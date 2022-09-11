Chery, Türkiye'de sadece satış değil üretim yapmayı da planlıyor

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Çinli otomotiv üreticisi Chery, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile Türkiye pazarına geri döneceklerini açıklamıştı. Buna göre şirketin 2022 yılı sona ermeden satışlara başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak. Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye'ye neden dönüyoruz biliyor musunuz? Türkiye çok büyük bir otomotiv pazarı ayrıca Türkiye'de çok sayıda otomobil üreticisi var, birçok marka Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye önemli bir üretim merkezi. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında yer alması nedeniyle en önemli pazarlarımızdan biri. Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde"

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Chery, İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracak

Türkiye'de 10 yıl önce birkaç modelle yaptıkları deneyimin artık tarih olduğunu ve Chery'nin yepyeni bir imaj ve teknolojiyle İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracağını dile getiren Mei, "Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

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Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.

"Araçlarımızı zamanında teslim edebiliyoruz"

Özellikle salgın döneminde ve dünyadaki olumsuz ekonomi ortamında çip sorununun birçok otomobil üreticisini etkilediğine dikkati çeken Mei, "Chery'nin ürünlerinde tedarik sorunu bulunmuyor. Olgunlaşmış bir yapımız bulunuyor, pandemi döneminde diğer araba markalarının yaşadığı tedarik sorununu yaşamıyoruz. Zamanında araçlarımızı teslim edebiliyoruz. Bu bizim en büyük avantajımız." değerlendirmesinde bulundu.

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İlk etapta 3 benzinli model geliyor

Chery ilk aşamada ACTECO serisi 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunmayı planlıyor. Bu modellerden biri tamamen sportif coupe SUV modeli Omoda 5. Omoda’nın "Art in Motion" adı verilen akışkan hatlara sahip tasarımının da dünyada oldukça ilgi çektiği biliniyor.

5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 Pro ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller olacak. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor. Ardından kademeli olarak elektrikli modeller de Türkiye'ye getirilecek.

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Chery, Türkiye'de sadece satış değil üretim yapmayı da planlıyor