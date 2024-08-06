Chery, Türkiye yatırımı için imzaya çok yakın

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay Çinli otomobil devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapma kararı almış ve Manisa’da 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ile mobilite AR-GE merkezi kuracağını açıklamıştı. Şimdi ise Chery'nin Türkiye'de planladığı yatırım sürecinde ciddi ilerleme kaydettiği bildiriliyor.

CNBC-e'nin haberine göre Çinli otomotiv devi Chery ile imzaların atılmasında artın son virajlara girilmiş durumda. Türkiye’de temmuz ayında en çok satan üçüncü firma olan Chery, pazardaki büyümesini güçlendirmek, Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak istiyor.

Eylül ayında netleşecek

Aktarılanlara göre fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye ise artık içten yanmalı araçlar özelinde bir teşvik paketi veya imtiyaz sunmaya niyetli değil. Yetkililer hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istiyor.

BYD ürün yelpazesine 2 yeni model daha ekliyor 7 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz hafta yayına aldığımız haberimizde Chery’nin üretim tesisi için lokasyon tercihinin Samsun yönünde olabileceğini aktarmıştık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Chery’nin Samsun’a gelip incelemelerde bulunduğunu söylemişti. Bununla birlikte fabrika için Manisa’nın da alternatifler arasında olduğu belirtiliyor. Habere göre sürecin Eylül ayında netlik kazanması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti. Ayrıca yatırım özelinde MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de görüşmeler yapıldığı açıklanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery, Türkiye yatırımı için imzaya çok yakın