyle neler sunuyor❓

Hyundai’nin Electrified Streamliner ürün gamına uygun olarak aerodinamik bir şekilde geliştirilen yeni Hyundai Ioniq 6, “Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP)” standardına göre şarj başına 614 km’ye kadar bir menzil sunuyor. Bu özelliğe ek olarak, Hyundai Motor Grubu’nun Electric-Global Modular Platformu yani E-GMP sayesinde de ultra hızlı, 400 volt/800 volt çoklu şarj imkanı sunuyor.

Hyundai’nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan Ioniq 6, Çift Renkli Ortam Aydınlatması, Hıza Duyarlı İç Aydınlatma, EV Performans Ayarları ve Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD) gibi özelliklerle de elektrikli mobilite deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Aerodinamik dış tasarım

Hyundai’nin Prophecy EV Konsepti’nden ilham alan yeni elektrikli modeli Ioniq 6, marka tasarımcılarının “Duygusal Verimlilik” olarak tanımladığı temiz ve basit hatlar üzerinde yükselen aerodinamik bir form ile karakterize ediliyor. Markanın üstün tasarım stratejisini Ioniq 5 ile birlikte devam ettiren Ioniq 6, tek bir stil yaklaşımı yerine farklı yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak hazırlanmış.

Hyundai, kapsamlı aerodinamik tasarım ve mühendislik çalışmaları sayesinde Ioniq 6’nın elektrikli sürüş menzilini de tamamen maksimize etmiş. Teknolojik aracın 0,21’lik ultra düşük sürtünme katsayısı, markanın ürün yelpazesindeki en düşük değer anlamına geliyor ve ayrıca otomotiv dünyasındaki en düşük rakamlardan biri olarak da öne çıkıyor.

Ioniq 6’nın aerodinamik görünümü, belirli tasarım detaylarıyla şekillendiriliyor. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırıyor. Tasarımın genelinde marka kimliğini güçlendirmek için farlar, stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla Parametrik Piksel detaya yer veriyor.

Teknolojik iç mekân

Hyundai Ioniq 6’nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda işe yarayacak birçok detaya yer veriyor. Üstün mobilite deneyimini ve çevre dostu bir yaşam tarzını kolaylaştırmak için de pratik özellikler ve sürdürülebilir malzemelerle geliştirilmiş. Otomobilde 2.950 mm’lik uzun bir dingil mesafesi dikkat çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak karşımıza çıkıyor.

Daha fazla ferahlık yaratmak için iç, ön ve arka kısımları genişleten mühendisler, tamamen düz bir zeminle de uzun veya kısa yolculuklarda maksimum konfor sunmuş oluyorlar. Özellikle arka tarafta oturanlar, üst düzey genişlik sayesinde ultra rahat bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor.

Modelin kullanıcı odaklı iç mimarisi ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da son derece kullanışlı ve cömert bir saklama alanı sağlıyor.

Çift renkli ortam aydınlatması, aracın iç mekanına genel bir aydınlatma sağlıyor ve kabinin kişiselleştirilmiş görünümünü de artırıyor. Kullanıcılar, kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri için Hyundai renk uzmanları tarafından geliştirilen 64 renk arasından seçim yapabiliyor. Diğer geleneksel modellere göre yaklaşık yüzde 30 daha ince olan rahatlatıcı özellikli konforlu koltuklar, yalnızca açı değişimiyle bile araç içi eğlenceyi zirveye taşımış oluyor.

IONIQ 6’nın etik benzersizlik temasına uygun olarak, günümüzün çevre bilincine sahip tüketicilerinden ilham alan tasarımcılar, ömrünün sonuna gelmiş lastiklerden kaplamaya kadar bir çok malzemeyi geri dönüştürülmüş olarak kullanıyor. Pigment boya ve iç mekandaki bazı yerler dahil olmak üzere tamamen sürdürülebilir malzemeler kullanılmış. Donanım seviyesine bağlı olarak, eko-proses deri koltuklar, geri dönüştürülmüş pet şişelerden kumaş koltuklar, bio TPO ön panel, bio pet kumaş tavan kaplaması, kapılar için bitkisel yağlardan elde edilen bio boya ve geri dönüştürülmüş çoğu atık malzeme, IONIQ 6’nın kabininde tekrar hayata merhaba demiş oluyor.

Güçlü elektrik sistemi

Ioniq 6, performanstan ödün vermeden her müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli motorlar ve pil paketleri ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar iki farklı pil seçeneği arasından tercihlerini yapabiliyor. Uzun menzilli 77,4 kWh pil, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Satışa sunulacağı pazarların stratejisine göre; arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen otomobil, çift motor kurulumu sayesinde de 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor.

Bu güçlü elektrik (PE) konfigürasyonu sayesinde spor otomobilleri aratmayan Ioniq 6, sadece 5,1 saniyede 0’dan 100 km/s’ye çıkabiliyor. Ioniq 6, etkileyici bir performans sergilerken aynı zamanda son derece verimli bir enerji tüketim oranına sahip. Dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, RWD yani arkadan itişli single motor seçeneği ise 53 kWh’lik standart bir bataryaya sahip. Bu bataryalı versiyonun enerji tüketimi 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik). Bu tüketim, Ioniq 6’yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu araçlardan biri yapıyor.

Ultra hızlı 800 volt pil şarjı ve Araç Güç Kaynağı (V2L)

Ioniq 6’nın üstün E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW’lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor.

BMW Group, elektrikli araç satışlarını %100'ün üzerinde artırdı 4 sa. önce eklendi

Ioniq 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebilir veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor.

Güvenlik ve konfor

Ioniq 6, markanın “Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri” olan “Hyundai Smart Sense” teknolojisinin bir sonraki seviyesi ile donatılmış. Bu üst düzey donanımlar sayesinde seyir halindeyken güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Gelişmiş bir ön görüş kamerası kullanan “Otoyol Sürüş Asistanı 2- (HDA 2)”, aracın seyir halindeyken öndeki araçla belirli bir mesafede kalmasına ve gerektiği zamanlarda da hızını artırıp azaltmasına yardımcı oluyor. Virajlarda da aracı şeritte ortalamaya yardımcı olan bu sistem, şerit değiştirirken sürücüye yardımcı oluyor.

HDA 2, Ioniq 6’nın Seviye 2 otonom sürüşe ulaşmasını da sağlıyor. Diğer aktif güvenlik sistemleri arasında yer alan Akıllı Hız Sabitleyici (SCC), Önden Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA), Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı (BCA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) ve daha fazlası teknolojik otomobilde hem koruma hem de üst düzey konfor için sunuluyor.

Kısa bir süre önce Euro NCAP güvenlik testinde “Yetişkin Yolcu”, “Çocuk Yolcu” ve “Güvenlik Asistanı” kategorilerinde mükemmel bir performans sergileyerek maksimum beş yıldızlı güvenlik derecesini elde eden Ioniq 6, aynı zamanda yine Euro NCAP tarafından “Geniş Aile Otomobili” kategorisinde 2022’nin “Sınıfının En İyisi” ödülüne layık görülmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai Ioniq 6, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye geliyor