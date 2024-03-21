ABD'de EPA, otomobiller için yeni emisyon kurallarını açıkladı: Şartlar yumuşatıldı

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), otomotiv endüstrisi için nihai emisyon standartlarını açıkladı. Geçen yıl önerilenden daha gevşek bir zaman dilimi içeren düzenlemeler, 2032 yılına kadar ABD'deki yeni binek otomobil ve hafif kamyonet satışlarının çoğunun elektrikli veya hibrit olmasını zorluyor.

2032'ye kadar emisyonlar yarıya inecek

Yeni standartlar, Çevre Koruma Ajansı'nın geçen yıl ortaya koyduğu ve otomobil üreticilerinin 2032 yılına kadar emisyonları üçte ikiden fazla azaltmalarını gerektiren şartları yumuşatıyor. Yeni kurallarda 2032'ye kadar emisyonların yarıya inmesi gerekecek.

Otomobil şirketleri ve otomotiv işçileri sendikası, elektrikli araçların satışlarındaki yavaş artış ve bazı hibrit araçların popüler olması gibi sebeplerle müşterilerin tam elektrikli araçlara geçiş yapmaya henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle plana karşı çıkmışlardı.

Emisyon kuralları, kilometre başına düşen sera gazı salınımına dayalı performans standartlarını belirliyor ancak otomobil üreticilerinin elektrikli araç satmasını zorunlu kılmıyor. Yine de emisyonlarda daha sert kesintilerin gerekliliği, otomotiv endüstrisini standartlara uyum sağlamak için daha fazla elektrikli araç satmaya zorlayacak.

Nihai kurallara göre, hafif hizmet araçlarının (sedanlar, SUV'ler ve kamyonetler gibi binek araçlar) sektör çapındaki hedef olan mil başına 85 gram sera gazı (GHG) emisyonuna 2032 yılına kadar ulaşması gerekecek. Orta hizmet araçları (büyük kamyonlar ve kamyonetler) için EPA, sera gazı emisyonlarının 2027'de 461 gram/mil'den 2032'de 274 gram/mil'e yüzde 44 oranında azaltılmasını zorunlu kılıyor.

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Çevre grupları karardan memnun değil

Ancak çevre grupları, iklim değişikliğiyle mücadele için daha agresif eylemlere ihtiyaç olduğu konusunda uyardı. Özel araçları da içeren ulaşım sektörü, küresel olarak atmosfere yayılan emisyonların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Duyuru öncesinde iklim aktivistleri Beyaz Saray'ı otomotiv endüstrisinin daha yavaş uygulama yönündeki baskısını reddetmeye ve daha katı standartları benimsemeye çağırdı.

Ancak elektrikli araçların satışlarındaki yavaşlamanın yanı sıra, yakın zamanda Joe Biden'ın yeniden seçilme teklifini onaylayan Birleşik Otomotiv İşçileri'nin lobi çalışmaları bu kararda etkili oldu. ABD'de elektrikli araç satışları 2023'e göre yüzde 47 artarak satılan tüm araçların neredeyse yüzde 8'ine ulaştı. Ancak bu büyüme yılın son aylarında ve 2024'e doğru yavaşladı. Çünkü yüksek fiyatlar ve şarj ile ilgili endişeler bazı müşterileri uzaklaştırdı. Bu arada hibrit araç satışları, tam elektrikli araçlara göre daha hızlı arttı.

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Sektörün ana lobi grubu olan Alliance for Automotive Innovation'ın başkanı ve CEO'su John Bozzella, yaptığı açıklamada, zaman çizelgesini yavaşlatmanın "doğru bir karar olduğunu" söyledi ve "Hala zorlu bir hedef olan bu düzeltilmiş EV hedefleri, pazara ve tedarik zincirlerine yetişme şansı vermeli." sözlerini kaydetti.

Biden Yönetimi, bu emisyon kurallarının, başkanın iklim girişimi olan Enflasyonu Azaltma Yasası'ndaki mali teşviklerle bir araya gelmesiyle elektrikli araçların daha fazla benimsenmesinin önünü açacağını umuyor.

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ABD'de EPA yeni emisyon kurallarını açıkladı: Şartlar yumuşatıldı