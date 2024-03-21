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    ABD'de EPA, otomobiller için yeni emisyon kurallarını açıkladı: Şartlar yumuşatıldı

    ABD Çevre Koruma Ajansı, otomotiv endüstrisi için nihai emisyon standartlarını açıkladı. Geçen yıl önerilenden daha gevşek olan standartlar, 2032'e kadar emisyonları yarıya düşürmeyi zorunlu kılıyor.
    ABD'de EPA yeni emisyon kurallarını açıkladı: Şartlar yumuşatıldı
    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), otomotiv endüstrisi için nihai emisyon standartlarını açıkladı. Geçen yıl önerilenden daha gevşek bir zaman dilimi içeren düzenlemeler, 2032 yılına kadar ABD'deki yeni binek otomobil ve hafif kamyonet satışlarının çoğunun elektrikli veya hibrit olmasını zorluyor.

    2032'ye kadar emisyonlar yarıya inecek

    Yeni standartlar, Çevre Koruma Ajansı'nın geçen yıl ortaya koyduğu ve otomobil üreticilerinin 2032 yılına kadar emisyonları üçte ikiden fazla azaltmalarını gerektiren şartları yumuşatıyor. Yeni kurallarda 2032'ye kadar emisyonların yarıya inmesi gerekecek.

    Otomobil şirketleri ve otomotiv işçileri sendikası, elektrikli araçların satışlarındaki yavaş artış ve bazı hibrit araçların popüler olması gibi sebeplerle müşterilerin tam elektrikli araçlara geçiş yapmaya henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle plana karşı çıkmışlardı.

    Emisyon kuralları, kilometre başına düşen sera gazı salınımına dayalı performans standartlarını belirliyor ancak otomobil üreticilerinin elektrikli araç satmasını zorunlu kılmıyor.  Yine de emisyonlarda daha sert kesintilerin gerekliliği, otomotiv endüstrisini standartlara uyum sağlamak için daha fazla elektrikli araç satmaya zorlayacak.

    Nihai kurallara göre, hafif hizmet araçlarının (sedanlar, SUV'ler ve kamyonetler gibi binek araçlar) sektör çapındaki hedef olan mil başına 85 gram sera gazı (GHG) emisyonuna 2032 yılına kadar ulaşması gerekecek. Orta hizmet araçları (büyük kamyonlar ve kamyonetler) için EPA, sera gazı emisyonlarının 2027'de 461 gram/mil'den 2032'de 274 gram/mil'e yüzde 44 oranında azaltılmasını zorunlu kılıyor.

    ABD'de EPA yeni emisyon kurallarını açıkladı: Şartlar yumuşatıldı Tam Boyutta Gör

    Çevre grupları karardan memnun değil

    Ancak çevre grupları, iklim değişikliğiyle mücadele için daha agresif eylemlere ihtiyaç olduğu konusunda uyardı. Özel araçları da içeren ulaşım sektörü, küresel olarak atmosfere yayılan emisyonların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Duyuru öncesinde iklim aktivistleri Beyaz Saray'ı otomotiv endüstrisinin daha yavaş uygulama yönündeki baskısını reddetmeye ve daha katı standartları benimsemeye çağırdı.

    Ancak elektrikli araçların satışlarındaki yavaşlamanın yanı sıra, yakın zamanda Joe Biden'ın yeniden seçilme teklifini onaylayan Birleşik Otomotiv İşçileri'nin lobi çalışmaları bu kararda etkili oldu. ABD'de elektrikli araç satışları 2023'e göre yüzde 47 artarak satılan tüm araçların neredeyse yüzde 8'ine ulaştı. Ancak bu büyüme yılın son aylarında ve 2024'e doğru yavaşladı. Çünkü yüksek fiyatlar ve şarj ile ilgili endişeler bazı müşterileri uzaklaştırdı. Bu arada hibrit araç satışları, tam elektrikli araçlara göre daha hızlı arttı.

    Sektörün ana lobi grubu olan Alliance for Automotive Innovation'ın başkanı ve CEO'su John Bozzella, yaptığı açıklamada, zaman çizelgesini yavaşlatmanın "doğru bir karar olduğunu" söyledi ve "Hala zorlu bir hedef olan bu düzeltilmiş EV hedefleri, pazara ve tedarik zincirlerine yetişme şansı vermeli." sözlerini kaydetti.

    Biden Yönetimi, bu emisyon kurallarının, başkanın iklim girişimi olan Enflasyonu Azaltma Yasası'ndaki mali teşviklerle bir araya gelmesiyle elektrikli araçların daha fazla benimsenmesinin önünü açacağını umuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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