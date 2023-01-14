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    Chery ve CATL, elektrikli araçlar için güç birliği yapacak

    Chery, dünyanın en büyük bataryası üreticisi CATL ile ürünler, ticaret, pazar tanıtımları ve ticari bilgi kaynakları gibi çeşitli alanları kapsayan, çok yönlü bir iş birliği için anlaşma imzaladı.
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    Chery ve CATL, elektrikli araçlar için güç birliği yapacak Tam Boyutta Gör
    Chery Group, Contemporary Amperex Technology Co. Limited. (CATL) ile stratejik bir iş birliği için anlaşma imzaladı. Taraflar; ürünler, ticaret, pazar tanıtımları ve ticari bilgi kaynakları gibi çeşitli alanlarda çok yönlü iş birliği yürütecek.

    Binek araçların batarya tedariki ve teknik iş birliğine ek olarak Chery ve CATL; otobüsler, lojistik araçlar, ağır kamyonlar ve elektrikli gemiler alanlarında toplu taşıma, yeni enerji EIC teknoloji entegrasyonu ve batarya değişim hizmeti gibi alanlarda iş birliği yapmayı planlıyor. Chery ve CATL aynı zamanda tüm bu gelişmelerle otomobil endüstrisinin gelişimine destek olmayı ve öncülük etmeyi hedefliyor.

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, NEV’ler (yeni enerjili araçlar) için güç bataryası sisteminin ve enerji depolama sisteminin araştırma, geliştirme, üretim ve satışına odaklanıyor. Şirket, küresel yeni enerji uygulamaları için üst sınıf çözümler sunmaya kendini adamış durumda. Küresel pazarlarda üstün bir performans sergileyen CATL, uzun süre küresel pazarın %30’dan fazlasını kapsayan ve 5 yıl üst üste lider olan, Tesla, Mercedes- Benz ve BMW dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış otomobil firmasına güç bataryası sağladı.

    Chery, yeni enerji teknolojilerinde 600’den fazla patent aldı

    Chery, 1999 gibi erken bir tarihte yeni enerji teknolojilerinin araştırma ve geliştirilmesiyle uğraşırken, markanın Çin’de bu alanda çalışmalar yürüten en eski otomobil şirketlerinden biri olduğu biliniyor. Chery, geçtiğimiz 20 yılda araç entegrasyonu, temel teknoloji ve temel parça geliştirme yetenekleri dahil olmk üzere yeni enerji teknolojisi Ar-Ge’sinde önemli başarılar kaydetti.

    Chery, özellikle EIC teknolojisi ve hafif yapı teknolojisi gibi alanlarda önemli atılımlar yaptı. Şirket bugüne kadar yeni enerji alanında 900’den fazla patent başvurusunda bulundu ve 600’den fazla patent alarak Çinli otomobil firmaları arasında ilk ve dünya çapında üçüncü sırada yer aldı.

    457: Chery’nin teknoloji geliştirme planının formülü

    Chery ve CATL, elektrikli araçlar için güç birliği yapacak Tam Boyutta Gör
    Chery, 4 araç güç-aktarma organı platformu, 5 genel alt sistem ve 7 temel teknolojiyi içeren bir “457” teknoloji geliştirme planını formüle etti. Bu plan, tamamen elektrikli, hibrit elektrikli, menzil artırıcı elektrikli, yakıt hücresi ve diğer yeni enerji teknolojileri olmak üzere A Segmenti’nden C Segmenti’ne kadar sedan ürünleri ve B Segmenti’nden D Segmenti’ne kadar uzanan SUV ürünlerini kapsıyor.

    Teknik üstünlüğü ve kapsamlı stratejik düzeni ile tamamen alüminyum gövdeli, hafif, tamamen elektrikli bir NEV olan Chery eQ1, sadece otomobil endüstrisine örnek olmakla kalmadı, aynı zamanda 300.000 satış adediyle kendi segmentinde de birinci oldu. Chery ayrıca 2022'nin ilk 10 ayında yeni enerji ürünleri satışında endüstrinin genel büyüme oranını geride bırakarak yıllık %182 artışla 210.000 adede ulaştı.

    Chery, CATL ile el ele vererek, güçlü bir kombinasyon ve koordineli gelişme için yeni bir konumlandırma oluşturacak. Chery ayrıca, yeni enerji teknolojisi alanında yeni keşifler yapacak ve kurumsal yeşil kalkınma konseptini uygulayacak. Yeni enerji endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini ve elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek için ortaklarla birlikte çalışacak. Böylece “Karbon zirvesi ve karbon nötr” hedefine daha çabuk ulaşacak.

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