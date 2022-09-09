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    Renault Grubu, Paris Otomobil Fuarı'nda 6 dünya lansmanı gerçekleştirecek

    Renault, Dacia, Alpine ve Mobilize markalarıRenault, Dacia, Alpine ve Mobilize markaları, 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda yeniliklerini görücüye çıkaracak.

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    Renault Grubu'ndan Paris Otomobil Fuarı'nda 6 dünya lansmanı
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    Paris Otomobil Fuarı, 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Porte de Versailles sergi alanında (Salon 6) gerçekleşecek. Renault, Dacia, Alpine ve Mobilize markaları “Revolution is on” konsepti ile düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’na 6 dünya lansmanı ile katılım sağlayacak. Renault Grubu markaları en güncel yeniliklerini, ortaklıklarını ve ürün gamlarında yer alan ikonik araçları tanıtma ve sergileme fırsatı bulacak.

    Renault’dan 3 dünya lansmanı

    Renault, ikonik modellerinden biri olan Renault 4’ün yeniden yorumlanan versiyonunu ve aileler için tasarlanan Kangoo E-Tech elektrikli modelinin dünya lansmanını yapacak. Renault 5’in devam eden 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde sportif ve sıra dışı bir “show car” da sergilenecek.

    Renault fuarda kamuoyuna ilk kez yeni Renault Megane E-Tech %100 elektrikli ve yeni Austral E-Tech hybrid modellerini de sergileyecek. Her iki model de marka için C segmentini yeniden fethetme misyonunu üstleniyor.

    2022 Paris Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği konsept otomobiller, seri üretim modeller ve “show car” modelleri ile Renault, otomobil fuarlarına verdiği önemi gözler önüne seriyor.

    Renault Grubu'ndan Paris Otomobil Fuarı'nda 6 dünya lansmanı
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    Dacia: yeni bir görsel kimlik

    Dacia, Paris Otomobil Fuarı’nda görsel kimlik dönüşümünün son aşamasını sergileyecek. 2021 ortalarında iletişim ve reklam çalışmaları ile başlayan ve 2022’nin başlarında bayi ağlarının yenilenmesi ile devam eden yeni görsel kimlik uygulaması Paris’te sergilenecek tüm ürün gamı ile devam edecek. Yeni görsel kimlik, Dacia markası için stratejik bir adım ve tarihi bir otomotiv hamlesi niteliğini taşıyor.

    Çok özel bir Alpine konsept otomobili

    Alpine, bugünün ve yarının spor otomobillerini Paris Otomobil Fuarı’nda sergileyecek. En güncel yenilikler ve Formula 1 çözümünün yanı sıra marka, ürün ve spor stratejisinin geleceğini somutlaştıran tamamen yeni bir konsept otomobilin dünya tanıtımını yapacak. Bu aynı zamanda markanın dönüşümünde yeni bir aşamayı da temsil ediyor.

    Renault Grubu'ndan Paris Otomobil Fuarı'nda 6 dünya lansmanı
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    Mobilize’den yeni ulaşım vizyonları

    Mobilize, geleceğin araçları, konseptleri ve özellikle de araç paylaşımı için tasarlanan ve aynı zamanda abonelik ile herkesin kullanımına da açık olan Mobilize Duo ile kentlerdeki ulaşım vizyonunu gözler önüne serecek. Ortak kullanım için tasarlanan ve bir dizi hizmetle birlikte pazarlanan bu sistemler, kent hayatında ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Mobilize ayrıca enerji çözümlerini ve enerji alanındaki vizyonunu da fuarda paylaşacak.

    HYVIA seri üretim aracını ilk kez gösteriyor

    Hidrojen ulaşımına odaklanan Renault Grubu ve Plug ortak girişimi HYVIA, hidrojen araçlarını (minibüs, şehir otobüsü, şasi kabini) ve benzersiz H2 ekosisteminin canlandırmasını Salon 3’te sergileyecek. Master Van H2-TECH prototip versiyonunun ardından seri üretim versiyonu da ilk kez gösterime sunulacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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