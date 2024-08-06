Chery, Türkiye yatırımı için imzaya çok yakın

Geçtiğimiz ay Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapma kararı almış ve Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ile mobilite AR-GE merkezi kuracağını açıklamıştı. Şimdi ise Chery'nin Türkiye'de planladığı yatırım sürecinde ciddi ilerleme kaydettiği bildiriliyor.
CNBC-e'nin haberine göre Çinli otomotiv devi Chery ile imzaların atılmasında artın son virajlara girilmiş durumda. Türkiye’de temmuz ayında en çok satan üçüncü firma olan Chery, pazardaki büyümesini güçlendirmek, Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak istiyor.
Eylül ayında netleşecek
Aktarılanlara göre fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye ise artık içten yanmalı araçlar özelinde bir teşvik paketi veya imtiyaz sunmaya niyetli değil. Yetkililer hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istiyor.
Geçtiğimiz hafta yayına aldığımız haberimizde Chery’nin üretim tesisi için lokasyon tercihinin Samsun yönünde olabileceğini aktarmıştık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Chery’nin Samsun’a gelip incelemelerde bulunduğunu söylemişti. Bununla birlikte fabrika için Manisa’nın da alternatifler arasında olduğu belirtiliyor. Habere göre sürecin Eylül ayında netlik kazanması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Ayrıca yatırım özelinde MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de görüşmeler yapıldığı açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.