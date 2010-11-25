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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chevrolet Volt, tam elektrik modunda 2.5 litre/100km tüketimine eşdeğer elektrik harcıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Chevrolet Volt, tam elektrik modunda 2.5 litre/100km tüketimine eşdeğer elektrik harcıyor
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Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen modellerden biri olan Chevrolet Volt ile daha önceki haberlerimizde sizleri tanıştırmıştık.Menzili uzatılmış elektrikli bir model mi yoksa geleneksel hibrid bir model mi olduğu konusunda tartışmalar hala devam etse de, otomobilin teknolojisi ve getirdiği yenilikler konusunda herkes hemfikir. En merak edilen konulardan biri olan otomobilin yakıt tüketim değerleri ise artık resmi olarak belli oldu. Daha önce farklı değerler konuşulsa da U.S. Environment Protection Agency (EPA) otomobilin resmi tüketim değerlerini açıkladı.

Otomobil tam elektrik modunda kullanıldığında harcadığı kilowatt-saat enerjiye denk gelen faturanın, Amerika'daki benzin fiyatına göre oranlanmasıyla 2.5 litre/100 kilometrelik bir değer ortaya çıkıyor. EPA ayrıca Volt'un bataryaları tamamen doluyken sadece elektrik enerjisiyle 56 kilometre yol alabildiğini belirtti. Bu değer Chevrolet'nin iddia ettiği 64 kilometreden 8 kilometre daha az.

Bataryalarda belirli bir miktar şarj varken ve 1.4 litrelik benzinli motor bataryaları şarj ederken otomobilin yakıt tüketimi 3.92 litre/100 kilometre olarak açıklanmış. Diğer bir yakıt tüketimi değeri ise bataryalar boşken ve benzinli motor bataryaları şarj ederek otomobil hareket ettirildiğinde hesaplanmış; 6.4 litre/100 kilometre.

Opel Ampera ile kuzen olan Chevrolet Volt'un önümüzdeki yıllarda ülkemizde de satışa çıkarılması bekleniyor. Fiyat etiketi konusunda ise pek iyimser olmamak gerek.

Chevrolet Volt, tam elektrik modunda 2.5 litre/100km tüketimine eşdeğer elektrik harcıyor
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Akarsu. 9 yıl
Halkımızda maalesef okuduğunu anlama problemi var.
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Saracen 9 yıl
Amerika'daki benzin fiyatına göre oranlanmasıyla 2.5 litre/100 kilometrelik bir değer ortaya çıkıyor. Tr de ki fiyatlarla oran daha iyi cikacaktir arkadaslar abd benzin fiyati ile Tr arasinda ucurum oldugunu unutmus hala dizel de dizel diyorlar. Kaldi ki amerikali herseyi kullanir kolay dizeli kullanmaz.
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djkubi 9 yıl
Fiyasko olmuş.
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Ambarad 9 yıl
Bu kadar kötü bir tasarım görmedim.
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hasanmertoglu 9 yıl

djkubi

Fiyasko olmuş.



niye fiyasko , aracın bataryası doluyken, şehir elektriği kullanacak, bu da demektir ki küre daha az ısınacak, daha az kirlenecek
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isosonsuz 9 yıl
yeni opel corsa veya ford fiesta 1.3 ve 1.4 dizel motorlarıyla elektrik veya hibrid teknolojilerine sahip olmadan volt dan daha iyiler. sehirdışı 3 sehiriçi 4.6 lt civarında yakıyorlar. o da mazot hani.
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